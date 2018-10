Sporting 2014/2015: um Marco no ataque ao título

A perda de Leonardo Jardim para o Monaco poderia ter sido um forte revés na estruturação da nova época leonina, só que o presidente Bruno de Carvalho não perdeu tempo e soube colmatar a saída do madeirense com a contratação de Marco Silva. Um técnico jovem e ambicioso que mostrou um trabalho competente no Estoril, tendo mesmo derrotado o seu antecessor na derradeira jornada do campeonato transacto em Alvalade. O Sporting por agora vai mantendo os seus jogadores-chave no plantel, como William Carvalho e Adrien Silva.

É certo que perdeu Marcos Rojo para o Manchester United, mas a «novela» argentina acabou por revelar um final bastante proveituoso para os leões com o regresso por empréstimo de Nani. O internacional português foi a grande contratação deste mercado de transferências nacional, e promete dar tudo nesta sua passagem por «casa», para devolver o clube aos títulos. Para além do extremo o Sporting foi de novo ao continente americano buscar Oriol Rosell, um médio que ocupa a mesma posição de William Carvalho, estando assim os verde e brancos precavidos para uma eventual venda do jovem. Na defesa Paulo Oliveira, o francês Naby Sarr e o recém chegado egípcio Ramy Rabia, prometem lutar por um lugar ao lado de Maurício.

No entanto o Sporting tem ainda um problema para resolver. Slimani! O argelino treina com a equipa B, e está afastado do plantel principal por motivos disciplinares, com os leões a procurarem uma alternativa para o ataque, pois restam apenas Fredy Montero e o japonês Tanaka, dois jogadores parecidos e cujas as características não se assemelham nem de perto, nem de longe das de Slimani.

Depois de uma pré-temporada bem conseguida, o Sporting entrou no campeonato com um empate cedido frente à Académica ao cair do pano. Marco Silva aposta no 4-3-3, que com a chegada de Nani ganha sem dúvida um enorme upgrade para as alas e uma dor de cabeça daquelas que todos os treinadores gostam de ter. De resto uma das grandes mudanças visíveis em relação a Leonardo Jardim é o facto dos extremos aparecerem dentro da área a finalizar, assim como a aproximação dos médios junto da zona de finalização.

Possível Sistema Habitual

Dados do clube

Nome: Sporting Clube de Portugal

Fundação: 1906

Participações na Primeira Liga: 81

Melhor Classificação: 1º (1940-1941; 1943-1944; 1946-1947; 1947-1948; 1948-1949; 1950-1951; 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954; 1957-1958; 1961-1962; 1965-1966; 1969-1970; 1973-1974; 1979-1980; 1981-1982; 1999-2000; 2001-2002)

Títulos: 93

Plantel

Nome Posição Procedência Nacionalidade Idade Rui Patrício Guarda-redes Formado no clube Portuguesa 26 Marcelo Guarda-redes No clube desde 2011 Brasileira 29 Jefferson Defesa Esquerdo No clube desde 2013 Brasileira 26 Jonathan Silva Defesa Esquerdo Estudiantes Argentina 20 Maurício Defesa Central No clube desde 2013 Brasileira 25 Naby Sarr Defesa Central Lyon Francesa 21 Paulo Oliveira Defesa Central Vitória Guimarães Portuguesa 23 Ramy Rabia Defesa Central Al-Ahly Egípcia 21 Cédric Defesa Direito No clube desde 2012 Portuguesa 22 Miguel Lopes Defesa Direito Lyon (emprestado) Portuguesa 27 Ricardo Esgaio Defesa Direito Formado no clube Portuguesa 21 André Geraldes Defesa Direito Belenenses (emprestado) Portuguesa 23 William Carvalho Médio Defensivo No clube desde 2013 Portuguesa 22 André Martins Médio Centro No clube desde 2011 Portuguesa 24 Adrien Silva Médio Centro No clube desde 2012 Portuguesa 25 João Mário Médio Centro Vitória Setúbal (emprestado) Portuguesa 21 Oriol Rosell Médio Centro Kansas City Espanhola 22 Slavchev Médio Centro Litex Lovech Bulgaro 20 Shikabala Extremo Esquerdo/Direito No clube desde 2013 Egípcia 28 Diego Capel Extremo Esquerdo/Direito No clube desde 2011 Espanhola 26 Carrillo Extremo Esquerdo/Direito No clube desde 2011 Peruana 23 Heldon Extremo Esquerdo/Direito No clube desde 2013 Cabo verdiana 25 Carlos Mané Extremo Esquerdo/Direito Formado no clube Portuguesa 20 Nani Extremo Esquerdo/Direito Man. United (emprestado) Portuguesa 27 Montero Avançado No clube desde 2013 Colombiana 27 Slimani Avançado No clube desde 2013 Argelino 26 Tanaka Avançado Kashiwa Reysol Japonesa 27

Treinador

Nome: Marco Alexandre Saraiva da Silva

Épocas no clube: Estreia

Experiência: Estoril, Sporting

Títulos: Campeão da Segunda Liga pelo Estoril época 2011-2012

Com apenas 37 anos Marco Silva chega ao Sporting. Depois de três épocas ao serviço de Estoril sempre a progredir desde a Segunda Liga até à Liga Europa, o técnico enfrenta agora aquele que é o seu desafio mais exigente da sua ainda curta carreira. Foi o homem escolhido para suceder a Leonardo jardim, e é ele que tem a responsabilidade de comandar os leões no regresso à Liga dos Campeões, onde já não estavam há cinco anos e depois de uma temporada afastados das lides europeias.

Para além disso Marco Silva sabe que depois do segundo lugar no último campeonato, este ano a meta só pode ser o título de campeão nacional. Daquilo que já se conhece do treinador sabe-se que é ambicioso, gosta de controlar os jogos e não tem medo de enfrentar seja quem for olhos nos olhos. De recordar que há dois anos o Estoril então por si liderado, deu início ao fim da possibilidade da conquista do título por parte do Benfica, e que na época transacta venceu no Dragão e em Alvalade.

O Líder

Nome: Adrien Sebastian Perruchet Silva

Épocas no clube: 3ª

Posição: Médio Centro

Experiência: Sporting, Maccabi Haifa (E), Académica (E), Sporting

É pelos pés do camisola que passa o jogo dos leões no meio-campo. É certo que William Carvalho é o recuperador de bolas, mas é Adrien quem organiza o ataque leonino e quem aumenta ou diminui o ritmo da partida. Depois de uma temporada na Académica onde cresceu e conquistou uma Taça de Portugal, precisamente frente ao Sporting, o médio voltou a Alvalade mais maduro e pronto a deixa sair todo o seu melhor futebol.

Na última temporada foi um dos elementos mais preponderantes da equipa, apontando vários golos e fazendo exibições de alto nível e ainda assim de forma incompreensível insuficientes para merecer uma convocatória para o Mundial. Neste início de época surge ainda mais perto das zonas de finalização onde gosta de aplicar a sua meia distância.

Para não perder

Nome: Junya Tanaka

Épocas no clube: Estreia

Posição: Avançado

Experiência: Kashiwa Reysol, Sporting

Chegou como um total desconhecido a Portugal e ao futebol europeu. Aos 27 anos Tanaka começou por criar algumas reticências mas o certo é que a pré-época mostrou um jogador de remate espontâneo, sempre pronto a finalizar e com movimentações oportunas na procura da segunda bola que lhe permita marcar. Com Fredy Montero na procura de saber como se voltam aos golos, e o caso Slimani por resolver o nipónico poderá muito bem ser uma alternativa para Marco Silva e assim continuar a surpreender o futebol nacional.