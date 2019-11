Paços Ferreira x Porto, directo

19:59. Mais um triunfo portista na liga, 6 pontos para os «dragões» que continuam sem sofrer golos nesta época, já lá vão três jogos. Num jogo tranquilo e controlado, o FC Porto conseguiu marcar aos 40 minutos, apesar da boa consistência defensiva do Paços, que foi nota constante no encontro. O golo de Jackson ditou a sorte das equipas mas o domínio territorial dos azuis foi sempre algo que sobressaiu durante os 90 minutos. Triunfo justo na Mata Real.

APITO FINAL

90+4'. Fim de jogo, mais três pontos para o Porto, o Paços continua a zeros na liga nacional.

90+1'. Jaílson tenta a finta perante dois oponentes, perto da linha...é derrubado em falta: livre perigoso para o Paços...mas Oliveira bate directo e a bola sai para fora, passou o perigo!

90'. Quatro minutos de compensação para serem jogados aqui na Mata Real.

89'. Diagonal de Quintero, remate forte mas a bola desvia no corpo do lateral pacense, canto para os portistas.

84'. Lopetegui dá várias instruções para o relvado, não parando um segundo, fruto do nervosismo destes últimos minutos. A vantagem magra não deixa o Porto relaxar.

80'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS DE FERREIRA: Entra Rúben Ribeiro e sai Minhoca.

80'. Óliver vê cartão amarelo por carrinho sobre Sérgio Oliveira.

78'. Livre de Oliveira, a bola chega ao interior da área mas a defensiva portista sacode com um pontapé forte, para bem longe.

72'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS DE FERREIRA: Entra Vasco Rocha e sai Manuel José.

72'. Adrían muito apagado até agora.

71'. Excelente jogada do Paços, boa corrida de Jaílson, o lateral desmarca Manuel José...sai cruzamento, Fabiano estira-se mas deixa a bola escapar, Cícero assiste mas o remate de Minhoca sai deslocado! Erro de Fabiano, quase comprometeu!

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Óliver Torres e sai Rúben Neves.

65'. Partida interrompida, Oliveira está a ser assitido.

64'. Sérgio Oliveira está no chão, sangrando da cabeça. O juiz corta uma jogada de ataque do Porto, que seguia em superioridade numérica. Maicon está furioso e vê o cartão amarelo.

63'. Alex Sandro cruza mas Ricardo antecipa-se e corta a bola...Jackson esperava o passe.

60'. Perigo a vir do pé de Hélder Lopes, bom tiro, repentino, mas a bola passou por cima, atenção, boa resposta pacense! Bem marcado este canto, a pedir uma entrada de rompante pela área a dentro.

59'. Minhoca tem dinamizado o futebol pacense, será nele que residiram as chances do Paços voltar ao jogo.

57'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Herrera para sair Evandro.

56'. Cartão amarelo para o central Ricardo Ferreira.

55'. Tremenda jogada do Paços, que belas combinações! Oliveira descobre Minhoca, este levanta a cabeça, senta Maicon e cruza para Cicero, mas o cabeceamento deste passa acima da baliza!

53'. Falta duríssima de Alex Sandro sobre Manuel José, dureza desnecessária: cartão amarelo.

47'. Falta dura de Martins Indi, vai ser admoestado com o cartão amarelo.

46'. Roda de novo a bola na Mata Real.

SEGUNDO TEMPO

19:50. Jogo paciente do FC Porto, com primazia para a posse de bola e tocas constantes da mesma, com intuito de destabilizar o sólido bloco baixo montado por Paulo Fonseca. O golo de Jackson, depois de uma boa circulação de bola portista e de um meticuloso centro de Quintero, quebrou o nulo, o que obrigará a uma subida no terreno por parte do Paços. Duas contrariedades na primeira parte, uma para cada equipa: Tello saiu lesionado, Hurtado seguiu-lhe as pisadas.

INTERVALO

45+2'. Livre executado por Sérgio Oliveira, bela parada de Fabiano, jogando a bola para canto!

40'. GOOOOOOLOOOOOO DO FC PORTO!!! Cruzamento largo que caiu ao segundo poste, Jackson Martínez apareceu e, com um toque subtil, empurrou a bola para a baliza, desbloqueado o nulo!!!

40'. Excelente viragem de flanco do Porto, a bola cai para o flanco direito onde está Quintero, o colombiano centra para o segundo porte...

36'. Falta infantil e desnecessária de Manuel José, que não vai escapar ao cartão amarelo.

35'. Remate de Neves, Defendi amarra a bola com segurança.

30'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS DE FERREIRA: Entra Barnes Osei e sai Hurtado, alteração forçada.

29'. Hurtado está lesionado e terá mesmo de sair.

26'. Maicon assiste Jackson de cabeça no interior da área pacense, o colombiano remata e marca mas a bandeirola de fora-de-jogo estava já levantada.

23'. Cícero foge pelo meio mas é carregado em falta por Evandro: cartão amarelo mostrado.

21'. FC Porto circula a bola na tentativa de desposicionar o bloco expectante do Paços, a equipa está com 8 jogadores amarrados ao seu meio-campo, atrás da linha da bola.

18'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Quintero e sai o lesionado Tello.

