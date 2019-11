Benfica x Sporting,

Da equipa VAVEL Portugal é tudo e agradecemos a preferência no acompanhamento do eterno derby lisboeta que terminou empatado, mas que proporcionou a todos os apaixonados pelo futebol um grande espectáculo.

A equipa do Benfica soma mais um ponto aos 6 que conquistou nas duas primeiras jornadas do campeonato e ocupa agora a 4ª posição da tabela classificativa a 2 pontos da liderança. O Sporting por seu lado tem neste momento 5 pontos encontrando-se na 8ª posição do campeonato, a 2 pontos do Benfica e a 4 da liderança.

Os comandados de Jorge Jesus entraram mais uma vez pressionantes na partida e os primeiros 25 minutos da segunda parte foram de grande intensidade com destaque para lances super sónicos e endiabrados de Salvio, Gaitán e Lima. As águias encontraram pela frente um Rui Patrício inspirado mas demonstraram também uma tremenda falta de eficácia. Com a entrada de Mané, o Sporting reequilibrou a partida, com destaque para Nani e Slimani que pressionaram os encarnados nos últimos 15 minutos do encontro. A igualdade acaba por se ajustar ao que as equipas apresentaram dentro das 4 linhas e a equipa VAVEL destaca Gaitán e Slimani como sendo as grande figuras do 1º grande derby da temporada 2014/2015.

A 1ª parte foi totalmente repartida pelas duas formações e foram os encarnados a sobressair nos primeiros 20 minutos com uma pressão alta, promovida por André Almeida e Enzo Peréz que não deram hipótese ao Sporting de construir jogo com os habituais William, Adrien e André Martins. À passagem do minuto 11, Gaitán resolveu da melhor maneira uma jogada muito bem desenhada pelos dianteiros das águias inagurando o marcador de forma totalmente justa.

A pouco e pouco o Sporting equilibrou e não tardou muito até Slimani empatar o marcador à passagem do minuto 19. O argelino aproveitou um disparate do guardião Artur que vê assim o seu lugar cada vez mais ameaçado nas redes encarnadas. Com oportunidades de parte a parte destaque no lado encarnado para Enzo e Gaitán e do lado verde e branco Carrillo e Slimani foram os maiores desiquilibradores.A igualdade acabou por ser o resultado mais adequado para o que as equipas apresentaram em campo e os 22 atletas foram para as cabines depois de terem proporcionado uma belíssima 1ª parte aos aficcionados presentes na Luz.

Com mais de 61 mil espectadores no Estádio da Luz, a 3ª jornada do campeonato ditou o 1º derby da temporada. A partida terminou justamente com uma igualdade a 1 depois de um espectáculo fantástico que Gaitán e Slimani coloriram com os tentos que desenharam o resultado final num jogo impróprio para cardíacos.

FIM DO DERBY!

90+2' Livre para Jefferson, é o último lance do jogo. Remate de Nani muito torto!

90+2' Amarelo: Salvio.

90+2' Novo canto para o Sporting, carregam os leões!

90+1' Canto para o Sporting, poderá ser uma das últimas oportunidades de golo.

Vão se jogar mais 3 minutos!

87' Cruzamento genial de Nani que encontra Slimani que remata para uma defesa fantástica de Artur, que nega o 2º dos leões.

85' SAI: Talisca, ENTRA: Derley.

84' Grande defesa de Patrício a remate de Salvio. O argentino perde mais uma vez o duelo com o guarda-redes português.

82' A cerca de 10 minutos de terminar a partida, as equipas demonstram algum nervosismo, mas o Benfica parece estar mais compacto nestes últimos minutos. Destaque para Gaitán e Salvio que têm demonstrado uma técnica extraordinária.

O Sporting já esgotou as substituições e Jorge Jesus ainda não fez nenhuma. O Sporting arrisca tudo com a entrada do jovem Mané.

80'. SAÍ: André Martins, ENTRA: Rosell.

79' SAI: Adrien Silva, ENTRA: Mané.

78' Do pontapé de canto, destaque para Salvio que cabeceou muito perto da barra. O Benfica esteve mais uma vez perto de chegar ao golo.

78' Grande cruzamento de Maxi a procurar Gaitán, valeu o corte precioso de Esgaio. Canto para o Benfica.

O Sporting reequilibrou o miolo e a igualdade insiste em subsistir, estamos a assistir a um grande espectáculo e o resultado será discutido até final.

