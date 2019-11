Benfica x Paços de Ferreira, directo

21:15 Da minha parte é tudo. Não percam, já de seguida, a crónica aos acontecimentos da partida, sempre aqui, no vosso Vavel.com! Obrigado e boa noite!



21:12 O Benfica entra, então, com o é direito no campeonato, procurando assim afastar as muitas vozes que se levantavam, após as sucessivas derrotas da pré-temporada.

21:10 Apesar do domínio benfiquista, o Paços de Ferreira, liderado por Paulo Fonseca, apontou 10 remates e produziu algumas situações de perigo. Nunca muito pressionantes nem esclarecidos, os «Castores» apresentaram-se porém em bom plano na Luz.

21:08 Com golos de Maxi e Salvio, Jorge Jesus segura os primeiros 3 pontos da temporada. O Benfica sai da Luz como justo vencedor, num jogo que dominou durante a quase totalidade do tempo.

21:06 Termina o primeiro jogo da época para o Benfica e termina também a tendência que ditava que há 9 anos os encarnados não entrassem no campeonato a vencer.

APITO FINAL!

90'. O Paços ensaia um último esforço mas... perde a bola a meio-campo. Jara cedeu a bola a Gaitán, dentro da área, mas o argentino falha a recepção e a jogada perde-se...

89'. Rúben Ribeiro arrisca o remate de fora da área, mas a bola sai, sem perigo, pela esquerda da baliza de Artur.

88'. Com o Benfica mais pressionante nesta segunda parte, foram muitas as dificuldades sentidas pelo Paços para sair a jogar além do seu meio-campo.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Lima deixa a quadra e é Ola John quem entra.

86'. Boa defesa de Artur a remate alto de Cícero.

86'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Rúben Ribeiro é o escolhido para render Minhoca.

85'. O Benfica continua a circular a bola entre os flancos, instalado no meio-campo do Paços.

84'. Com o joelho direito ligado, o homem do Benfica volta ao terreno.

82'. Rúben Amorim está fora do relvado a receber assistência médica...

80'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Hurtado sai do terreno para ser substituído por Vasco.

78'. Grande perigo para a baliza do Paços! Eliseu remata cruzado, da esquerda para a direita, e a bola quase acaricia o poste!

77'. Cartão amarelo para André Almeida. O Benfica perdera a bola no seu meio-campo e os homens do Paços subiam já em posse.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Almeida por Talisca.

76'. O Benfica controla em posse. Rondando a área pacense, os jogadores encarnados parecem procurar apenas o ataque seguro.

72.' GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA! Jara para Gaitán, que cruza a partir da esquerda. Salvio aparece desmarcado, vindo lançado de trás, bem enquadrado com a baliza, e cabeceia para o chão, para o fundo das redes.

71'. Perigoso o remate de Sérgio Oliveira! A bola saiu tensa, em frente, e passa a poucos centímetros da trave da baliza de Artur!

71'. Livre a favor do Paços. Eliseu faz falta em zona frontal. Mas ainda muito longe da área.

70'. Talisca levanta bem para Gaitán, correndo à entrada da área. Mas o argentino faz falta sobre o defesa pacense que perseguia a bola.

69'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Entra Osei para o lugar de Manuel José.

68'. Gaitán cruza largo para a esquerda, no que seria um lance estudado para Luisão, mas sai mal... Sem tocar em ninguém, sai pela linha de fundo.

67'. Livre para o Benfica! Falta de Cícero no corredor central... Gaitán e Maxi junto à bola...

65'. Novo lance de ataque do Benfica. Gaitán entra na área pela direita, flecte para dentro e remata à baliza. A bola vai ao braço de um defesa pacense, mas sem falta. A bola ressaltara no pé de outro jogador dos «Castores».

64'. Jara cabeceia, embora sem força, bem dentro da área pacense. O guardião dos «Castores» segura sem dificuldade.

63'. O Paços sobe agora no terreno, com o Benfica a abrir muito espaço no seu corredor central. Manuel José surge perto da meia-lua e remata em posição frontal... Mas a bola sai por cima da baliza, sem perigo.

60'. O jogo está mais morno nesta segunda parte. O Paços não tem conseguido entrar na área benfiquista, e as «Águias» também não se balançam com tanto esclarecimento e velocidade para o último terço pacense.

58'. O Paços lançava o ataque pela esquerda. A bola sobra para Cícero, que, pressionado por Jardel à entrada da área encarnada, acaba por fazer falta. Não há perigo para a balzia de Artur.

54'. Após canto curto na direita e cruzamento de Sálvio, a bola sobrou para Jara, que, à entrada da área pacense, dispara, mas falhando o alvo.

52'. Limpa imiscuiu-se, veloz, no seio da defesa do Paços de Ferreira. Após duas fintas rápidas procura libertar para Jara, à esquerda, mas o companheiro não se fez ao lance.

50'. Hélder Lopes cruza para a área do Benfica, mas a defesa encarnada limpa. Sai Sálvio a jogar.

47'. Choque entre Jara e Serim. Ficam os dois adversários estendidos no relvado. O árbitro apita e concede a bola ao Paços.

