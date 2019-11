Aboubakar é dragão para as próximas quatro temporadas

O FC Porto continua a reforçar o seu plantel e desta feita garantiu o concurso de Vincent Aboubakar, avançado forte de 22 anos, ex-Lorient, que esteve no Mundial do Brasil ao serviço dos Camarões. O ponta de lança Africano chegou mesmo a ser dado como muito próximo dos Leões, fruto do assédio a Islam Slimani, mas acabou mesmo por rumar à Invicta, onde jogará nas próximas quatro épocas.

Aboubakar já treinou hoje de manhã no Olival e o negócio com o clube Francês fez-se por valores a rondar os 3 milhões de Euros, por 30% do passe do avançado. Aboubakar é um avançado muito forte e possante, com faro de golo e rapidez assinaláveis. Na época transacta o Camaronês foi o terceiro melhor marcador do principal escalão do futebol Francês, apontado 16 golos, os mesmos que Gignac (segundo classificado).

Saída de Jackson iminente?

Com a chegada do goleador Africano a novela Jackson Martinez começa a ganhar novos contornos. O avançado Colombiano anda nas bocas da Europa e muitos são os clubes interessados em garantir o seu concurso. Com a contratação de um reforço como Aboubakar os adeptos azuis e brancos começam a questionar a continuidade de "cha cha cha", que se diz ser o principal alvo do AC Milan para colmatar a saída de Balotelli.

Também Nuno Espírito Santo procura outra solução para o ataque do Valência, ele que conta apenas com Paco Alcácer e Rodrigo (ex-Benfica). A chegada de Aboubakar pode significar o adeus a Jackson mas com o goleador Camaronês o FC Porto parece ter uma opção à altura do Colombiano.