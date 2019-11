Portugal: convocatória deixa Ronaldo de fora

Começou ontem a operação «Euro 2016», com a divulgação da convocatória para o primeiro jogo do apuramento, que se disputará frente à Albânia. Ontem, o seleccionador Paulo Bento divulgou a lista de convocados e, surpreendentemente, lá não consta o nome de Cristiano Ronaldo.

«Tem a ver com as indicações que temos, com o seu estado físico. Não está em condições para competir. Optámos por não o chamar», declarou taxataivamente o seleccionador, ontem, dando a entender que terá sido decisiva a opinião do Real Madrid, que terá forçado a ausência do internacional, que apesar de em baixo de forma, marcou na última partida do clube merengue.

«Eu não mando no que faz o Real Madrid, só mando na Selecção. Não faço a gestão nos clubes mas sim a Selecção. E a informação do departamento médico da Federação é que não está em condições de competir», acrescentou Bento.

Novidades nos convocados

São de relevar as novidades na convocatória de Bento: o central Rúben Vezo (Valência), o extremo Ricardo Horta (Málaga) e o médio Pedro Tiba (SC Braga) estreiam-se pela selecção nacional, juntando-se aos escolhidos Adrien, André Gomes, Bruma e Ivan Cavaleiro, todos eles opções que ficaram de fora do Mundial 2014 - apenas Bruma falhou a prova por lesão.

Dos 24 convocados, 15 repetem-se na lista, no seguimento das escolhas feitas por Paulo Bento para o fracasso do Mundial 2014, no Brasil. No sector defensivo as mudanças chegam mesmo a ser mínimas: Vezo e Antunes são as únicas novidades; a renovação da selecção parece ser «dossier» adiado...pelo menos por agora.

Convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Eduardo e Rui Patrício

Defesas: André Almeida, Fábio Coentrão, João Pereira, Pepe, Luís Neto, Ricardo Costa, Ruben Vezo e Antunes.

Médios: Adrien, André Gomes, João Moutinho, Miguel Veloso, Pedro Tiba, Raul Meireles e William Carvalho.

Avançados: Vieirinha, Bruma, Éder, Ivan Cavaleiro, Nani e Ricardo Horta.