45'. Não há alterações a registar em nenhum dos onzes. De recordar apenas a substituição no Benfica, ainda na primeira parte, com Jara a entrar para o lugar de Enzo.

RECOMEÇA A PARTIDA NA LUZ!

20:10. O Benfica foi claramente dominador nesta primeira parte. Ainda assim, o Paços de Ferreira não deixou de procurar o seu jogo e de levar a bola ao seu ataque, mesmo que poucas situações de perigo tenha produzido junto à baliza de Artur. O guardião encarnado aproveitou o treino do desempate da Supertaça e defendeu um penalty, a remate de Manuel José, ponto importante para refrear o ímpeto dos «castores», que entraram bem no jogo.

INTERVALO

45+1'. Excelente jogada pacense no flanco direito, tabela e centro para a área, corta Jardel...a bola sobra para Jaílson, remata...mas a bola sai para fora, ameaçador este Paços!!

45'. Remate de Gaitán, fraco e sem direcção.

44'. Eliseu desarmou Jaílson com categoria, aproveitando a má condução de bola do brasileiro. Corte típico de um jogador experiente.

43'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Jara para sair o lesionado Enzo.

41'. Grande corte do central pacense, esticou-se e interceptou a bola que poderia isolar o avançado encarnado, que corte tremendo, precioso!!

38'. Jara intensifica os exercícios de aquecimento...

37'. Apesar de estar a jogar na Luz, em desvantagem, o Paços não baixa os braços e não abdica de jogar com várias peças no ataque, tentando buscar o golo do empate.

36'. Cruza Gaitán, corta Ricardo, sem espinhas, boa intercepção, de cabeça.

34'. Boa cobertura de Hélder Lopes, cortando o lance que Salvio tentava construir, com fintas.

27'. Hélder Lopes admoestado com o cartão amarelo.

27'. Maxi quase marcava mas a finalização foi deficiente: mais uma vez, excelente passe de Gaitán, que está a realizar uma óptima partida, sempre acutilante nos passes.

25'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Maxi marca, primeiro golo do Benfica na liga, excelente assistência de Gaitán e belo movimento do uruguaio Maxi!!!

25'. Combinação de Maxi com Gaitán...uma excelente triangulação auxiliada pelo passe de Gaitán...Maxi isola-se...vai rematar de pé esquerdo...

24'. Jogada veloz do Benfica, corredor direito a desenvolver com Maxi a correr como um louco...combinação com Salvio, que devolve a Maxi, este centra...Lima remata mas a bola passa por cima, que perigo!!

23'. Gaitán simulou e tirou um oponente do caminho, meteu a quinta e cruzou para a área...mas Ricardo cortou com eficiência.

21'. Boa combinação dos jogadores encarnados, com Salvio a ser apanhado em fora-de-jogo...mal assinalado.

19'. Remate potente de Sérgio Oliveira, Artur sacode a bola para longe, atento o guarda-redes do Benfica, boa defesa. O Paços não se cansa de tentar alvejar a baliza de Artur.

17'. Passe longo para a desmarcação de Hurtado, corrida de Hurtado, pontapé cruzado, defende Artur, bola para canto! Belo lance ofensivo do Paços, o Benfica está em sentido devido às boas incursões ofensivas dos castores...

16'. Passe brilhante de Gaitán para a corrida de Talisca, o brasileiro tem espaço, baila, vai entrar pela quina da área...prefere o remate...a bola voa para fora, que péssima decisão de Talisca!

14'. Excelente transição ofensiva do Paços, cruzamento tenso partindo da direita, para Hurtado, mas Luisão cortou com a cabeça, providencial! Canto para os pacenses.

13'. Boa corrida de Salvio pela direita mas má decisão na altura de soltar a bola, o passe foi em direcção dos jogadores pacenses.

11'. Artur defende, que boa estirada do brasileiro, impede o golo do Paços, crucial!! Artur dá provas de estar a recuperar mentalmente, esta defesa mostra a sua garra!!

10'. Hurtado cai na área, Cosme Machado assinala um duvidoso penalty! Falta de Eliseu sobre o peruano...será Manuel José a marcar...

9'. Remate de Lima, que perigo...cheirou a golo na Luz! Remate na diagonal depois de um toque de calcanhar de Gaitán, primeiro aviso do Benfica!

7'. Falta dentro da área do Benfica: mão de Hurtado, quando tentava dominar a bola...a decisão parece ter sido errada...o domínio foi com o peito.

6'. Carrinho perigoso de Enzo, falta dura depois de uma perda de bola, cartão amarelo para o argentino: protestos ouvem-se bancadas por ser a primeira falta de Enzo.

5'. Hélder Lopes cruza mas a bola morre nas mãos de Artur, sem sobressalto.

3'. Benfica troca a bola calmamente, procurando desorganizaro o oponente.

1'. Roda a bola na Luz, estádio vibrante, segue o Benfica com a posse de bola!

