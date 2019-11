Académica x Sporting, directo

22:32. Balde de água fria na cabeça dos sportinguistas, que tão perto estiveram de festejar a entrada na liga com uma vitória. O golo de Rafael Lopes veio punir erros crassos como a expulsão de William Carvalho, aos 67 minutos, ou a total atrapalhação defensiva que antecedeu o golo da formação da casa, que beneficiou da permissividade e inépcia forasteira. A boa primeira parte leonina não foi suficiente para lançar o Sporting para a vitória - os «leões» desorientaram-se com a expulsão de Carvalho e amedrontaram-se até sofrerem as consequências.

APITO FINAL

90+1'. GOOOOOLOOOOO DA ACADÉMICA!!! Balde de água fria para o Sporting que vê Rafael Lopes marcar nos descontos!!! Confusão na área leonina, duas falhas defensivas permitiram a Schumacher assistir Lopes, que disparou cruzado para o golo!!!

89'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Sai Ofori para entrar Pedro Nuno.

85'. Carrillo guarda a bola e espera pela subida dos colegas, coloca de calcanhar para a entrada do colega, fura pela quina da área e assiste Montero, mas o colombiano permite a defesa espectacular de Cristiano!! Grande jogada de Carrillo, inteligente e oportuno, a municiar o ataque do Leão, Cristiano respondeu com uma defesa brutal!!

81'. Assédio da Académica à baliza de Patrício...ressalto de bola que cai em Magique, disparo enrolado, grande defesa de Patrício, uma palmada divina do guarda-redes do Sporting, ele negou o 1-1!!

78'. Laterais da Académica sobem cada vez mais no terreno, tentando explorar os espaços provocados pela inferioridade numérica do Sporting.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇAO DO SPORTING: Entra Paulo Oliveira e sai André Martins.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Entra o avaçado Schumacher e sai Olascuaga.

72'. Incursão de Olascuaga, ganha metros e olha para a área, não passa, antes remata...mas a bola sai sem direcção! Má opção do peruano da Académica...

67'. Falta de William Carvalho, novamente sobre Rui Pedro: cartão amarelo...é o segundo, William é expulso!! Parou um contra-ataque prometedor, más notícias para o Sporting!

65'. A Académica a centímetros do empate, cabeçada de Rafael Lopes a passe certeiro de Magique, a bola roçou o poste! Excelente o cruzamento de Magique, bailou pelo flanco e centrou com perícia!

64'. Capel foge e arranca o centro...Carrillo remata de primeira mas a bola embate em Montero...mau remate do peruano, sem a direcção correcta...boa entrada do veloz Capel!

62'. Boa desmultiplicação do meio-campo leonino, Martins passa para a corrida de Adrien, que aproveita a descompensação da Académica...ganha espaço para preparar o remate cruzado...mas a bola passa ao lado do poste mais distante!

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Sai Heldon entra o agitador Capel.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DA ACADÉMICA: Sai Nuno Piloto para entrar Magique.

59'. Remate esperançoso de Obiorah, a 30 metros do alvo, mas a bola foge para longe da baliza e não causa qualquer perigo a Patrício, mau remate...

57'. Falta de Maurício, pé em riste do brasileiro, livre ameaçador a favorecer a Académica: mal marcado, corte da defesa leonina, boa coordenação defensiva do Sporting.

54'. Falta de Obiorah, quebrando um perigoso contra-ataque do Sporting: cartão amarelo para o médio.

53'. Falta, cartão amarelo para o médio Rui Pedro.

51'. Passe de Montero para Adrien, o português dispára com potência e Cristiano sacode para longe, excelente remate de Adrien, servido pelo colega colombiano, Crsitiano em bom plano!

46'. Recomeça o jogo, Sporting sai com a bola dominada.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Rosel e sai Cédric, lesionado.

SEGUNDA PARTE

21:20. Domínio intocável do Sporting nos primeiros 45 minutos, jogo tranquilo dos «leões», diante de uma Académica pouco pressionante e nada perigosa no ataque. Carrillo, desequilibrador nato, marcou o golo e foi dos jogadores mais dinâmicos em campo. De realçar o excelente passe de Jefferson, assistente no golo do Sporting.

INTERVALO

45'. Falta dura de William Carvalho sobre Rui Pedro, cartão amarelo para o internacional luso.

44'. Jogo morno nos últimos minutos, ritmo mais calmo.