74' Cabeceamento de Nani, com defesa fácil de Artur fica a tentativa dos leões voltarem a equilibrar o derby.

71' Livre perigoso para o Sporting, os leões respiram um pouco. Grande remate de Jefferson com Artur a redimir-se do erros e a fazer uma grande defesa.Canto para o Sporting, o canto foi totalmente inofensivo.

68' Amarelo: Adrien

65' O Benfica está a esfixiar o Sporting e Talisca esteve mais uma vez perto do 2-1. O Sporting não ganha um lance no meio-campo.

63' Carrega o Benfica! Pontapé fulminate de André Almeida para uma defesa astronómica de Patrício a negar o golo às águias.

61'Salvio em boa posição de visar a baliza de Patrício atirou fraco, mas fica o registo para o domínio benfiquista que se tem acentuado nos últimos 10 minutos da partida.

O Benfica está em cima do Sporting e Enzo Peréz esteve perto de voltar a dar a vantagem aos encarnados; bom remate do argentino que cheirou o poste.

61' Grande remate de Talisca, com uma potência extraordinária. O esférico acaba por embater num leão dando canto para as águias, do canto nada resulta.

60' Entra: Capel, Sai: Carrillo.

60' Bom lance de Jefferson que esteve quase a marcar depois de uma iniciativa rápida de Nani, mas o árbitro acaba por parar o lance com um fora de jogo claríssimo.

59' Cabeceamento frouxo de Jardel depois de um livre, mas Patrício resolve sem dificuldade.

A intensidade de jogo baixou quando estamos a pouco mais de meia hora da final da partida e o receio de perder começa a surgir por parte das duas formações.

55' Artur fora da baliza desamparado e Slimani tentou um chapéu de forma muito deficiente e perdeu mais uma oportunidade.

O jogo está vivo das duas partes, se de um lado temos Gaitán e Salvio a causar o pânico, do outro temos Carrillo e Slimani a desequilibrar na frente. Temos derby na Luz com o resultado indefinido até final.

49' Na resposta o Sporting esteve perto do golo, com um remate de Adrien, que acabou por sair ao lado da baliza de Artur.

49' Que lance genial dos dois argentinos Gaitán e Slvio. Recuperação de bola de Gaitán que deixa para Salvio, que remate forte e perto do alvo.

46' Que classe de Gaitán, o argentino tentou um chapéu, que não passou muito longe da baliza do adiantado Patrício.

45' O Sporting começa ligeiramente mais pressionante e Carrillo parece continuar frenético.

45' Recomeça o jogo!

A primeira parte do derby foi absolutamente fantástica com as duas equipas a demonstrar ambição para discutir os 3 pontos em disputa. Os primeiros 20 minutos da partida foram totalmente dominados pelo Benfica com grande destaque para a dupla de meio-campo André Almeida e Enzo Peréz, que não deram qualquer chance a William Carvalho e Adrien Silva de construir o habitual futebol dos leões. Neste período de domínio benfiquista, destaque para Gaitán que inaugurou o marcador aos 11 minutos dando assim justiça a um jogo que as águias começaram por dominar. Ao minuto 19, Slimani aproveitou um disparate de Artur para igualar o derby e o argelino estreia-se assim a marcar e logo num jogo tão importante. Com Júlio César no banco, Artur demonstra não ter capacidade para decidir nos grandes jogos e será uma questão de tempo até o titular da selecção brasileira ganhar o lugar ao tremido Artur. Depois do golo o Sporting reequilibrou a partida com relevo para Carrillo e Slimani que estiveram perto de dar vantagem aos leões. No global as duas equipas apresentaram-se equilibradas e dinâmicas, proporcionando um bom espectáculo aos cerca de 60 mil espectadores presentes na Luz. O empate é justo e a equipa VAVEL Portugal destaca Enzo Peréz do lado do Benfica e Carrillo do lado do Sporting como sendo os jogadores que estão mais em foco no 1º tempo do eterno derby da capital.

INTERVALO NA LUZ!

44' Maxi Pererira super sónico a subir pelo flanco direito e ganha espaço para um cruzamento que encontra Gaitán que remata desenquadrado.

42' Boa inicitiva de Gaitán que ganha canto, o jogo está muito rápido e o Benfica volta a equilibrar as hostes.

41' O Sporting está instalado no meio-campo encarnado com destaque para os laterais Jefferson e Esgaio, que estão a subir no terreno. Canto para o Sporting, do lance resulta um ressalto que a defesa benfiquista volta a resolver para novo pontapé de canto.

