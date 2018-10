Qualificação Euro 2016: Portugal x Albânia

Agora mais uma vez Portugal não tem margem de erro para os restantes encontros. O próximo é dia 14 de Outubro diante da Dinamarca, que hoje derrotou a Arménia por 2-1. Esperemos que tenham gostado de mais este directo . Continue acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A selecção albanesa foi uma única vez à baliza de Rui Patrício e por Balaj fez o resultado do jogo. Portugal tentou reagir, mas a melhor ocasião de golo surgiu num remate à barra do estreante Ricardo Horta.

Fez-se história em Aveiro, pela primeira vez a Albânia derrota Portugal. Jogo fraco, muito fraco da selecção nacional contra aquela que será a equipa mais fraca do grupo I. Assobiadela monumental e muitos lenços brancos para Paulo Bento no Estádio Municipal de Aveiro.

Final da partida!!! Portugal é derrotado em casa pela Albânia por 0-1.

89' Remate de André Gomes e de novo Berisha a defender para canto.

87' Bom remate de Fábio Coentrão para defesa a dois tempos de Berisha.

81' Esgota as substituições a Albânia, saiu Balaj e entrou Cikalleshi.

76' Cruzamento de Fábio Coentrão e Nani a surgir de cabeça, mas a bola a passar ao lado.

74' Substituição na Albânia, saiu Lanjani e entrou Lila.

73' Última alteração de Portugal, saiu Ricardo Costa e entrou Miguel Veloso.

69' Cartão amarelo para Berisha por demorar a bater o pontapé de baliza. Há pouco Nani viu o cartão amarelo por bater o livre sem autorização. Kaçe também viu o cartão amarelo por protestos.

68' Na barra!!! Nani bateu o livre a bola bateu na barreira e sobrou para Ricardo Horta que acerta em cheio na trave.

67' Cartão amarelo para Mavraj por agarrar Éder, e o livre é perigoso para a baliza de Berisha.

65' Substituição na Albânia, saiu Kukeli e entrou Kaçe.

62' Agora é Fábio Coentrão a rematar cruzado, mas novamente a bola sai ao lado.

58' Remate de fora da área de Nani com a bola a sair um pouco acima da barra.

55' Segunda alteração de Portugal, saiu William Carvalho e entrou Ricardo Horta.

51' Golo da Albânia!!! Cruzamento de Lanjani da direita e Balaj na área sozinho a rematar à meia volta sem hipóteses para Rui Patrício.

48' Jogada de Roshi pela direita a cruzar para a pequena área e João Pereira ao segundo poste a ceder canto.

Alteração na selecção de Portugal ao intervalo, saiu Vieirinha e entrou Ivan Cavaleiro.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU A ALBÂNIA!

Para a segunda parte é de esperar que a equipa das quinas imprima mais velocidade no jogo e possa criar verdadeiro perigo para a baliza adversária, caso contrário pode começar esta fase de qualificação com o pé esquerdo.

Já a Albânia tem usado e abusado de alguma agressividade com entradas por vezes mais ríspidas e que já lhe valeram três cartões amarelos. O guarda-redes Berisha vai aproveitando as bolas paradas para gastar mais algum tempo, com a permissão do juiz francês.

Primeira parte de fraco rendimento por parte da selecção nacional. Se nos primeiros dez minutos ainda se viu alguma intensidade, o certo é que quanto mais o relógio avançou, mais essa intensidade diminuiu. A única ocasião de golo se assim podemos chamar, surgiu num remate cruzado de Nani que passou ainda distante do poste de Berisha.

INTERVALO EM AVEIRO, PORTUGAL E ALBÂNIA EMPATADOS A ZERO!

45+2' Novo livre de Nani com Ricardo Costa a desviar ao primeiro poste de cabeça e no segundo também de cabeça Pepe atira por cima.

42' Momentos de apuros na área da Albânia! Primeiro Nani vê o seu remate desviado para canto por Mavraj e na sequência do mesmo é um defesa albanês a parar com o peito um cabeceamento de Ricardo Costa.

40' Cinco minutos para o intervalo e as coisas não mudam. Portugal não consegue imprimir um ritmo de jogo mais elevado, e os albaneses vão jogando de forma mais agressiva.

33' Cartão amarelo para Xhaka por entrada dura sobre João Moutinho.

30' Meia hora de jogo com a selecção nacional a não conseguir criar qualquer situação de golo flagrante, e com os albaneses a terem posse de bola baixando assim o ritmo da partida.

22' Na marcação do livre batido por João Moutinho, surgiu o outro baixinho Vieirinha sozinho na área atirar de cabeça para as mãos de Berisha.

21' Cartão amarelo para Abrashi por rasteirar Nani.

13' Boa jogada entre Nani e Moutinho, com o primeiro a surgir descaido no lado direito da área a rematar cruzado, mas ao lado.

5' Primeira situação de perigo para Portugal. Livre de Nani o guardião Berisha soca a bola contra as pernas de Ricardo Costa, mas o esférico sai pela linha final.

3' Cartão amarelo para Roshi por falta sobre Fábio Coentrão.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU PORTUGAL!