39'. Bom arranque de Heldon, veloz entre os defesas academistas, mas demorou o passe e quando o fez apanhou Montero já em posição de fora-de-jogo.

35'. Tiro de Carrillo, a bola passa perto da barra da baliza de Cristiano, está muito em jogo o peruano, cuidado com ele!

34'. Jogada da Académica dentro da área do Sporting, a bola toca na mão de Jefferson e os jogadores da casa pedem grande penalidade! Lance que provoca variadas análises, o juiz deixa seguir,

33'. Sobe a Académica no terreno, ganhando jardas e faltas, tentando obrigar o Sporting a descer um pouco no terreno. Ainda assim, confortável o clube leonino, que corta todas as tentativas de remate dos estudantes.

31'. Centro para o segundo poste, Olascuaga ficou a dormir e Cédric cortou incisivamente a bola, cedendo canto.

28'. Erro clamoroso do central da Académica, perdendo a bola numa infantil transição, valeu o corte de Ricardo Nascimento, que jogou a bola para fora em desespero de causa...

24'. Remate de André Martins, a bola cruza a área e é desviada pela mão de Cristiano, que a impede de entrar na baliza, que boa tentativa de Martins, esteve perto do golo naquele tiro engenhoso! Canto para o Sporting.

20'. Entrada de leão do Sporting, com um alargado domínio territorial e uma competente posse de bola. Os flancos dos forasteiros mostram-se perigosos.

17'. Ocasião flagrante para o Sporting aumentar a vantagem, Heldon ganha espaço e remata mas Cristiano opõe-se com mestria e defende! Pressão leonina na tentativa de marcar o segundo golo, a Académica sucumbe ao domínio dos jogadores de Alvalade.

15'. GOOOOOLOOOOO DO SPORTING!!! Marca Carrillo, o peruano atacou a bola com sagacidade e rapidez, ultrapassando facilmente a débil marcação do oponente, Cristiano nada poderia fazer!!!

15'. Insiste o Sporting pelo flanco esquerdo, cruzamento de Jefferson...entrada de rompante de Carrillo...

14'. O Sporting tenta ganhar jogo nas linhas, usando os cruzamentos para tentar furar a organização defensiva dos estudantes.

13'. Boa jogada do Sporting desenvolvida pelo corredor esquerdo, Jefferson cruza a meia altura mas, dentro da área, ninguém chegou à bola! Boa dinâmica leonina, furando a marcação naquele corredor canhoto.

12'. Falta a beneficiar o Sporting, mão de Iago.

9'. Canto estudado, passe de Jefferson para André Martins, com espaço, o médio luso rematou para fora, mau ensaio leonino, desatenção da defesa da Académica.

8'. Carrillo foge pelo corredor direito, olha para a área e vê a corrida vertical de Heldon...centra a bola mas Cristiano mergulha e segura a bola com segurança!

5'. Canto marcado, a bola sobrou para os pés de Rui Pedro, que disparou de primeira: a bola subiu e passou a metros da baliza de Patrício, sem perigo para o Sporting.

4'. Corte impecável de Maurício, cedendo canto na hora certa, bom posicionamento do central brasileiro.

1'. Finta bonita de Carrillo, tirando Ofori do caminho...mas cruzamento foi mal direccionado...

0'. Sai a equipa da casa com a bola dominada.

APITO INICIAL

20:20. Surpreendente aposta de Marco Silva na titularidade do jovem francês Sarr, em detrimento do português Paulo Oliveira.

20:17. FORMAÇÃO INICIAL DO SPORTING: Patrício, Sarr, Maurício, Jefferson, Cédric, William Carvalho, Adrien, André Martins, Heldon, Carrillo e Montero.

20:15. FORMAÇÃO INICIAL DA ACADÉMICA: Cristiano, Iago, Ricardo Nascimento, Ofori, João Real, Marcos Paulo, Piloto, Obiorah, Rui Pedro, Olascuaga e Rafael Lopes.

20:10. Paulo Sérgio convocou todo o plantel, ou seja, todos os 26 elementos disponíveis da formação: Fernando Alexandre e Aderlan, lesionados, não serão opção; Lino e Marinho, que estiveram em dúvida, juntam-se aos dois primeiros. Ofori será o dono da lateral esquerda, com Iago a ser, provavelmente, o defesa direito. No ataque, a escolha poderá recair, ou em Schumacher ou no luso Rafael Lopes.

