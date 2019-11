Paços de Ferreira defronta FC Porto

Paços de Ferreira e FC Porto defrontam-se na segunda jornada do campeonato nacional, no Estádio Capital do Móvel. Os pacenses vêm de uma derrota por 2-0, no Estádio da Luz, enquanto os dragões venceram, na última partida que efectuaram, o LOSC Lille por 1-0, com um golo do mexicano Herrera.

Histórico dá total favoritismo ao Dragão

Das 35 vezes que Paços de Ferreira e FC Porto se defrontaram, os dragões venceram 27, houve 6 empates e duas vitórias pacenses. Diga-se que a última vitória do Paços de Ferreira, em casa, frente ao FC Porto aconteceu na época 2002/2003.

Tal como acontece em muitos jogos do campeonato, o FC Porto entrará na partida a tentar dominar e ser superior do que o Paços de Ferreira, ao passo que, o conjunto da Capital do Móvel remeter-se-á para o seu meio-campo defensivo, em busca do erro adversário e, consequente, contra-ataque. Mais, se o FC Porto não conseguir marcar na primeira parte ou no início da segunda, o Paços de Ferreira poderá explorar ainda mais o contra-ataque, devido ao 'desespero' portista em marcar um golo.

O FC Porto gosta de jogar um futebol apoiado, de passe curto, desmarcações rápidas. Ao invés, o Paços de Ferreira tentará mais o passe directo, apesar das dimensões do relvado do estádio serem pequenas para um futebol muito directo.

Danilo e Quaresma ficaram fora dos convocados de Julen Lopetegui, especulando-se já que o extremo luso tem perdido o estatuto de indispensável no clube, tendo gradualmente sido ultrapassado por valores como Brahimi, Tello e Óliver Torres.

Paulo Fonseca defronta o seu ex-clube

O técnico pacense defrontará a sua ex-equipa, o FC Porto. Depois de uma curta passagem pelo Dragão, onde não foi bem sucedido, o treinador Paulo Fonseca quererá, certamente, surpreender o FC Porto, e mostrar, assim, que tem créditos no mundo do futebol, uma vez que os seus métodos utilizados no Dragão foram algo criticados e questionados.

Depois da passagem frustrada pelo Porto, Fonseca almeja voltar a impulsionar o Paços, mas o calendário não joga a seu favor: depois da deslocação à Luz, os pacenses terão de medir forças com o FC Porto, estando no horizonte uma possível derrota e zero pontos à segunda jornada.

Na última vez que Paços e Porto se debateram na Capital do Móvel, com Fonseca no banco dos «castores», o jogo foi de festa azul e branca: Fonseca via o seu surpreendente Paços perder contra o FC Porto, que confirmava assim o título nacional na derradeira jornada da competição.

Onzes prováveis