40' Artur está muito nervoso e falha a mancha mais uma vez. O Sporting esteve perto do 2º.

38' Lance para o Sporting. Depois de um bom lance de Carrillo, Jardel resolve.

37' Bom lance de Salvio que contorna os defesas sportinguistas que acabam por resolver chutando para canto. Do canto nada resulta.

Depois do golo de Slimani, o Sporting começou a juntar as linhas e a exercer mais pressão sobre o meio-campo benfiquista. Com o jogo equilibrado a igualdade acaba por ser justa num derby que tem sido bem jogado e electrizante.

34' Cartão amarelo para Esgaio.

Envolvimento de Esgaio no ataque que cruza tenso, valendo a boa saída de Artur a resolver o lance.

33' Livre para Adrien, poderá levar perigo à baliza de Artur. Corta Maxi o Benfica passa para o contra-ataque.

31' Amarelo para Maxi.

30' Grande oportunidade para Slimani despois de um lance de Carrillo, o argelino esteve perto mas falhou perigosamente a emenda.

26' Grande bomba de Eliseu que tenta repetir a proeza da semana passada mas desta vez o esférico passa por cima.

25' Cartão Amarelo para Carillo.

24' Cruzamento de Nani a procurar Slimani que chega atrasado e o esférico passa na linha de fundo.

21' Livre de Lima que embate na barreira, passa o perigo para as redes de Rui Patrício.

Responde o Sporting no derby e Slimani iguala a partida depois de uma autêntica oferta de Artur, que recebeu um atraso de Eliseu que foi bem aproveitado pelo argelino que volta assim ao golos, o derby está emocionante.

19' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SPORTING!!!!!!

17' Canto para o Sporting, os leões tentam responder mas Artur resolve.

16' O Benfica está justamente na frente do marcador uma vez que está a dominar o meio-campo com destaque para André ALmeida e Enzo Peréz que não têm permitido a William e Adrien construirem jogo para os da frente.

15' Carillo quase empata a partida com remate fortíssimo que passa perto do alvo.

A Luz está ao rubro com o 1º da partida depois de uma jogada muito bonita e bem desenhada pelo ataque encarnado. Destaque para Enzo que iniciou a jogada combinando bem com Maxi e Salvio e o toque final para inaugurar o marcador foi dado por Gaitán que faz assim o seu 1º golo na presente Liga 2014/2015.

11' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BENFICA!

10' O ritmo frenético dos primeiros minutos acalmou um pouco, fica o registo para o início mais forte a dominar o meio-campo.

6' Na sequência do canto, Luisão cabeceou mas Patrício defende novamente com muita segurança,

6' Primeira iniciativa de Nani, resolve a defesa compacta de Benfica que não tem dado espaço aos de Alvalade.

4' Livre muito bem cobrado por Talisca, Rui Patrício muito atento cede canto.

3' Livre perigoso para Benfica, o jogo começou endiabrado. Atenção aos encarnados!

​2' Na marcação do canto, Artur falhou a saída, mas o Sporting não aproveita a oportunidade.

2' Livre para Sporting, Jefferson prepara-se para bater. Resolve Talisca e cede canto para o leões.

1' Primeiro canto para o Benfica.Sporting resolve mas o benfica começa a todo o gás.

1' Começa o derby!

18:55. Casa cheia na Luz, as bancadas estão ao rubro e os jogadores preparam-se para entrar no relvado e dar o pontapé de saída no grande derby lisboeta.

18:45. Para o técnico Marco Silva, chegou a boa notícia do departamento médico uma vez que Adrien Silva está apto para competir e poderá assim formar o trio de meio-campo com William e André Martins. A principal novidade na estratégia do treinador português reside na posição de ponta-de-lança com a estreia oficial de Slimani nesta nova temporada deixando Montero no banco de suplentes.

18:41. Do lado encarnado, as novidades no onze inicial de Jorge Jesus são a inclusão de André Almeida e Enzo Peréz no meio-campo. O técnico das águias joga pelo seguro e prefere apostar em André Almeida para médio-defensivo, deixando o reforço Samaris no banco de suplentes. Quanto a Enzo Peréz é um elemento muito importante para o sistema táctico de Jorge Jesus e a sua titularidade deixa os adeptos benfiquistas aparentemente mais tranquilos quanto à possível saída do argentino neste período de transferências.

