Qualificação GP de Itália de F1, direto

14:05 Certamente será algo bem interessante para seguir por parte dos fãs, e certamente um motivo para ficar colado aqui amanhã, pela uma da tarde. Até lá!

14:04 A hierarquia da Formula 1 está definida, talvez com as grandes novidades os bons tempos da McLaren e a desilusão dos Red Bull, que foram superados pelo Ferrari de Fernando Alonso. Amanhã, a corrida será bem interessante, com os Mercedes a disputarem a primeira curva, amanhã, na corrida.

14:02 Se a Mercedes fecha a primeira fila, a Williams têm a segunda fila, com Bottas na frente de Massa, e a McLaren têm a terceira fila, com Magnussen na frente de Button. Alonso é o sétimo, na frente dos Red Bull de Vettel e Ricciardo. O Force India de Sergio Perez é o décimo.

14:00 A qualificação fecha com Rosberg a fazer 1.24,383 e não melhora. Hamilton é pole-position, relaxando na volta final. É a 36ª pole-position da sua carreira, com um tempo 274 centésimos melhor do que Rosberg.

13:59 Bottas é o primeiro a fazer tempo, seguido de Rosberg.

13:57 Agora é a última tentativa para marca tempo.

13:55 Todos para as boxes para um último jogo de pneus.

13:54 Apesar de tudo, todos vão fazer uma segunda tentativa. Faltam cinco minutos para o final da qualificação.

13:52 Rosberg faz a sua primeira volta de qualificação. Ele acaba por fazer 1.24,552. Bottas vêm atrás e faz 1.24,697. Hamilton faz um tempo-canhão de 1.24,109!

13:51 Perez faz 1.26,230

13:50 Perez é o primeiro a sair na pista.

13:49 Começou a Q3.

13:47 Os carros preparam-se para a Q3.

13:45 os que estão na Q3: Hamilton e Rosberg, Bottas e Massa, Alonso, Button, Vettel, Perez, Ricciardo e Magnussen.

13:44 Os excluidos da Q2 foram, para além de Raikkonen, o Force India de Hulkenberg, o Toro Rosso de Kvyat e Vergne, e os Sauber de Sutil e Gutierrez.

13:43 Magnussen fez o décimo tempo e é o último a passar.

13:42 A razão: voltou a não passar bem na segunda chicane, estragando a volta.

13:41 E parece que Kimi faz o 11º tempo e fica de fora.

13:40 Q2 termina com Rosberg a fazer 1.24,6, a 40 centésmos de Hamilton.

13:39 O finlandês vai tentar de novo.

13:38 Raikkonen aborta a volta, depois de exagerar na segunda chicane.

13:37 Raikkonen na pista, tentando marcar um tempo. Faltam três minutos.

13:34 Rosberg está nas boxes.

13:32 Vettel faz 1.25,922, e Hamilton faz 1.24,560 e faz o melhor tempo

13:31 Bottas têm 1.24,882 e têm o segundo melhor tempo.

13:30 Rosberg faz 1.24,682 e fica na frente. Massa faz 1.25,0 e consegue o terceiro tempo.

13:30 Hulkenberg melhora e faz 1.26,279. Logo batido por Kvyat.

13:27 Hulkenberg faz 1.31,488.

13:26 Hulkenberg é o primeiro na pista, com pneus médios.

13:25 Todos se preparam para a Q2 em Monza, que começa... agora.

13:22 Contudo, o japonês faz um esforço final e faz 1.27,671 e fica com o 19º posto, na frente do Marussia de Bianchi! É um excelente regresso para o piloto japonês.

13:20 Q1 acabou, e três equias estão de fora: Lotus, Marussia e Caterham. Bianchi fez o 19º tempo, e Kobayashi está na frente do segundo Marussia de Max Chilton.

13:18 Maldonado têm problemas de caixa de velocidades e não tenta mais fazer tempo. Falta Grosjean, que faz 1.27,696, e faz apenas o 18º tempo e está de fora.

13:17 Último minuto da Q1, depois de Maldonado ter tido um tempo que não conseguiu mais do que o 17º lugar da grelha.

13:12 Hamilton responde e faz 1.25,363, 130 milésimos mais veloz do que Rosberg. Ao mesmo tempo, Grosjean não sai das boxes devido a problemas de óleo. Pode ser o primeiro a ficar de fora da Q2.

13:11 Rosberg melhora com 1.25,493.

13:10 Massa faz 1.25,528 e fica na frente.

13:08 Bottas na pista, a fazer tempo de qualificação. Faz 1.26,012, o quarto tempo.

13:07 Kvyat trava a fundo na primeira chicane.

13:06 Hamilton faz 1,25,571 e está na frente. Massa faz o segundo tempo, a dois centésimos de Hamilton.

