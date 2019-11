Porto x Lille, Liga dos Campeões

21:44. Bom jogo do FC Porto, mais uma vitória a somar às outras três, baliza ainda inviolada: bom começo de Lopetegui enquanto treinador dos «dragões». O primeiro objectivo da temporada está conseguido: o Porto garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, assegurando uma verba de 11 milhões de euros. Os golos de Brahimi e Jackson (já marcou 3 esta época) afundaram um Lille longe de poder assustar o dominador Porto.

APITO FINAL

90+4'. Fim do jogo.

90'. Irão jogar-se mais 3 minutos, a vitória já não foge aos portistas, assim como o ambicionado apuramento.

88'. Estão cerca de 45.000 espectadores no Estádio do Dragão, ainda assim, um número que não bate a enchente contra o Marítimo.

85'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Sai Casemiro, entra Ricardo.

82'. Canto marcado por Ronny Lopes, Ryan Mendes cabeceia ao primeiro poste...a bola sai para fora, bem longe do alvo.

79'. Brahimi assiste Herrera, o mexicano remata de longe...Enyeama segura com tranquilidade.

77'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Entra Delaplace para o lugar de Gueye.

77'. Falta de Balmont sobre Casemiro...o Porto mantém a posse de bola com comodidade.

74'. O Porto continua invicto, sem sofrer golos. Fabiano ainda não experimentou a frustração de sofrer um golo em 2014/2015.

71'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Entra Ronny Lopes e sai Corchia.

70'. Cartão amarelo para Ryan Mendes.

69'. GOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Erro crasso do meio-campo gaulês, recuperação de bola portista com passe excelente para Brahimi, o argelino assiste Jackson que, no limite de fora-de-jogo, dispara com precisão para o canto da baliza!!!

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LILLE: Sai Roux para dar lugar a Ryan Mendes.

64'. Jogo menos conseguido por parte do jovem luso, Evandro tentará dar maior capacidade de transporte de bola.

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Evandro e sai Rúben Neves.

60'. Mais sereno o Porto, mais nervoso o Lille, que agora tem de marcar dois golos para passar.

56'. Roux ganha nas alturas a Danilo, cabeceia a bola mas esta sai para fora, sem perigo nenhum.

51'. Livre de Corchia, Fabiano estira-se e defende a bola para o lado! Uma segunda parte mais ameaçadora em termos de remates.

49'. GOOOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Livre executado com primor e precisão espectaculares, Enyeama ficou pregado ao relvado!!!

48'. Falta de Gueye sobre Brahimi, livre a favor do Porto, a 25 metros da baliza...o argelino prepara-se para executar...

47'. Herrera rasga de rompante pela área, cabeceia...sacode Enyeama, primeira ocasião flagrante de golo, bons reflexos do nigeriano!

46'. Delaplace, Ronny Lopes e Ryan Mendes aquecem, sob as ordens de René Girard.

46'. Recomeça o jogo, bola para o Lille.

SEGUNDO TEMPO

20:35. Primeira parte a pender para o lado do Porto, mas, apesar disso, os espectadores assistiram a 45 minutos sem oportunidades claras de golo. Nem Fabiano nem Enyeama foram obrigados a efectuar defesas dignas de registo. Jackson esteve muito activo, cheirando o golo por várias vezes, mas sem oportunidades para alvejar a baliza gaulesa com real perigo. A lesão de Alex Sandro diminuiu também o caudal ofensivo portista.

INTERVALO

45+1'. Fim desta primeira parte, controlada pelo Porto.

43'. Maicon fixa-se agora na esquerda e Reyes faz companhia a Indi no eixo central da defesa.

42'. Óliver, colado ao vértica da área, centra para Jackson...Kjaer no caminho da bola, corta de cabeça, excelente marcação do dinamarquês!

39'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Reyes para sair o magoado Alex Sandro.

38'. Troca de passes no meio-campo adversário, com Balmont a decidir-se pelo cruzamento...Nolan Roux cabeceou mas para longe, sem força.

37'. Um dos defesas do Porto estará lesionado, Reyes aquece e deverá entrar em jogo proximamente.

35'. O FC Porto tenta voltar a submeter o Lille ao seu domínio.

33'. Neves segue rapidamente com a bola, fura pelo corredor central, tem opções de passe à direita mas deslumbra-se e tenta um passe perfurante pelo meio..Rozenhal corta com facilidade.

29'. Roux e Gueye ganham a bola devido a um erro de Neves, Roux assiste Gueye que fica na cara do golo...Maicon estica-se e corta a bola...uma intervenção divina que impediu Gueye de chutar à baliza! Fabiano recolheu a sobra do corte, amarrando a bola.

