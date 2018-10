Williams mantém a mesma dupla de pilotos para 2015

Horas antes do Grande Prémio de Itália, a equipa Williams decidiu anunciar à imprensa mundial de que o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Valtteri Bottas continuarão a ser piloto da equipa para a temporada de 2015.

Juventude e experiência unidas por mais um ano

«Estou muito feliz de anunciar hoje que Felipe e Valtteri vão continuar com a Williams mais uma vez em 2015», afirmou Frank Williams numa conferência de imprensa conjunta em Monza. «É um prazer trabalhar com Felipe e ele combina tranquilidade com uma experiência saudável. E há muitos anos nós sabemos que Valtteri é um talento muito, muito especial e que o FW36 que demos a ele permite que mostre na pista todas as suas habilidades», concluiu.



Já Felipe Massa elogiou o facto de estar a trabalhar na Williams: «É um prazer imenso fazer parte dessa equipa maravilhosa», contou ao site brasileiro Grande Prêmio. «Uma equipa que vem crescendo muito e que tem ainda muito que crescer. Mas é sempre um prazer ficar por mais uma temporada. Mas ainda temos muito que fazer nessa temporada e tentar acabar o campeonato muito melhor do que começamos», concluiu, horas antes de subir ao pódio pela primeira vez nesta temporada.

Depois de Massa e Bottas terem conseguido o terceiro e quarto lugar da corrida, respectivamente, a marca de Grove têm agora 177 pontos e o terceiro lugar da geral, em termos de Construtores, enquanto que Valtteri Bottas é agora o quarto classificado na geral de pilotos, com 122 pontos, enquanto que Massa é nono, com 55 pontos. Para além disso, nesta temporada, a Williams têm cinco pódios, uma pole-position e uma volta mais rápida.