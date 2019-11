Sporting x Arouca, directo

22:30. Depois de muito tentar e não conseguir, o Sporting lá descobriu o caminho da baliza, aos 93 minutos, fazendo desesperar os adeptos que se deslocaram a Alvalade. Goicoechea esteve impecável, defendeu tudo o que pôde, até uma grande penalidade de Nani, mas viu a sua equipa permitir o golo de Carlos Mané, numa altura em que já se previa novo empate dos «leões». A festa rebentou em Alvalade. Mais de 30 mil pessoas festejarem o golo de Mané, que dá a primeira vitória à turma de Marco Silva.

APITO FINAL

90+4'. Cartão amarelo para o marcador, Carlos Mané.

90+3'. GOOOOOLOOOOO DO SPORTING!!! Tanaka envia a bola ao poste, a bola sobra para Mané que encosta para dentro da baliza, finalmente o Sporting quebra o nulo e marca o golo da vitória!!!

90'. Cinco minutos de compensação para se jogar em Alvalade.

89'. Cartão amarelo para Diego Galo, parou a corrida do jogador do Sporting que tentava lançar um contra-ataque.

88'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS DE FERREIRA: Entra Dabó e sai Pintassilgo.

87'. Sporting a cheirar o golo, quase, quase! Foi Balliu a cortar a bola e a impedir o golo do Sporting, bem Tanaka na raça a incomodar a defesa arouquense, Mané não conseguiu empurrar para golo...Balliu «in extremis»!!

86'. Cruzamento milimétrico de Esgaio, a bola passa pelos centrais...Capel cabeceia...à figura! Que chance de golo, falhanço de Capel, desespera Alvalade!

84'. Claro assiste Nildo, este remata cruzado mas Patrício sacode a bola para canto, que bela jogada de contra-ataque de André Claro, esteve à vista o primeiro golo!

83'. Mané fugia pelo flanco mas foi placado por Amaro, falta para Jefferson executar, vai sair novo cruzamento para a molhada.

81'. Adrien dispara à entrada da área depois de um cruzamento que partiu da direita, mas a bola foi afastada pelo defesa central e saiu para canto...pressiona o Sporting que vê o relógio jogar contra si.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Tanaka para sair Nani, que se estreou com um penalty falhado.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Capel e sai André Martins.

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO AROUCA: Entra Luis Tinoco e sai Artur.

74'. Livre marcado, vai directamente à baliza...Patrício estica-se e encaixa a bola com tranquilidade.

73'. Jefferson vê o amarelo.

73'. Falta de Esgaio sobre Nelsinho, infantilidade total: livre para o Arouca, canto mangas arregaçadas.

71'. O jogo baixou de ritmo nestes instantes. O Sporting ficou afectado pelo golo falhado e o Arouca está nas cordas, cansado, sem poder para contra-atacar.

67'. Perde discernimento o Sporting, o Arouca remete-se à defesa.

66'. Falta grave de Nelsinho, usou o braço para derrubar Montero: cartão amarelo.

64'. Goicoechea defende o remate de Nani, a bola sobra mas é aliviada pelos defesas do Arouca, que grande defesa e que estonteante exibição do uruguaio!!

63'. Em vez de Adrien, que bate normalmente as penalidades, será Nani a executar...

62'. Penalidade a favor do Sporting, Balliu tocou a bola com a mão dentro da área e o juiz assinalou grande penalidade, chance para quebrar o empate teimoso!

60'. Carrillo tenta perfurar a área, cruza mas Balliu estica a perna e corta o lance, grande corte, essencial, cedendo canto.

58'. Jefferson fura pelo flanco, arranca um centro mas Nani não consegue cabecear com firmeza, boa a oposição do marcador do Arouca.

57'. Nani finta e ganhou espaço para centrar...consegue...mas a bola, sem força, morre após o cabeceamento...pontapé de baliza para o Arouca.

54'. Falta de Pintassilgo, fez falta para parar o contra-ataque ameaçador do Sporting, falta inteligente, Mané já tinha galgado muitos metros no miolo.