18'. Ricardo entra de carrinho sobre Minhoca, desarmando-o...o banco do Paços salta em protestos, nada assinalado.

15'. Cartão amarelo para Hélder Lopes, por ter entrado cedo demais nas quatro linhas, sem permissão do árbitro.

14'. Tello marca o canto mas Indis comete falta ofensiva, livre para o Paços. Hélder Lopes fica no chão, combalido.

9'. Sólida e concentrada a defesa pacense: o Porto tenta furar através de passes combinados mas o Paços dá sinais de tranquilidade defensiva.

5'. Entrada forte de Seri sobre Rúben Neves: primeira falta de Seri mas isso não impede o juiz de aplicar-lhe o cartão amarelo, justificado.

3'. Boa jogada com Minhoca em evidência: o remate saiu perigoso mas Fabiano segurou a bola, aviso pacense, boa desenvoltura ofensiva da equipa da casa!

1'. Segue o jogo na Mata Real, segunda jornada a rolar!

APITO INICIAL

17:55. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Martins Indi, Maicon, Alex Sandro, Ricardo Pereira, Casemiro, Rúben Neves, Tello, Evandro, Adrián, Jackson Martínez

17:50. FORMAÇÃO INICIAL DO PAÇOS DE FERREIRA: Defendi, Jaílson, Ricardo, Ricardo Ferreira, Hélder Lopes, Sérgio Oliveira, Seri, Hurtado, Minhoca, Cícero, Manuel José

17:25. «Sim, é um jogo especial, muito especial para mim e para a equipa técnica, mas lamento desiludir-vos, não é por defrontar o FC Porto, mas sim por estarmos de regresso a esta casa, a este estádio, agora remodelado. É por isso, e só por isso, que é um jogo especial», declarou Paulo Fonseca, na antevisão do duelo, referindo-se ao reencontro com o seu antigo clube.

17:15. Romeu e Rodrigo Galo ficaram de fora da convocatória devido a lesão. A novidade no lote de eleitos de Paulo Fonseca é Valkenedy, que entrou na lista para o lugar de Filipe Anunciação. A esperança pacense irá certamente residir na velocidade de Hurtado e na potência física de Cícero. No meio-campo alinhará um antigo jogador portista: Sérgio Oliveira.

17:05. Quaresma e Danilo não foram convocados para a partida, com Lopetegui a manter a sua política de rotatividade, sem titulares presumíveis nem lugares cativos no onze portista. Após a excelente entrada de Tello no jogo da pré-eliminatória da «Champions», será expectável que o espanhol seja titular no lugar de Quaresma. Ricardo Pereira deverá ocupar o lugar de Danilo na lateral direita da defesa.

17:00. As probabilidades jogam contra o Paços nesta segunda jornada da liga: o FC Porto não perde na segunda ronda desde a temporada de 2000/2001, época em que foi batido pelo Belenenses, no Restelo, com dois golos sem resposta. Além disso, há 5 anos que os «dragões» marcam 3 ou mais golos na segunda jornada do campeonato.

16:55. O FC Porto foi feliz na Mata Real, quando, em Maio de 2013, celebrou a conquista do Campeonato Nacional, batendo o Paços de Paulo Fonseca (que viria a reforçar a equipa técnica portista) por 0-2.

16:50. No arranque de 2013/2014, Costinha treinava o Paços de Ferreira e Paulo Fonseca, que abandonara o clube pacense no término da brilhante temporada 2012/2013, comandava a armada portista. Ambos tiveram pouca durabilidade dos seus cargos, acabando por serem dispensados. Paulo Fonseca voltou ao clube onde conheceu o sucesso: tentará bater o antigo clube, algo que o Paços não consegue fazer desde 2002/2003, num jogo em que Cadú marcou aos 90 minutos.

16:40. O Paços de Ferreira vive actualmente um arranque de época visceralmente diferente do presenciado em 2013/2014: a formação pacense vem de uma época miserável, onde esteve perto da descida de divisão, lutando agora por manter-se acima de água; no ano passado, o Paços jogava a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, fazendo história depois de um 2012/2013 espectacular onde atingiu o surpreendente 3º lugar.

16:30. O FC Porto conta com dois jogos oficiais, três golos e uma defesa ainda inviolada. A motivação da turma azul e branca estará em alta já que na passada Quarta-feira o Porto bateu o Lille por 0-1, com um golo do mexicano Herrera; Fabiano continua, portanto, imbatível. Em França, Rúben Neves mostrou talento inegável, transbordando a fronteira nacional.

16:20. Depois de uma vitória sólida contra o Marítimo, por 2-0, o FC Porto joga a segunda jornada, perseguindo a sua segunda vitória na liga. O Paços, por sua vez, perdeu diante do Benfica, por similares 2-0, e tentará ganhar os primeiros pontos neste dificílimo arranque de temporada. Paulo Fonseca volta a reencontrar o FC Porto enquanto treinador do Paços, depois da sua passagem frustrada pela Invicta, em 2013/2014.

16:15. Bem-vindos ao directo do Paços de Ferreira x FC Porto, a contar para a segunda jornada da liga portuguesa de futebol; VAVEL.com acompanhará a par e passo todas as incidências da partida, que se desenrolará no Estádio Capital do Móvel, às 18 horas.