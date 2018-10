GP de Itália 2014 de F1, directo

14:32 Enquanto Hamilton, Rosberg e Massa sobem ao pódio, eu despeço-me e agradeço a vossa companhia e preferência! Ainda durante esta tarde, não percam, aqui, no VAVEL.com, a crónica do GP de Itália, a prova com que a F1 se despede do continente europeu em 2014! Foi mais um excelente domingo de corridas no mítico traçado de Monza! Obrigado e bom domingo!

14:30 Esta é a primeira vez que Alonso abandona em 2014, e também a primeira em que não sobe ao pódio de Monza com as cores da Ferrari, após 4 temporadas em que o conseguiu.

14:28 A Ferrari é talvez a maior desilusão do dia, e logo perante o seu público. Alonso teve de abandonar com problemas técnicos, sem nunca se ter aproximado das primeiras posições, e Räikkönen não conseguiu mais do que o 10º posto. A Williams ultrapassa assim a Ferrari no mundial de construtores.

14:25 Daniel Ricciardo fez um final de corrida fortíssimo. Ele, que partira em 9º, termina num honroso 5º lugar.

14:24 Nico Rosberg termina em segundo, a mais de 3 segundos do colega. Massa e Bottas são 3º e 4º, respectivamente. Excelente prova para a Williams.

BANDEIRA AXADREZADA! HAMILTON VENCE O GP DE ITÁLIA 2014!

52/53 Erro de Kvyat, que por pouco escapa ao que poderia ser uma forte colisão. O russo vinha demasiado depressa e sai a direito, sem travar, pela escapatória da primeira chicane. Consegue, porém, regressar à pista sem colidir com as barreiras.

51/53 Toque entre Gutierrez e Grosjean à entrada da primeira chicane. O Sauber de Gutierrez tem um furo, após contacto com a asa do Lotus.

Com 50 voltas completadas e apenas 3 para o final, os lugares cimeiros pertencem a 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Bottas e 5) Ricciardo.

47/53 Depois de atacar e ter de ceder na primeira chicane, Ricciardo torna a atacar na segunda chicane e ganha a posição ao tetra-campeão mundial. O RB10 de Ricciardo tem pneus mais frescos do que os de Vettel.

44/53 Ricciardo detém a velocidade máxima atingida até ao momento. Passou no ponto de detecção a 362,1 km/h. E agora ultrapassa Magnussen!

43/53 Novo combate entre Perez e Button. O inglês volta a passar na primeira chicane, mas na segunda é o mexicano quem sai melhor e recupera a posição! Que belo duelo!

42/53 Ricciardo tem tido um final de corrida fantástico! Ultrapassou agora Perez e já é 7º.

Após 40 voltas, temos os primeiros assim distribuídos: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Bottas, 5) Vettel.

40/53 E Ricciardo também ultrapassa Button! É 8º, o australiano.

39/53 Button ultrapassa Sergio Perez na primeira chicane, mas o Force India recupera na segunda chicane e percorre as duas curvas seguidas lado a lado com o inglês. No final, é Perez quem mantém a posição.

38/53 Penalização Stop/Go de 5 segundos para Magnussen, por ter obrigado Bottas a sair de pista.

37/53 +4,604 é a diferença que separa Rosberg do líder Hamilton.

34/53 Daniel Ricciardo ultrapassa Räikkönen na primeira chicane. O australiano é 9º, com o Ferrari a cair para 10º.

33/53 Hulkenberg, Maldonado, Kobayashi e Bianchi são os únicos pilotos que correm com pneus duros, de momento.

32/53 Bottas tentava passar Magnussen na primeira chicane, mas o dinamarquês não cede, os pilotos tocam-se e o Williams acaba por ter de usar a escapatória.

Após 30 voltas, os primeiros cinco classificados são: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Massa, 4) Kvyat e 5) Vettel.

BANDEIRAS AMARELAS! Desilusão na Ferrari... Alonso está de fora, com o seu monolugar parado na escapatória no final da recta da meta. Parece um problema na caixa-de-velocidades...