18:32. Onze do Benfica: Artur, Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Eliseu, André Almeida, Enzo Peréz, Gaitán, Talisca, Salvio e Lima.

18:31. Onze do Sporting: Rui Patrício, Esgaio, Maurício, Sarr, Jefferson, William Carvalho, Andrian Silva, André Martins, Nani, Carrillo e Slimani.

18:30. Já há onzes oficiais!

18:20. Em jogos para o campeonato, na Luz, o Benfica vence há 6 partidas consecutivas, não dando chances ao rival leonino. Desde 2008 que os encarnados vencem o Sporting em casa, para a liga nacional, com um saldo de 11 golos marcados e nenhum sofrido. A última vitória forasteiras do Sporting remonta a 28 de Janeiro de 2006, num 1-3 em que Liédson foi peça fulcral.

18:15. O Sporting não bate o Benfica para a liga nacional desde Abril de 2012, quando Wolfswinkel deu o 1-0 aos «leões» e o Sporting bateu o Benfica na jornada 26. Desde então, o Benfica tem monopolizado as vitórias para si, batendo o Sporting por 3 vezes e empatando uma. Gaitán, Lima, Salvio e Enzo sabem como marcar ao leão: da última vez que se defrontaram na Luz, foras as águias a levar a melhor, 2-0, com golos de Gaitán e Enzo.

18:10. Jesus e Marco Silva irão defrontar-se novamente, agora com o antigo estorilista a orientar um clube de topo: Silva nunca bateu Jesus enquanto estava no Estoril mas conseguiu a proeza de congelar a luz na temporada 2012/2013, quando o Estoril arrancou um empate na Luz (1-1) e condenou os encarnados a decidirem o título (perdido) no Dragão - Jefferson, agora no Sporting, apontou o golo «canarinho».

18:05. Uma das grandes novidades poderá ser a titularidade de Esgaio, substituindo o lesionado Cédric. O jovem formado em Alvalade também fará a sua estreia enquanto titular, jogando finalmente um «derby» sénior. Adrien, que também tem estado em dúvida devido a problemas físicos, deverá mesmo ir a jogo - é o cérebro do 4-3-3 leonino e certamente fará a diferença na construção ofensiva sportinguista.

17:55. Ambos os clubes irão apresentar eixos defensivos diferentes da época passada: no Benfica, Garay saiu para o Zenit e é Jardel quem agora ocupa a sua vaga ao lado do capitão Luisão; no lado leonino, a saída do argentino Rojo, para o Manchester United, promoveu Naby Sarr a titular. O jovem de 20 anos vai emparelhar-se com Maurício e estrear-se em «derbies» lisboetas, assim como Talisca ou Eliseu pelo lado benfiquista.

17:45. Outro dos focos de interesse será vislumbrar como Jorge Jesus irá montar o seu meio-campo: Fejsa e Amorim são baixas de longa duração e desfalcam o miolo encarnado, restando o motor Enzo, André Almeida (forçado a entrar no Boavista x Benfica) e o grego internacional Samaris, que poderá estrear-se com a camisola encarnada logo num jogo deste calibre.

17:35. Existirão vários focos de interesse no que toca ao Benfica x Sporting: Montero permanece em seca desde Dezembro mas sabe como marcar ao Benfica - também o fez na terceira jornada em 2013/2014, em Alvalade, quando ambas as formações empataram 1-1. Markovic, hoje no Liverpool, empatou a contenda nessa partida, há exactamente um ano.

17:25. O Sporting chega ao encontro da Luz com 4 pontos, já que logo na jornada inicial sofreu um golo (Rafael Lopes) tardio que obrigou o leão a dividir pontos com a Académica (1-1). Na segunda jornada, o Sporting recebeu e bateu com tremenda dificuldade o Arouca, com um golo do jovem Mané, para lá do minuto 90.

17:15. O Benfica chega ao «derby» com duas vitórias na bagagem, uma diante do Paços e outra no campo do Boavista, marcando 3 golos e não sofrendo nenhum, com Artur a segurar as redes encarnadas com sucesso. De realçar que dois dos 3 golos do Benfica na liga foram apontados pelos seus laterais titulares, Maxi e Eliseu.

17:00. Sejam bem-vindos ao grande e histórico duelo entre Benfica e Sporting, a contar para a terceira jornada da liga nacional. A partida ocorrerá no Estádio da Luz e decidirá o resultado do primeiro encontro da temporada disputado entre candidatos ao título.