Lille x Porto, Liga dos Campeões

21:55. Vitória importante do FC Porto fora de casa, 0-1 que deixa o clube portista com uma vantagem essencial para a segunda mão, que será jogada em Portugal. O golo de Herrera, resultado de uma bonita jogada entre Neves, Tello e Jackson, permite aos «dragões» respirarem de alívio e entrarem nas competições europeias com o pé direito. Boa estreia para Julen Lopetegui. Rúben Neves voltou a ser titular e voltou a mostrar credenciais, assim como Brahimi. O Lille remeteu-se a uma postura defensiva e deixou a sensação de que, com uma atitude mais atrevida, poderia ter conseguido outro resultado.

APITO FINAL

90+5'. Fim da partida, o Porto consegue levar para o Dragão uma vantagem de um golo.

90+2'. Perda de bola do Porto, progressão pelo flanco direito do Lille com Marcos Lopes a fintar um adversário...cruza a bola, Roux dispára mas Maicon dá o corpo ao manifesto e corta a bola, que intervenção crucial!!

90+1'. Indi de novo muito seguro, cortando a bola e impedindo a progressão de Ryan Mendes, boa compensação do central holandês.

89'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entrada de Quaresma e saída de Óliver.

85'. Livre marcado por Marcos Lopes, Basa desvia mas Fabiano amarra a bola com facilidade.

82'. Cartão amarelo para Roux, por acção anti-desportiva...parece ter havido uma agressão para cartão vermelho...

81'. Grande desarme de Maicon, retirando a bola a Marcos Lopes.

78'. Boa acção defensiva de Indis Martins, protegendo a bola do adversário e livrando o Porto de qualquer perigo: muito sólido o holandês.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Entra Nolan Roux e sai Kalou.

76'. Corchia marca o livre...a bola é rechaçada por Fabiano mas fica à mercê de um remate...safa a defesa portista, que perigo dentro da área azul e branca, Fabiano largou a bola mas Maicon aliviou para fora!

74'. Falta de Evandro, livre perigoso para o Lille perto da área portista.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Evandro e sai Rúben Neves, que voltou a mostrar qualidade e maturidade.

71'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Entra Ryan Mendes e sai Origi, que passou ao lado do jogo.

70'. Jogada perfurante de Tello, que corre pelo corredor central e assiste Jackson...mas o colombiano estava fora-de-jogo. Tello agitou por completo esta partida, grande entrada do ex-Barcelona.

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Entra o luso-brasileiro Marcos Lopes para a saída de Balmont.

62'. Finalmente o Porto consegue traduzir a sua superioridade em golos, bom envolvimento de Neves na jogada com Tello, flanco direito a funcionar em beleza.

61'. GOOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Tello entrou em campo e foi decisivo, que excelente jogada finalizada por Herrera depois de um cruzamento de Tello e um cabeceamento potente de Jackson!!! Enyeama defendeu mas a bola sobrou para Herrera, que encostou para as redes!!!

60'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Christian Tello e sai Brahimi.

56'. Rúben Neves espalha perfume pelo relvado, finta sensacional e depois um passe sóbrio, circulando a bola com qualidade acima da média.

54'. Ameaça séria do Porto: Brahimi controla a bola no lado direito da área, coloca a bola nos pés de Neves, este cruza com efeito...a bola é interceptada pela defesa do Lille mas sobra para Óliver..cruza para Jackson...corte do lateral Béria! Canto.

52'. Corchia vê o cartão amarelo.

49'. Rúben Neves lança a bola para a área, Maicon ganha o lance mas o esférico morre nas mãos do guardião nigeriano do Lille.

46'. Segue o jogo, bola na posse do Porto.

SEGUNDO TEMPO

20:39. Primeira parte repleta de passes errados, perdas de bola nada recomendáveis e poucas oportunidades de golo. O Lille entrou a medo, respeitando em demasia o Porto, enquanto que os «dragões», com um meio-campo reforçado (inclusão de Casemiro), pecaram na profundidade e no ímpeto atacante. O Lille, mais remetido à defesa, foi, memso assim, quem esteve mais perto do golo, nos últimos instantes, através de Corchia.

INTERVALO

45+2'. Fim da primeira parte, o Porto vai para os balneários com o susto dado por Corchia na cabeça.