APITO INICIAL

19:00. FORMAÇÃO INICIAL DO PAÇOS DE FERREIRA: Defendi, Ricardo, Ricardo Ferreira, Hélder Lopes, Jaílson, Seri, Sérgio Oliveira, Minhoca, Hurtado, Manuel José e Cícero

18:55. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi Pereira, Eliseu, Luisão, Jardel, Enzo, Salvio, Rúben Amorim, Gaitán, Talisca e Lima

17:40. VAVEL Portugal adianta os onzes prováveis:

17:30. No Paços, a grande ausência é o médio Romeu, lesionado. No lado encarnado, Fejsa e Sulejmani estão lesionados e não contam para o leque de opções de Jesus. Lisandro López integrou a convocatória, obrigando César a ficar na bancada; o Benfica deverá apresentar o mesmo onze que alinhou frente ao Rio Ave. Enzo, que poderá estar a caminho do Valência, ainda jogará hoje, possivelmente, o último jogo com a camisola das «águias» ao peito.

17:25. «A equipa tem sete semanas de preparação, tem condições técnico-tácticas para um primeiro jogo, acreditamos que domingo vamos ter um nível de jogo parecido com o que mostrámos com o Rio Ave. Do Paços, esperamos um adversário com qualidade, que quer ganhar pontos», considerou Jesus na antevisão do jogo, desvalorizando a questão dos maus arranques.

17:20. «Estamos preparadíssimos, confiantes e cheios de vontade de mostrar aquilo que podemos valer. A equipa está preparada para o ambiente que vai encontrar e este jogo é uma oportunidade. Se me dessem uma folha para assinar a garantir o empate, não assinava, porque, para isso, levava só defesas e médios e estacionava não um autocarro, mas uma frota de autocarros para garantir este resultado», declarou ontem Paulo Fonseca, esbanjando confiança na capacidade da sua equipa em causar choque na Luz.

17:10. Nos duelos entre as duas formações, as goleadas têm sido regulares e sempre pesando nas costas do Paços de Ferreira: 4-1 em 2008, 1-5 em 2011, 4-1 em 20011, 3-0 em 2013. Nos últimos confrontos, na passada temporada, onde o Benfica se sagrou campeão, os encarnados bateram por duas vezes o Paços: 3-1 em casa e 0-2 fora.

17:00. No histórico de controntos entre as duas formações, para a liga, o domínio vermelho tem sido avassalador: a última vez que o Paços bateu o Benfica foi em 2006, ao se ter superiozado ao Benfica, com um 3-1, golos de Edson e Júnior (2). O Benfica conta com 15 vitórias consecutivas contra o Paços, desde 2007 até ao presente. Durante esse período, Cardozo foi o benfiquista que mais castigou os «castores», marcando 7 golos.

16:55. No reinado de Jesus, cinco entradas em falso: Marítimo (1-1) em 2009/2010, Académica (1-2) em 2010/2011, Gil Vicente (2-2) em 2011/2012, SC Braga (2-2) em 2012/2013 e Marítimo (2-1) em 2013/2014. Com seis empates na ronda inaugural, o Benfica parece ter uma especial apetência para começar com o pé errado a liga nacional; com Jesus, nunca o Benfica arrancou com um triunfo.

16:45. O Benfica poderá hoje quebrar a malapata dos falhados inícios na liga nacional, algo que perdura desde a temporada 2005/2006. Desde o arranque de liga do Benfica versão 2004/2005, com Trapattoni ao comando da Luz, não mais o Benfica começou a competição a vencer. Na última vez que tal se sucedeu, as «águias» venceram o Beira-Mar por 2-3, no Estádio de Aveiro, golos de Karadas (2) e Petit. Os carrascos do Benfica foram: Académica (0-0) em 2005/2006, Boavista (3-0) em 2006/2007, Leixões (1-1) em 2007/2008, Rio Ave (1-1) em 2008/2009, seguindo-se depois o reinado de Jorge Jesus.

16:30. O Paços de Ferreira, que viu Paulo Fonseca retornar à casa onde foi feliz, tem a tarefa de fugir da má imagem deixada em 2013/2014, época em que foi obrigado a disputar o «play-off» dos últimos, conseguindo escapar à despromoção. A equipa conta com reforços regressados, Cícero e Hurtado (ambos estiveram emprestados) para atacar a baliza encarnada e tentar surpreender o campeão na Luz.

16:15. Depois de uma pré-temporada tumultuosa e com muitas saídas de titulares, o Benfica começa agora a liga portuguesa, vindo de uma vitória na Supertaça (0-0 nos 120 minutos e triunfo nas penalidades) contra o Rio Ave. A conquista do troféu (o quinto na História do clube) amenizou o descontentamento dos adeptos mas muito ainda terá de fazer o Benfica para convencer a massa associativa do seu potencial. Reforços como Talisca, Eliseu, Derley ou Bebé precisam ainda de provar o seu valor perante a exigente plateia encarnada.

16:00. Sejam bem-vindos à transmissão do Benfica x Paços de Ferreira, primeiro jogo dos campeões nacionais 2013/2014, que começam a defender o título em casa, no Estádio da Luz, contra o Paços de Ferreira, equipa desilusão da época passada. A bola começará a rolar às 19:15 horas e VAVEL.com acompanhará a par e passo, , dos os instantes da partida!