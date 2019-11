Haghighi é reforço de peso para o Penafiel

Alirezza Haghighi, titular da baliza do Irão no passado Campeonato do Mundo, realizado no Brasil, e considerado o 13.º melhor guarda-redes do mesmo, é o mais recente reforço do Penafiel para a presente época. O guardião, de 26 anos, proveniente do Rubin Kazan, estará ao serviço do Penafiel por uma época, por empréstimo.

Na temporada transacta, Haghighi, também por empréstimo, defendeu a baliza do Sporting da Covilhã por 14 ocasiões, tendo contribuído para que a equipa evitasse a descida de divisão.

Haghighi já treinou com os seus novos companheiros, em Penafiel, tendo sido hoje oficialmente apresentado. O guardião iraniano, considerado o «Man of the Match» no Argentina x Irão (golo de Messi resolveu perto do fim), deverá agarrar a titularidade da baliza duriense.