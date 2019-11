FC Porto no grupo H com Shakhtar, Athletic Bilbau e Bate Borisov

Muita sorte para os portistas nesta primeira fase da Liga dos Campeões. Os dragões foram cabeças-de-cartaz e logo evitaram as principais favoritas a ganhar a competição. Apesar do grupo H ser bastante acessível e terem todas a condições para passarem em 1º lugar, os dragões vão ter alguns factores em ter em atenção.

O Athletic Bilbau é à partida aquela equipa que pode fazer mais concorrência ao Porto e tanto o Shakhtar como o Bate vão obrigar a viagens longos o que pode provocar algum cansaço, facto que essas equipas podem aproveitar.

Athletic Bilbau

Uma disputa entre ibéricos. Teoricamente é a equipa mais difícil do grupo e o facto de ter um bom treinador (Valverde) e jogadores talentosos como Laporte ou Muníain podem ser um problema mas o Porto no seu melhor é superior. Os espanhóis não são pêra doce e quando jogam em casa muito menos. O Athletic é das equipas em prova na Liga dos Campeões que jogam melhor no seu estádio.

Os bascos estão muito moralizados (eliminaram o Nápoles no «play-off») e isso pode também ser problema para os portistas, que terão de liderar com o factor motivacional dos bascos, que regressam à competição milionária.

Shakhtar Donetsk

Mais um encontro entre os dragões e o Shakhtar, algo repetido nos últimos anos. Isto vai obrigar os dragões a viagens longas, fator que os ucranianos podem aproveitar. No geral esta equipa é uma incógnita. Os jogadores da equipa já deram sinais de estarem descontentes com a situação política do país e deram sinais de querer sair, por isso, não se sabe muito bem com estarão as suas cabeças.

O Shakhtar na prática também joga fora nas duas partidas e isso pode ser outro factor negativo. Jogadores como Bernard, Douglas Costa e Luiz Adriano (por sinal parecem ser o mais descontentes) podem causar estragos.

Bate Borisov

Mais uma equipa que vai obrigar a grandes viagens e que pode aproveitar esse factor. Teoricamente é a equipa mais fraca do grupo e só está aqui para fazer o papel e por isso se garantirem a Liga Europa com o 3º lugar podem-se dar por muito contentes. São uma das equipas mais acessíveis e fracas desta edição da Liga dos Campeões, por isso é uma sorte para o Porto ter esta equipa no seu grupo. O Bate vai lutar com unhas e dentes e pode supreender como já aconteceu com outras equipas nas edições anteirores da Liga dos Campeões.

Calendários dos jogos portistas:

FC Porto - Bate Borisov (17 de setembro)

Shakhtar Donetsk - FC Porto (30 de setembro)

FC Porto - Athletic Bilbau (21 de outubro)

Athletic Bilbau - FC Porto (5 de novembro)

Bate Borisov - FC Porto (25 de novembro)

FC Porto - Shakhtar Donetsk (10 de dezembro)