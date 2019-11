FC Porto em Lille: O primeiro grande teste

O FC Porto defrontará, esta quarta-feira, o LOSC Lille, no primeiro jogo internacional oficial da época. Pela frente, terão uma equipa do Lille, orientada por René Girard, que promete dar luta aos dragões. Ambas as equipas vêm motivadas, com vitórias nos seus campeonatos, no último fim-de-semana. O FC Porto venceu o Marítimo, por 2-0, e o Lille ultrapassou o Caen por 1-0.

Duelo inédito

Esta será a primeira vez que o FC Porto encontra o Lille, equipa francesa que já não ganha há quatro jogos no seu reduto em competições internacionais. O Lille chegou ao «play-off» da Liga dos Campeões, depois de ter eliminado os suíços do Grasshoppers por 3-1 (2-0 na primeira mão e 1-1 na segunda). Recorde-se que os dragões entraram directos no play-off da Liga dos Campeões, depois de terem terminado, a última época, na terceira posição.

Apesar de já não ganhar em casa, desde 2012, para as competições internacionais, o Lille fará tudo para conseguir vencer o FC Porto. Espera-se, portanto, uma partida equilibrada, com poucas ocasiões de golo, pois ninguém quer arriscar demasiado, preferindo dar o 'tudo por tudo' na partida do Dragão, na segunda mão.

Os dragões querem mostrar que a época passada foi excepção das boas épocas que o clube tem feito e, para esta época, o FC Porto contratou vários reforços, para além de um treinador novo. Será um bom teste também para ver se a equipa está mais preparada para os jogos futuros e se os jogadores já se conhecem mais e melhor.

Discurso directo

René Girard: «O FC Porto é um revelador de talentos. É uma equipa que não surgirá desarmada ou fragilizada pelas várias mudanças ocorridas no plantel. É uma equipa com grande experiência europeia, que gosta de ter bola. Temos que nos manter sólidos como equipa».

Julen Lopetegui: «Da forma como está organizado o sorteio, sabíamos que teríamos no nosso rumo uma das cinco melhores equipas das 15 que faltavam. O Lille é uma equipa muito difícil, muito completa, que ficou em terceiro lugar na liga francesa, a poucos pontos do Mónaco, que entrou directamente na competição. Tem muito boas individualidades e é um grupo consolidado, com uma equipa praticamente igual à do ano passado e com o mesmo treinador».

Onzes prováveis