28/53 O engenheiro de Hamilton pediu-lhe para ter paciência e atacar no final, mas Hamilton está a puxar muito e ultrapassa Rosberg depois de novo erro do alemão na primeira chicane. Rosberg sai novamente pela escapatória.

27/53 Ricciardo era 3º, mas o australiano ainda não tinha parado, ao contrário de Vettel, que foi o primeiro a precisar de vir às boxes. Ricciardo é agora 12º, atrás dos dois Ferrari.

25/53 Hamilton pára e Rosberg regressa à liderança. +1,5s é a diferença entre os dois.

25/53 Rosberg é o primeiro Mercedes a vir às boxes. Hamilton lidera temporariamente. Bottas também pára e sai com pneus duros, como Massa.

24/53 Massa troca pneus médios por duros. Vários pilotos parecem estar a optar por esta estratégia.

23/53 Vários pilotos têm vindo às boxes. Depois de Magnussen e Ferrari na volta anterior, parou agora Button.

21/53 Enquanto Räikkönen vai às boxes, Bottas continua a fazer vítimas na recta da meta. Já é 4º, logo atrás do companheiro Massa.

19/53 Sebastian Vettel vem às boxes e troca pneus médios por duros.

18/53 Bottas continua em destaque! O finlandês ultrapassa Button e já é 6º classificado. Continua a fazer estragos sempre que passa na recta da meta.

16/53 Bottas volta a aproveitar a vantagem do DRS na recta da meta. O Williams ultrapassa o Ferrari de Alonso sem grandes dificuldades. Já é 7º.

15/53 Hamilton tem conseguido reduzir rapidamente a diferença para Rosberg. +1,522 é agora o que marca o relógio.

14/53 Bottas ascende a 8º, depois de ultrapassar o Force India de Perez na recta da meta. Está agora a aproximar-se de Alonso, o finlandês.

12/53 Rosberg rouba novamente o melhor tempo a Hamilton, enquanto Bianchi e Grosjean se tocam na primeira chicane. Ambos seguem em pista.

11/53 1:29,306, volta mais rápida até ao momento pelas mãos de Hamilton. A diferença para Rosberg é de +2,287s.

10/53 Hamilton ultrapassa Massa na Variante del Rettifilo e é agora segundo. O inglês começa a sua perseguição ao colega de equipa!

Ao fim de 10 voltas, os cinco primeiros são: 1) Rosberg, 2) Massa, 3) Hamilton, 4) Magnussen e 5) Vettel.

9/53 Erro grave de Rosberg! O alemão falha o tempo de travagem para a primeira chicane e é obrigado a contornar as barreiras na escapatória para voltar à pista. Ainda assim, mantém a liderança.

8/53 Nas últimas voltas, Felipe Massa tem vindo a provar-se mais rápido do que Rosberg. Diminui a distância entre ambos.

BANDEIRAS AMARELAS! Max Chilton despista-se na Variante Della Roggia, após subir demasiado um corrector e ser atirado para fora de pista. É o segundo abandono da época para o inglês da Marussia.

6/53 Rosberg bate o seu melhor tempo a cada volta. Assinou agora 1:29,711!

5/53 Massa ultrapassa Magnussen e Hamilton aproveita para também surpreender o dinamarquês da McLaren!

4/53 Vettel teve um bom arranque, ascendendo rapidamente de 8º para 5º.

3/53 E parecem haver problemas no ERS de Hamilton... Os engenheiros pedem-lhe que aguarde.

1/53 Rosberg lidera desde a primeira chicane. Hamilton precipitou-se e arrancou mal, caindo para 4º, atrás dos dois Williams.

SINAIS VERDES! ARRANCOU O GP DE ITÁLIA!

13:03 Os pilotos estão posicionados na grelha de partida! Sinais vermelhos acesos...

12:59 Todos os primeiros 12 pilotos da grelha partirão com pneus médios. Os pilotos partem para a voltam de formação!

12:58 Daniel Kvyat (Toro Rosso) largará de 21º, após sofrer uma penalização de 10 lugares por ter montado no seu monolugar um 6º motor, ultrapassando assim o limite de 5 unidades motrizes ao longo da temporada.