53'. Cartão amarelo para Artur por demorar a adiar a marcação do livre.

52'. Entrada dura por trás, cartão amarelo para Adrien, Artur ficou queixoso.

50'. Mané correu e correu, dominando uma bola que parecia perdida...cruzamento para a área mas Balliu corta a bola para canto...excelente esforço de Mané, mereceu aplausos da bancada!

48'. Livre de Nani...mas a bola esbarra na parede do Arouca, passou o perigo leonino.

47'. Pede-se penalty em Alvalade...Mané caiu mas o juiz deixou seguir, mau passe de David Simão, ele comprometeu totalmente a sua equipa com aquele passe curto que ficou na posse de Mané!

46'. Marco Silva lança Mané para reforçar o ataque, segue a bola em Alvalade.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Sai Rosell e entra Carlos Mané.

SEGUNDO TEMPO

21:20. Mais ataque leoninos, mais remates, mais cruzamentos, mais chances de golo mas...o nulo prevalece o Estádio de Alvalade. O Sporting começou em força, com uma alta pressão em bloco, reduzindo os espaços do Arouca e empurrando a formação de Pedro Emanuel para dentro da área. O Arouca soube compreender a situação e aguentar a pressão, sustendo os «leões» socorrendo-se de duas defesas milagrosas de Goicoechea. No fim da primeira parte os arouquenses já tinham equilibrado a partida, conseguindo afastar o Sporting da sua área.

INTERVALO

45+1'. Livre de Jefferson: remate forte mas totalmente desenquadrado com a baliza.

44'. Centro de Nani, inócuo, mal o posicionamento ofensivo da formação leonina, que torna as funções defensivas do Arouca muito mais fáceis.

42'. Jogada de ataque do Arouca, derivação para o flanco esquerdo e centro ao primeiro poste...corte de Maurício, bola para canto, boa intervenção do brasileiro.

38'. Sucessão de cantos a favor do Sporting, sem resultados práticos. Pressão leonina, ainda assim, baixou. O Arouca conseguiu equilibrar a partida.

31'. Consegue o Arouca sair a jogar, passe para o miolo e depois uma assistência para Nildo, tem espaço e está dentro da área...remata...Patrício defende com as duas mãos mãos, canto para o Arouca! Que boa resposta do Arouca, finalmente!

31'. Nani vê o cartão amarelo.

30'. Cartão amarelo para o lateral espanhol Balliu.

27'. Troca de bola entre Martins e Montero, mas o passe do colombiano saiu fraco e directo ao guarda-redes.

23'. Livre executado por Jefferson...outra vez Goicoechea a defender miraculosamente! Montero vê novo golo certo ser-lhe negado, que azar, que defesa!

22'. Nova falta: obstrução de Nelsinho sobre Esgaio, muito faltoso o jogo agora.

22'. Nildo faz falta sobre o organizador Adrien.

18'. Jefferson tem estado impecável em termos ofensivos, subindo pelo flanco esquerdo e tirando vários centros venenosos, em forma de banana.

15'. Jogada excelente do Sporting, Adrien olha para a baliza e remata, o guardião arouquense defende com dificuldade e agarra à segunda, potente remate, novo aviso do Sporting!

12'. Amarelo para o médio Bruno Amaro.

12'. Nani perde a bola mas André Martins continua o lance...é ceifado por Amaro perto da meia-lua, cartão amarelo para o médio e livre frontal, perigoso para Goicoechea!

10'. Centro de Jefferson, corte defeituoso do central do Arouca, ainda assim foi eficaz. Novo canto para o Sporting.

7'. O Sporting sobe no terreno e asfixia o meio-campo do Arouca, pressão total neste começo de jogo.

5'. Cruzamento venenoso...Montero salta e cabeceia para golo...defesa inacreditável de Goicoechea, com o pé, que defesa magistral!!

4'. Carrillo fura pelo flanco e cruza mas Balliu corta de cabeça, pressiona o Sporting.

1'. Segue o Sporting com a bola, estádio a vibrar, óptima casa para o clube leonino!

