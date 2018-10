Hamilton conquista GP de Itália

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio de Itália em Fórmula 1. O fim-de-semana foi mais uma vez de grande domínio para a Mercedes, visto que além de alcançar a pole position o britânico ganhou a corrida apesar do mau arranque. O pódio ficou completo com Rosberg no 2ºlugar e Felipe Massa a responder da melhor maneira a renovação de contrato por parte da Williams.

Apesar do mau arranque grande ritmo de Hamilton

A corrida começou sem incidentes, apenas a destacar o mau arranque por parte de pilotos favoritos que realizaram uma granda prova, casos de Hamilton , Bottas e Ricciardo. O inglês caiu para 4º enquanto o finlandês e australiano caíram varias posições.

Hamilton começou a ganhar posições e rapidamente se colou ao Willimas de Massa que nesse momento se encontrava na 2ª posição. Na primeira parte da corrida Rosberg conseguiu ganhar alguma vantagem mas na volta 9 o alemão teve uma saída na primeira curva o que lhe reduziu a vantagem e na volta seguinte o seu principal perseguidor passou a ser Hamilton.

Esta corrida foi composta por dois grupos distintos, o primeiro composto Rosberg, Hamilton e Massa e o segundo por um grande conjunto de pilotos entre os quais Vettel, os dois McLaren, Bottas, Alonso, até ao seu abandono e Sergio Perez.

Paragens idênticas para todos os pilotos e grandes lutas no segundo grupo

Todos os pilotos tiveram a mesma tática de boxes parando apenas uma vez trocando os pneus médios por compostos duros (a janela de paragens realizou-se entre as voltas 19 e 25 com os pilotos da Red Bull, o primeiro e o ultimo, respetivamente a parar). Antes destas paragens Bottas tinha recuperado até ao 4ºlugar mas com a sua paragem perdeu algumas posições. Com as paragens Hamilton também se aproximou de Rosberg.

Começou então a perseguição de Hamilton a Rosberg. A disputa pela vitória da corrida ficou decidida na volta 29 quando o alemão falha novamente a travagem na primeira curva e segue em frente permitindo a ultrapassagem do inglês.

No grupo secundário assistiu-se a grandes lutas entre vários pilotos, com destaque para as recuperações de Bottas e Ricciardo e as trocas de posições entre Bottas e Kevin Magnunssen que acabou por ser penalizado com um "5 second stop and go" (tempo acrescentado no final da corrida) por não ter deixado espaço ao finlandês na primeira curva. Outra grande luta foi entre os antigos companheiros de equipa Perez e Button que trocaram de posições várias vezes.

Ferrari com GP caseiro infeliz

A scuderia Ferrari teve um GP de Itália para esquecer com Alonso a abandonar com problemas mecânicos o que já não acontecia desde 2010. Kimi apenas conquistou dois pontos o que permite a equipa continuar a pontuar à já 80 GP consecutivos.

O outro abandono deste GP foi de Max Chilton que no início da corrida, ao passar por uma das lombas da chicane, perdeu o controlo do seu monolugar.

Classificação do GP de Itália

1 Hamilton Mercedes 53 voltas 2 Rosberg Mercedes +3.175s 3 Massa Williams +25.026s 4 Bottas Williams +40.786s 5 Ricciardo Red Bull +50.309s 6 Vettel Red Bull +59.965s 7 Perez Force India +62.518s 8 Button McLaren +63.063s 9 Raikkonen Ferrari +63.535s 10 Magnussen McLaren +66.171s 11 Kvyat Toro Rosso +71.184s 12 Hulkenberg Force India +72.606s 13 Vergne Toro Rosso +73.093s 14 Maldonado Lotus +1volta 15 Suti Sauber +1volta 16 Grosjean Lotus +1volta 17 Koboyashi Caterham +1volta 18 Bianchi Marussia +1voltas 19 Gutierrez Sauber +2voltas 20 Ericsson Caterham +2voltas 21 Alonso Ferrari DNF 22 Chilton Marussia DNF

Classificação Mundial de Pilotos (top 10)

1 Rosberg Mercedes 238 pontos 2 Hamilton Mercedes 216 3 Ricciardo Red Bull 166 4 Bottas Williams 122 5 Alonso Ferrari 121 6 Vettel Red Bull 106 7 Button McLaren 72 8 Hulkenberg Force India 70 9 Massa Williams 55 10 Raikkonen Ferrari 41

O próximo grande-prêmio é o GP de Singapura que se realiza no fim-de-semana de 19 e 21 de Setembro.