28'. Herrera ainda não entrou em jogo: perdeu a bola enquanto conduzia o ataque, Mavuba apoderou-se da bola e obrigou o mexicano a fazer falta.

25'. Boa jogada do Lille, arranque pelo centro e passe para a entrada de Corchia, fixado na direita...o francês centra a bola mas Alex Sandro, atento, corta o lance com eficácia.

22'. Danilo fugia com alta perigosidade, furando já pelo área, mas Souare jogou-se para o chão e cortou a bola com aparato...intervenção impecável do defesa do Lille, canto para o Porto.

17'. O Porto controla a posse de bola e não deixa espaços para o Lille se abeirar do ataque.

14'. Espectacular Óliver, foge com a bola e evita vários oponentes...acaba estatelado no relvado, falta de Mavuba: livre para Herrera.

12'. Incursão de Herrera pelo flanco esquerdo, fura pela área e centra a bola...Kjaer intercepta, estava no sítio certo!

7'. Centro de mangas largas de Danilo...Jackson remata de modo acrobático mas a bola passa longe do poste.

6'. Jackson deslumbra, pica a bola sobre Béria e depois cruza, colado à linha de fundo, mas o central do Lille dá o corpo à bola e cede canto: que bela jogada!

4'. Canto estudado: passe rasteiro para o primeiro poste, Indi assiste Neves...tiro potente de primeira, a bola passa por cima, excelente jogada estudada!

2'. Entrada do Porto com claras instruções para pressionar alto, logo nos primeiros metros da transição inicial do Lille.

1'. Roda a bola no Dragão, perto de 50.000 apoiam o FC Porto neste jogo decisivo!

APITO INICIAL

19:20. FORMAÇÃO INICIAL DO LILLE: Enyeama, Béria, Kjaer, Souare, Rozenhal, Gueye, Mavuba, Balmont, Roux, Origi, Corchia

19:15. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Alex Sandro, Maicon, Martins Indi, Rúben Neves, Herrera, Casemiro, Brahimi, Óliver Torres, Jackson Martínez

19:05. Na formação do Lille, Kalou deverá estar ausente. Na defesa, Rozenhal deverá figurar ao lado do dinamarquês Simon Kjaer. Corchia deverá manter o posicionamento na faixa direita do ataque, com Roux a surgir no onze como avançado centro.

19:00. Ricardo Quaresma deverá voltar a não figurar no onze inicial escalado pelo espanhol Lopetegui. O extremo não foi opção inicial na partida com o Lille, sendo remetido para a bancada no duelo da liga, com o Paços. Rumores afirmam que o jogador não entra na lista de preferências do técnico, existindo um provável mau-estar entre Quaresma e Lopetegui.

18:55. Rúben Neves, jovem prodigioso de 17 anos que se estreou pelo FC Porto na partida inaugural da liga portuguesa, contra o Marítimo (marcando o primeiro golo da competição 2014/2015), deverá voltar a ser titular, depois de ter-se estreado pelo clube azul e branco em jogos na «Champions«, batendo o record de Cristiano Ronaldo: é actualmente o jogador luso mais novo a figurar na competição milionária.

18:45. O Lille também navega a boa velocidade na liga francesa, com sete pontos em três jogos: no fim-de-semana passado bateram o Lorient, em casa, por 2-0, com golos de Jonathan Delaplace e do defesa central Simon Kjaer.

18:35. O FC Porto vem de uma vitória magra para o campeonato, fora de casa, contra o Paços de Ferreira. O golo foi assinado pelo colombiano Jackson Martínez, que conta 2 golos em 2 jogos na liga nacional.

18:25. Este será somente o segundo jogo entre as duas equipas, que nunca se tinham defrontado antes. O Lille terá que bater o Porto, e para isso precisará de fazer algo que ainda ninguém fez diante dos dragões: violar as redes de Fabiano - 3 jogos oficiais e nenhum golo sofrido pelo brasileiro.

18:15. O FC Porto ganhou a primeira ronda deste desafio, em Lille, com um golo solitário do mexicano Herrera, depois de um cabeceamento potente de Jackson e de um belo cruzamento de Tello, que não poderá jogar hoje devido a lesão. Vantagem para os portistas, que hoje terão de completar a tarefa e garantir o apuramento tão desejado.

18:00. Sejam bem-vindos ao jogo derradeiro que decidirá quem marcará presença na Liga dos Campeões: hoje, no Estádio do Dragão, FC Porto e Lille irão batalhar por um lugar na fase de grupos - os «dragões» partem em vantagem. Siga a par e passo as incidências da partida, connosco, em VAVEL.com.