APITO INICIAL

20:20. FORMAÇÃO INICIAL DO AROUCA: Goicoechea, Diego Galo, Nelsinho, Balliu, Miguel Oliveira, Bruno Amaro, David Simão, Artur, Pintassilgo, André Claro, Nildo

20:15. FORMAÇÃO INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Maurício, Jefferson, Sarr, Esgaio, Rosell, Adrien, André Martins, Nani, Carrillo, Montero

20:05. Cédric está lesionado e dará lugar a Esgaio, enquanto que o suspenso William Carvalho será substituído por Rosell. Montero, em jejum de meses, tentará voltar finalmente aos golos, ele que marcou 3 ao Arouca aqui em Alvalade, em 2013/2014.

20:00. Pedro Emanuel não virou a cara à ambição, afirmando na antevisão que quer ir ao reduto leonino para vencer: «Trabalhamos sempre para conquistar pontos e vamos à conquista disso mesmo, respeitando um adversário forte e que está entusiasmado com a chegada de um jogador (reforço chamado Nani) e por aquilo que tem sido o discurso dos seus responsáveis a dizerem que querem lutar para ser campeões», declarou ontem.

19:40. É grande a probabilidade de Nani vir a ser titular, já que o seu certificado já chegou à FPF. Apesar da sua vinda, Marco Silva foi rápido a afirmar que Nani não será um salvador do Sporting: «Não vamos por uma grande pressão sobre Nani nem pensar que vai resolver todos os nossos problemas. Todos os jogadores têm trabalhado e dado uma excelente resposta e Nani será mais um elemento no grupo de trabalho», explicou o técnico sportinguista.

19:15. Depois de ter vivido uma semana altamente conturbada, devido aos problemas disciplinares e também ao empate com a Académica, o Sporting foi banhado com um elixir revigorante: a venda de Rojo por 20 milhões (9 vão para a «Missão Pavilhão») e a chegada do menino da casa, internacional e mundialmente conhecido, Nani. Um retorno, por empréstimo, que deixou os adeptos eufóricos e de confiança renovada. A enchente verificada no treino, a meio da semana, atesta essa excitação.

18:55. Curiosidade que se repete: nas duas partidas, o Arouca começou sempre em vantagem e sempre pelo pé de Bruno Amaro. E, das duas ocasiões, o Sporting deu sempre a volta ao resultado. Na segunda volta, os golos do Sporting foram marcados por dois internacionais que estiveram em litígio com o clube: Marcos Rojo e Slimani. O argentino já se transferiu para o Manchester United, Slimani continua a treinar à parte do resto do grupo.

18:45. Entre as duas formações apenas a história é curta: apenas se registam dois duelos entre ambas as equipas, os dois jogados na temporada de 2013/2014, com duas vitórias sportinguistas, 5-1 em Alvalade (Amaro marcou primeiro mas depois Maurício, Wilson Eduardo e Montero (3) e 1-2 no reduto do Arouca (golos de Slimani e Rojo). Um saldo pesado para a formação de Pedro Emanuel.

18:30. O Arouca chega à segunda jornada com os mesmos pontos que o Sporting, já que obteve o mesmo resultado que o vice-campeão, um 1-1 contra o Estoril. De relembrar que, na temporada passada, o Arouca também defrontou o Sporting no arranque da liga, mas nessa altura na jornada inaugural, tendo sofrido uma goleada de 5-1, também em Alvalade.

18:15. Depois de ter empatado contra a Académica, em Coimbra, o Sporting quererá apagar a ténue exibição da primeira jornada, quando sofreu ao minuto 91 o golo do empate, marcado por Rafael Lopes. Desde a expulsão de William Carvalho que o clube de Alvalade perdera o controlo do jogo a meio-campo: o golo de Lopes firmou o equilíbrio.

18:00. Bem-vindos ao directo do Sporting x Arouca, a contar para a segunda jornada da liga portuguesa de futebol; VAVEL.com acompanhará a par e passo todas as incidências da partida, todos os momentos cruciais do duelo que se desenrolará no Estádio Alvalade XXI, às 20:30 horas.