12:55 Está um belo dia de sol em Itália, e as bancadas apresentam-se muito compostas, maioritariamente vestidas do vermelho dos tiffosi da Ferrari, como habitual em Monza.

12:52 «Vão com calma.», confessou o director da Mercedes, Toto Wolff, ter avisado Hamilton e Rosberg.

12:50 A 10 minutos da partida, o Mercedes de Lewis Hamilton teve de trocar a asa dianteira, por um pequeno dano sofrido no posicionamento do carro na grelha.

12:47 Soa neste momento o hino de Itália em Monza.

12:44 Os pilotos começam a posicionar os seus monolugares na grelha de partida, enquanto os engenheiros e mecânicos se atarefam em torno dos mesmos.

12:40 O confronto prolongado entre Rosberg e Hamilton é um dos pontos apetecíveis do dia de hoje. Com o subir de tom do combate entre ambos os Mercedes, será interessante ver quem partirá melhor e que surpresas poderão aguardar-nos na primeira chicane.

12:35 Para Monza, a Pirelli trouxe os seus pneus médios (brancos) e duros (laranjas). As longas rectas de Monza, as curvas rápidas e os correctores elevados da pista, de uso frequente ns chicanes do traçado, justificam a opção do fornecedor.

12:30 A cerca de meia hora do arranque, os pilotos começam a entrar nos seus monolugares, ainda nas respectivas garagens, enquanto os mecânicos vão fazendo os seus preparativos nas boxes e na grelha de partida.

11:55 Quando falta pouco mais de uma hora para o arranque do GP de Itália em F1, fazemos aqui uma breve pausa antes de nos deslocarmos ao paddock para acompanhar os preparativos para aquela que certamente será mais uma entusiasmante corrida em Monza!

11:52 A Red Bull não teve também uma boa qualificação. Ricciardo e Vettel demoraram a entrar em pista na Q3, o que acabou por comprometer o seu desempenho. Vettel largará em 8º, e o australiano será apenas 9º.

11:48 A Qualificação de ontem trouxe sentimentos amargos à Ferrari, a correr em casa. Alonso não foi além do 7º lugar na grelha, e Räikkönen ficou-se pela Q2, largando hoje apenas de 12º, com erros repetidos nas chicanes de Monza.

11:45 A Mercedes segurou a primeira linha da grelha. A Williams terá a segunda (Bottas é 3º e Massa 4º), seguidos pelos McLaren (Magnussen 5º e Button 6º).

11:40 Lewis Hamilton conquistou ontem a pole position para a corrida de hoje. O inglês não largava em 1º desde o GP de Espanha.

11:35 Nico Rosberg entra em Monza como líder do campeonato, com 220 pontos. O seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, soma 191. O terceiro é Daniel Ricciardo, com 156.

11:30 Rubens Barrichello, em 2004, pela Ferrari, assinou a volta mais rápida no circuito italiano, com 1:21,046s.

11:28 Monza tem duas zonas de DRS, uma na recta da meta e outra imediatamente antes da famosa Variante Ascari, a chicane das curvas 8 e 9.

11:24 Monza tem 11 curvas, 7 à direita e 4 à esquerda. Circuito muito rápido devido às suas várias rectas, entrecortadas por apertadas chicanes e curvas cerradas, o traçado italiano tem o seu ponto mais famoso na curva Parabolica, que este ano deixou de contar com a escapatória em gravilha, para maior segurança dos pilotos, que geralmente sentem necessidade de ali alargar a sua trajectória. (imagem: Formula1.com)

11:20 Monza é um dos mais famosos traçados da F1. O circuito italiano, na província de Milão, recebe a F1 desde 1950. Os pilotos terão de completar 53 voltas ao traçado de 5,793km antes de cruzar a meta.

11:15 Muito bom dia, e bem-vindos a mais um domingo de F1 no VAVEL.com! Hoje, acompanharemos o GP de Itália, em Monza, com sinais verdes marcados para as 13h!