45'. Corchia de novo perto do golo, que falhanço inacreditável do Lille! Centro de Origi a partir da esqueda, Maicon falhou a intercepção e a bola sobrou para Corchia, que, à segunda tentativa, remata por cima!! Tinha tudo para inaugurar o marcador...

45'. Jogada individual de Neves, flecte para o miolo e desenvencilha-se de dois oponentes para depois passar a bola para Jackson...parte o remate cruzado mas a bola sai à figura de Enyeama! Grande trabalho de Neves, que destreza e confiança!

42'. Muitos passes errados de parte a parte, o jogo precisa de maior qualidade técnica. O Lille mostra-se amedrontado tacticamente, muito inibido. O Porto, ainda pouco oleado, não consegue estabelecer um domínio categórico e agressivo.

37'. Livre marcado para o interior da área, Jackson cabeceou a bola e ajudou os colegas da defesa, boa acção defensiva do colombiano, corte limpo e eficaz.

37'. Entrada ríspida de Casemiro sobre Balmont, o médio gaulês fica estendido no relvado.

35'. Ameaça do Lille, remata de Corchia, à entrada da área...grande aviso dos franceses!! A bola embateu em Indis e saiu para canto, primeira vez que o Lille alveja a baliza de Fabiano.

33'. Entrada intempestiva de Balmont sobre Óliver, cartão amarelo para o veterano.

31'. Gueye, agressivo, lesionou Maicon. A entrada perigosa deveria ter sido sancionada com cartão amarelo mas...nem falta foi.

29'. Neves marca o livre com minúncia, a bola encaminha-se para a cabeça de Jackson...mas este não consegue cabecear...parece ter sofrido grande penalidade no coração da área!!

28'. Dança do argelino Brahimi, que tenta fugir a três oponentes...obrigando Balmont a fazer falta, perto da quina da área: livre perigoso a favorecer o Porto.

26'. Meio-campo troca a bola até ter um segundo para respirar: mal o tem, Neves solta um passe comprido para a desmarcação de Brahimi no corredor central, mas a defesa do Lille, atenta, alivia e lança a bola para fora.

23'. Flanco direito a operar com eficiência, dando a bola para Herrera, que tenta rematar, mas a bola é prensada na defesa francesa. Boa jogada de Brahimi, assistindo o mexicano...mas este demorou a rematar e foi anulado pela muralha do Lille.

19'. Boa pressão portista, que obriga o Lille a perder várias bolas e a não conseguir manter a sua posse de bola, cada vez mais fragmentada. A bola não tem chegado a Origi ou a Kalou, até agora dois autênticos espectadores...assim como Fabiano.

18'. Maicon, senhor da situação, corta a jogada do Lille e volta a empurrar a equipa para a frente.

15'. Brahimi desarmado, demasiadas fintas e um passe mal direccionado colocaram fim à investida portista...mas o Porto está forte na recuperação de bolas e mantém a pressão a meio-campo.

12'. Passe de Casemiro, longo, Óliver recebe com distinção e coloca a bola à disposição de Neves...que remate, e que defesa de Enyeama!! Tiro cruzado para a primeira defesa da partida!

7'. Falta de Danilo, o árbitro acena com o cartão amarelo, protestos dos portistas ignorados.

4'. Alex Sandro tentava penetrar na área com a bola dominada mas a defesa do Lille cortou com clarividência.

1'. Roda a bola no Pierre-Mauroy, bola para o Lille.

APITO INICIAL

19:30. Quaresma fica no banco, abordagem cautelosa de Lopetegui, colocando Casemiro perto de Rúben Neves e Herrera.

19:25. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Alex Sandro, Indis Martins, Maicon, Herrera, Casemiro, Rúben Neves, Óliver, Brahimi, Jackson Martínez

19:20. FORMAÇÃO INICIAL DO LILLE: Enyeama, Kjaer, Basa, Balmont, Béria, Souare, Mavuba, Idrissa Gueye, Salomon Kalou, Corchia, Origi

19:10. No Lille, atenção à experiência ofensiva de Salomon Kalou, à irreverência ataque de Divock Origi (surpreendeu no Mundial 2014), à pujança de Mavuba e à velocidade de Corchia. Na defesa, destaque para Simon Kjaer, central de 25 anos, com talento e agressividade de sobra.