13:06 Rosberg já saiu na pista. Ele teve alguns problemas na caixa de velocidades, que o impediu de alinhar no terceiro tempo livre, mas aparentemente está tudo resolvido, pois faz 1.25,682

13:04 Vergne faz 1.27,516

13:03 Kobayashi é o primeiro a fazer a volta de qualificação. Faz 1.28,299.

13:02 Começa a Q1, com os Marussia a sair em primeiro lugar na pista.

13:01 Enquanto começa a qualificação, fica-se a saber que Daniil Kvyat vai ser penalizado por ter trocado de motor, vai ser o sexto na sua temporada.

13:00 Luz verde na saída das boxes.

12:58 Tudo pronto para a qualificação italiana.

12:55 A temperartura do ar está em 25 graus, a da pista é de 44 graus.

12:25 Em termos de construtores, a Ferrari manda em Monza: 19 vitórias, contra dez da McLaren e oito da Alfa Romeo.



12:23: Em relação ao tempo, este mostra-se encoberto, mas sem grande possibilidade de chuva na hora da qualificação. A temperatura está alta, pois prevê-se 27 graus à hora do inicio da qualificação.

12:22 Aliás, foi num circuito de Monza debaixo de chuva - a única vez onde houve um GP molhado no circuito italiano - que Vettel venceu pela primeira vez na carreira, e foi até agora a única vitória de um Toro Rosso. E nessa altura, a Red Bull ainda não tinha ganho qualquer corrida!

12:20 Em termos de recordes, Michael Schumacher é o piloto com mais vitórias, com cinco (1996, 1998, 2000, 2003, 2006), todos ao serviço da Ferrari. Nelson Piquet têm quatro (1980, 1983, 1986-87), e do grupo de pilotos que têm três vitórias, apenas um está em atividade: o alemão Sebastian Vettel (2008, 2011 e 2013).

12:19 Oito anos depois, em 1978, outra morte famosa em Monza foi a do sueco Ronnie Peterson, que tinha vencido por três vezes nessa pista (1973-74 e 1976). O piloto da Lotus envolveu-se numa carambola no inicio da corrida e quebrou as pernas no impacto contra os rails de proteção. Gravemente ferido, acabaria por morrer no dia seguinte devido a complicações pós-operatórias.

12:18 Nove anos depois de Hill, em 1970, outro acidente relcamaria a vida de outro piloto de destaque: o austriaco Jochen Rindt, que corria a caminho do seu título mundial ao volante de um Lotus.

12:16 Nesse ano de 1961, um acidente grave na segunda volta da corrida matou o alemão Wolfgang von Trips, companheiro de Hill na Ferrari, e mais 14 pessoas, que foram atingidas pelos destroços do carro do alemão.

12:15 Depois de entrar na Formula 1, grandes nomes venceram ali, como Juan Manuel Fangio (1953 a 1955), Alberto Ascari (1949, 1951-52), Stirling Moss (1956-57, 1959) e Phil Hill (1960-61).

12:14 Após a II Guerra Mundial, o circuito entrou no Mundial de Formula 1 logo no primeiro ano e lá ficou até aos dias de hoje, excepto em 1980, onde devido a obras, passou para o autódromo de Imola.

12:12 O autódromo de Monza é dos mais antigos do mundo usado de forma ininterrupta. Inaugurado em 1922, o primeiro vencedor foi o italiano Pietro Bordino, num Fiat. Nos anos seguintes, outros lendários pilotos venceram a corrida italiana, como Tazio Nuvolari (1931, 1932 e 1938), o alemão Rudi Caracciola (1934 e 1937).

12:10 Como Spa-Francochamps, quinze dias antes, Monza tem muita história. Situada no norte de Milão, o autódromo têm 5793 metros, e a corrida terá um total de 53 voltas, cobrindo uma distância de 306,793 metros.

12:08 Em suma, a sete provas do fim, tudo é possivel.

12:06 Contudo, a luta interna na Mercedes poderá beneficiar um terceiro piloto, o australiano Daniel Ricciardo. É que ele venceu pela segunda vez consecutiva na Bélgica e está agora a 35 pontos de Hamilton e a 64 pontos de Nico Rosberg. E a última prova do ano valerá 50 pontos ao vencedor...

12:04 Apesar de os dirigentes terem obrigado os pilotos a fazerem as pazes, quer Hamilton, quer Rosberg, estão desconfiados um no outro e vão faer o melhor para se superarem um ao outro para ver qual deles é que será o campeão do mundo.

12:02 O ambiente está ao rubro, com a luta de pilotos entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, pilotos da Mercedes, separados por 29 pontos e... inimigos dentro da equipa, especialmente depois do que se passou na corrida anterior, na Bélgica.

12:01 A Formula 1 desloca-se para o Autodromo Nazionale de Monza, palco da 13ª prova do Mundial de Formula 1 de 2014.

12:00 Bom dia, sejam bem-vindos à qualificação do GP de Itália!