19.42. E agora o hino nacional de Portugal.

19.41. Agora toca o hino nacional da Albânia.

19.40. Entram no relvado do Estádio de Aveiro, que não está cheio Portugal e Albânia.

19.35. As duas selecções já recolheram ao balneário e dentro de momentos preparam-se para regressar e dar o pontapé-de-saída no encontro.

19.05. A selecção nacional entra neste momento no relvado do Estádio Municipal de Aveiro para os exercícios de aquecimento.

18.55. A Albânia vai alinhar com Berisha na baliza, a defesa com Hysaj, Cana, Mavraj e Agnolli, o meio-campo formado por Lanjani, Kukeli e Xhaka, e o ataque com Abrashi, Balaj e Roshi.

18.50. Portugal joga de início com Rui Patrício na baliza, defesa composta por, João Pereira, Pepe, Ricardo Costa e Fábio Coentrão, no meio-campo William Carvalho, André Gomes e João Moutinho e na frente Nani, Vieirinha e Éder.

18:30. Paulo Bento reconheceu que Portugal ficará mais débil sem o capitão Ronaldo; apesar disso, não escondeu a obrigação de demonstrar em campo a superioridade lusa em relação ao conjunto albanês: «Nenhuma equipa fica mais forte quando não tem o melhor jogador do mundo. Nós vamos tentar ser os mais fortes sem o melhor jogador do mundo».

18:25. André Gomes deverá ser aposta para o meio-campo luso, não sendo de excluir que Ivan Cavaleiro possa alinhar na frente de ataque, provavelmente ao lado do avançado Éder. Nani deverá manter a titularidade numa das faixas do ataque, enquanto Pepe liderará a defesa.

18:15. Portugal e Albânia voltaram a encontrar-se de novo no âmbito da qualificação para um Mundial, o de 2010: no primeiro embate registou-se um empate a zeros, já na segunda volta a vitória sorriu aos lusitanos, com um golo tardio de Bruno Alves a dar o 1-2 para Portugal em território albanês. Mas o jogo com mais golos entre as duas formações foi mesmo um de carácter particular: 5-3 a favor de Portugal, em 2003.

18:00. O histórico de confrontos entre as duas selecções resume-se a quatro partidas oificiais, sendo o desafio de hoje o primeiro em qualificações para Campeonatos da Europa. Foi em 1996 que a pequena saga entre portugueses e albaneses começou: jogava-se a qualificação para o Mundial 98, e por duas vezes Portugal saiu vencedor, 0-3 na Albânia e 2-0 em território luso (Estádio das Antas).

17:45. O seleccionador da Albânia, Giovanni Di Biasi, colocou a pressão do lado lusitano, realçando que a Portugal cabe a grande fatia da obrigação de vencer, ainda para mais jogando perante o seu público: «Jogam em casa e são favoritos. O peso da responsabilidade está com Portugal», declarou.

17:30. «É muito importante, é crucial que Portugal garanta a qualificação e esteja pela nona vez consecutiva numa fase final. Temos que estar presentes em França», afiançou o presidente da FPF, Fernando Gomes. Paulo Bento assegurou a mesma ambição: «Temos de colocar o favoritismo teórico também na prática. Queremos ir ao Euro 2016 e queremos ir no primeiro lugar do grupo», declarou, em conferência de imprensa.

17:10. Portugal está inserido no grupo de Qualificação I, com a Albânia, Sérvia, Dinamarca e Arménia. Os dois primeiros classificados obterão automaticamente a passagem para o Europeu de 2016, que se realizará em França. Paulo Bento, seleccionador, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, expressaram a obrigação de Portugal qualificar-se, preferencialmente na primeira posição do grupo, fazendo jus à sua reputação.

17:00. Pedro Tiba, Rúben Vezo e Ricardo Horta são as estreias na selecção nacional, enquanto Bruma, anteriormente convocado, foi riscado da lista de opções do seleccionador Paulo Bento. Dos 23 eleitos actualmente, 15 fizeram parte do lote de jogadores que viajaram para o Brasil - a renovação lusa parece estar longe de acontecer.

16:40. Este será o primeiro desafio de Portugal depois do fiasco do Mundial 2014, onde a selecção das quinas não foi capaz de passar a fase de grupos: Portugal conseguiu apenas uma vitória (2-1) frente ao Gana, tendo previamente empatado com os EUA (2-2) e perdido com a Alemanha, por esclarecedores 4-0. No seguimento do falhanço no Brasil, a qualificação para o Euro 2016 é uma exigência imperativa.

16:25. Portugal arranca a sua fase de qualificação como favorito, enfrentando uma selecção albanesa que está longe de possuir a capacidade colectiva e individual da turma portuguesa. Cristiano Ronaldo será a grande baixa, falhando o jogo devido a lesão; Fábio Coentrão também poderá falhar a partida, devido a uma contusão - a sua utilização é ainda uma dúvida.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do arranque de Portugal rumo ao Euro 2016: Portugal x Albânia, será disputado no Estádio Municipal de Aveiro, às 19:45 horas. Siga aqui, em VAVEL.com, todos os momentos do jogo.