19:55. Rojo e Slimani são baixas confirmadas pelo presidente (divergências entre os jogadores e a direcção leonina): no lugar do argentino deverá alinhar Paulo Oliveira, contratação deste defeso, e na frente alinhará Montero, goleador colombiano que desde a vitória sobre o Gil Vicente, para a liga, que não mais festejou um golo de sua autoria: um deserto de golos que atormenta Montero desde o dia 8 de Dezembro de 2013.

19:45. Marco Silva, por seu turno, reconheceu que a estreia poderá ser factor de ansiedade: «Será um jogo difícil, com alguma dose extra de ansiedade pelo facto de ser o primeiro», confirmou, debruçando-se também sobre as baixas de última hora de Rojo e Slimani (devido a problemas disciplinares): «Ninguém está à espera que aconteçam situações como as de Rojo ou Slimani mas, quando surgem, é fundamental ter a capacidade de resposta necessária para reagir», declarou, ao abordar as ausências dos dois mundialistas.

19:40. Paulo Sérgio anteviu um duelo complicado frente a um poderoso Sporting e apelou à frieza e concentração da sua equipa: «Sinto que a equipa está bem, confiante, mas responsável. Quero que o jogo de estreia apele à razão, que sejamos uma equipa fria e consciente do que tem que fazer. Temos conhecimento da grande valia do Sporting, temos que saber respeitar o adversário mas não temê-lo», afirmou o técnico de 46 anos, ontem, na antevisão do jogo.

19:25. Na verdade, a Académica já nem se lembrará de como é bater o clube de Alvalade jogando na condição de visitado: a última vez que a histórica formação de Coimbra ultrapassou a oposição leonina na sua cidade remonta à época de 1976/1977, com um 2-1 construído pelos golos de Joaquim Rocha e Fernando da Costa. Um jejum caseiro que Paulo Sérgio quererá contrariar, começando da melhor forma o campeonato e a sua luta pela manutenção.

19:15. Dos últimos 20 encontros disputados entre Sporting e Académica, para a liga nacional, o resultado mais verificado foi a vitória leonina, por 10 ocasiões, com 8 empates e apenas dois triunfos dos «estudantes». De realçar que a formação que hoje será visitada apenas venceu o Sporting precisamente...fora de casa (em 2005/2006 bateu os leões por 0-1 com golo solitário de Marcel). Da última vez que os sportinguistas visitaram o Estádio Cidade de Coimbra, golearam uma frágil Académica, por 0-4 (na segunda jornada da liga 2013/2014, golos de Carrillo, Rojo, Adrien e Montero).

19:05. O histórico entre os dois clubes mostra-nos uma primazia do empate nos últimos 6 anos em jogos da liga: quatro empates na última meia dúzia de jogos, com o Sporting a ter muitas dificuldades para dominar a formação «estudante». Ainda assim, para encontrarmos uma vitória da Académica temos que recuar até 2009/2010, quando a equipa de Coimbra bateu o Sporting em Alvalade, por 1-2, com golos de Rui Orlando e João Ribeiro, contra um de João Moutinho.

18:55. O Sporting ataca a nova temporada com o objectivo de lutar pela conquista do título nacional, fasquia que não foi contemplada no ano passado, aquando dos primórdios da reestruturação financeira do clube. Marco Silva chega ao clube numa altura em que o bom segundo lugar na liga 2013/2014 obriga a mais esforço e compromisso para a temporada que agora se inicia: a expectativa dos «leões» é lutar de igual para igual com FC Porto e Benfica.

18:45. Esta partida marcará a estreia de ambos os treinadores: quer Paulo Sérgio quer Marco Silva farão a sua estreia na liga ao leme da Académica e do Sporting, respectivamente. O treinador ribatejano está de volta ao futebol nacional depois de uma passagem pelo Hearts, Cluj e APOEL, enquanto que Marco Silva, comandante do brilhante Estoril das duas épocas passadas, tem pela frente o desafio de ser campeão pelo clube leonino.

18:35. Sejam bem-vindos à transmissão da partida entre a Académica e o Sporting, jogo a contar para a primeira ronda da liga portuguesa 2014/2015. O embate realizar-se-á no Estádio Cidade de Coimbra, às 20:30 horas e terá o acompanhamento, , da equipa VAVEL.com, que relatará todos os lances e incidências!