19:00. Vindo de uma vitória por 2-0 frente ao Marítimo, na abertura da liga nacional, o FC Porto chega motivado ao duelo europeu com o Lille. Os trunfos dos «dragões» residem em Brahimi, rápido e tecnicista, em Quaresma, desequilibrador nato, em Jackson Martínez, matador colombiano, e em Rúben Neves, jovem promissor de 17 anos que espantou os críticos com a estreia categórica frente ao Marítimo, onde marcou o golo inaugural da liga.

18:40. O novo Porto, construído por Lopetegui, que se estreará hoje na Liga dos Campeões enquanto treinador, terá de conviver com a pressão da vitória, já que a entrada na liga milionária é essencial para dar vitalidade financeira ao projecto que está em andamento: contratações caras de jogadores de reconhecido valor internacional, como Brahimi, Adrián ou Martins Indis, acentuam a orbigação de vencer e de dar retorno, quer à confiança de Pinto da Costa quer aos custos financeiros do novo projecto.

18:35. Os «dragões» pretende apagar a má imagem internacional deixada na temporada passada, quando não foram além de uma magra vitória na fase de grupos, diante dos austríacos do Austria Viena. Feitas as contas, o FC Porto não vence um jogo para a competição desde 18 de Setembro de 2013, quando bateu os austríacos com um golo de Lucho, que abandonou o clube em Janeiro.

18:25. O FC Porto chega a este «play-off» na sequência do terceiro lugar alcançado na liga Zon Sagres. Os portistas não disputam este «play-off» desde 2001/2002, época em que tiveram de eliminar o Barry Town, do País de Gales (9-3 no resultado agregado) e o Grasshoppers (5-4 final). Caso a armada de Lopetegui consiga qualificar-se, esta será a 19ª vez que o Porto marcará presença na competição, que já conquistou por duas vezes, a última delas há precisamente 10 anos.

18:15. O clube francês teve de eliminar o frágil Grasshoppers, da Suíça, para chegar ao «play-off» da liga milionária. Num total de 3-1, o Lille carimbou a passagem, com golos de Balmont, Corchia e Ryan Mendes. No campeonato francês, o Lille segue com 4 pontos em duas jornadas: 0-0 caseiro frente ao Metz e 0-1 diante do Caen.

18:05. No entanto, a participação do Lille na versão 2012/2013 na «Champions» foi um fracasso: apenas uma vitória (fora) frente ao BATE Borisov, cinco derrotas nos restantes jogos da fase de grupos, inclusive uma goleada humilhante de 6-1 sofrida diante do Bayern Munique. Portanto, desde 20 de Novembro de 2012 que o Lille não ganha um jogo na competição propriamente dita. A participação na edição 2011/2012 também não foi melhor: apenas 1 vitória (contra o CSKA Moscovo), 2 derrotas (contra o Inter) e 3 empates (Trabzonspor, por duas vezes e CSKA em casa).

17:55. O clube francês tem emergido gradualmente no panorama francês, escalando na tabela e ganhando notoriedade - a partir de 2007/2008 o Lille trepou na classificação, ano após ano, até se sagrar campeão e tornar-se, actualmente, numa das equipas mais regulares e consistentes do campeonato gaulês. A última vez que marcou presença na Liga dos Campeões foi em 2012/2013, eliminando o FC Copenhaga no «play-off».

17:45. Esta será a primeira vez que ambas as formações se encontram em partidas oficiais. O Lille, fundado em 1944, alcançou o terceiro lugar da liga francesa em 2013/2014, ganhando a chance de disputar este «play-off» rumo à «Champions League». A equipa de Lille, cidade com 226 mil habitantes, voltou a festejar um terceiro lugar na liga na temporada 2011/2012, mas foi em 2010/2011 que o clube atingiu um dos seus momentos mais históricos: a conquista do campeonato, algo que apenas ocorrera em 1945/1946 e 1953/1954.

17:35. Bem-vindos à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que colocará frente a frente LOSC Lille e FC Porto, no Estádio Pierre-Mauroy, às 19:45 horas. Connosco, em VAVEL.com, poderá seguir todas as emoções da partida, - siga minuto a minuto o duelo pela presença na tão desejada «Champions»!