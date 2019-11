Clasie a caminho do FC Porto

O FC Porto assegurou a contratação de Jordy Clasie, médio holandês internacional, de 23 anos. O anúncio da transferência do médio para Portugal foi dado pelo presidente da comissão de adeptos do Feyenoord, Ron Smit: «Pior notícia: Clasie vendido por nove milhões ao FC Porto».

O médio não foi utilizado na partida de ontem e o treinador do Feyenoord justificou a ausência de Jordy Clasie devido a lesão. Era desejado para reforçar o miolo portista e no plantel do Dragão irá encontrar o compatriota Bruno Martins Indi.

Depois da tentativa falhada do FC Porto em relação ao empréstimo de Illarramendi do Real Madrid, o técnico Julen Lopetegui vê em Jordy Clasie o médio com melhores características para reforçar os portistas. Com 109 jogos oficiais pelo Feyenoord (onde foi formado), Clasie era tido como peça fulcral no meio-campo.