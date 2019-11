Falsa partida do Leão em Coimbra

O Sporting versão 2014/2015 entrou em Coimbra com um onze que transita da época passada, com excepção feita ao defesa-central Naby Saar que fez o lugar do castigado Marcos Rojo. Contudo, verificaram-se algumas dinâmicas diferentes das implementadas por Leonardo Jardim na época transata não só a nível de dinâmica e velocidade de jogo mas também, por exemplo, numa rotação constante no meio campo entre William Carvalho e Adrien Silva, que muitas vezes veio atrás para iniciar a primeira fase de construção, deixando William mais subido no terreno.

Primeira parte do Sporting com o pé no acelerador

Os pupilos de Marco Silva entraram fortes no jogo: rápidos, pressionantes e com a bola a rodar de um lado ao outro do campo com velocidade, abrindo assim brechas na defesa dos estudantes que originaram passes de rotura. Nos primeiros minutos, o lado direito da ofensiva verde e branca foi o mais solicitado com Carrillo a ser muitas vezes chamado a jogo.

Ao minuto 15, em mais um lance no qual a bola passa de um lado ao outro do campo, William Carvalho abre na ala esquerda em Jefferson, que tira um cruzamento que sobrevoa toda a grande área da briosa para Carrillo, numa entrada em grande velocidade, cabecear para o fundo das redes. Estava feito o primeiro do Sporting.

Pouco tempo depois, ao minuto 17, mais uma jogada rápida da turma de Alvalade que culmina com Héldon a rematar para defesa do guardião da equipa da Académica. A partir do minuto 30, a pressão leonina diminuiu e os pupilos de Paulo Sérgio aproveitaram para subir no terreno. Ao minuto 33 houve ainda tempo para o primeiro lance polémico do jogo: Num lance na área do Sporting, a bola bate no braço de Jefferson. Os jogadores da Académica pediram castigo máximo, mas Artur Soares Dias entendeu que não houve intenção do jogador sportinguista.

Sofrimento inglório dita a sentença do leão

À entrada para a segunda-parte, Cédric ficou no balneário por lesão, cedendo lugar à adaptação Uri Rosell à lateral direita. O Sporting entrou menos pressionante no jogo, um pouco à semelhança do que havia acontecido no final do primeiro tempo. Já a Académica entrou mais ofensiva e esticada no terreno de jogo, com maior controlo sobre a posse de bola.

Com o passar dos minutos, entrou Capel para o lugar de Héldon e a equipa de Marco Silva voltou a atacar mais, contudo sem nunca conseguir finalizar. Ao minuto 67 começa o pesadelo dos leões. William Carvalho que já contava com um amarelo, travou um contra-ataque adversário com falta e viu Artur Soares Dias dar-lhe ordem de expulsão. Fim de jogo para um William mais apagado do que o costume e que procura ainda a sua melhor forma.

Com a expulsão a Académica subiu mais as linhas e atacou mais. O Sporting que contou ainda com a entrada de Paulo Oliveira para o lugar de André Martins, resistiu e conseguiu mesmo alvejar a baliza defendida por Cristiano, num lance de grande classe protagonizado por Carrillo e Uri Rosell e terminando num remate de calcanhar de Montero. Fica na retina uma grande defesa de Cristiano, ao remate artístico com selo de golo do colombiano.

Quando já pouco faltava para a vitória não escapar aos leões, eis que surge um balde de água fria. Ao minuto 91, mais uma investida da Académica cortada por Carrillo. No entanto, o corte do peruano sai mal e chega à área onde Schumacher, apertado pelos defesas leoninos, encontra Rafael Lopes solto que remata para o fundo da baliza defendida por Rui Patrício. O guardião leonino já tinha evitado o empate minutos antes numa defesa de elevado nível, mas nada pode fazer para evitar o golo da equipa dos estudantes.

Fim inglório para o Sporting que fica desde já em desvantagem para um dos adversários diretos, o FCPorto.

Pontuações VAVEL