FC Porto x Moreirense: Jogo com olhos no «derby»

Dois jogos, duas vitórias. É este o saldo dos dragões até agora no campeonato, sendo que este domingo recebem o Moreirense. Os adeptos não esperam nada mais que uma vitória porque afinal também iremos ter neste fim-de-semana um duelo entre candidatos ao título e como tal o FC Porto poderá aumentar distâncias, pelo menos em um rival.

O Moreirense regressou esta temporada ao convívio com os grandes depois de uma época no segundo escalão. Apresentou um plantel com qualidade e com diversas opções para todas as posições e com isso foi campeão da 2ª liga com uma intensa disputa com a equipa secundária do FC Porto. Nesta nova época, as novidades são muitas.

O treinador mudou e é agora Miguel Leal a assumir os destinos do clube, ele que curiosamente também fez subir o Penafiel à primeira liga. Optou por treinar agora em Moreira de Cónegos e tem como o objetivo a manutenção. A época até agora tem corrido bastante bem, algo derivado às boas contratações como a de Ramón Cardozo ao Vitória de Setúbal. Em 2 jogos, a equipa tem um saldo de uma vitória e um empate, contado com 4 pontos algo derivado da vitória na Choupana e do empate com o Sp. Braga.

Segundo a maneira de pensar de Miguel Leal (gosta de uma boa organização defensiva), é esperado uma equipa de contensão usando o contragolpe como forma de supreender o FC Porto. O Moreirense deverá apresentar-se num 4-2-3-2 passando a um 4-5-1 nos momentos defensivos devido ao recue dos jogadores mais avançados no terreno.

No lado do FC Porto só a vitória interessa pois tem aqui uma boa oportunidade para se alargar, pelo menos, de um dos rívais. Se perder também pode ter o risco de ser ultrupassado por isso é importante que à medida que vá jogando que estaja atento ao jogo na cidade ríval que mesmo assim só começa uma hora depois. É melhor os jogadores darem tudo o que têm, apesar de jogos num curto espaço de tempo, mas na semana seguinte o campeonato será interropido devido aos compromissos de seleção.