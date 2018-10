Vitória Guimarães 2014/15: Voltar a Europa é o objectivo

O Vitória Guimarães tentará refazer-se esta époc: após uma época 2012/13 de sucesso, onde ganhou a Taça de Portugal ao Benfica, a época passada o clube participava de novo nas competições europeias, mas não cumpriu as espectativas, nem na Europa nem na Liga Zon Sagres - os pupilos de Rui Vitória começaram a época perdendo a Supertaça. Nas duas taças fracasaram, quer na Taça da Liga, às mãos do Leixões, quer na Taça de Portugal, às mãos do Porto. Na Europa ficaram fora na fase de grupos.. Por último, na Liga, mantiveram-se na luta pelos lugares europeus até que uma sequência de onze jogos sem vencer lhes deixou sem esperanças.

Devido a tudo isto, nesta época o clube procura novas metas. Manteve na equipa técnica Rui Vitória, que começa sua quarta época no clube da Cidade Berço, onde sempre tem deixado uma excelente impressão ao fazer boas épocas com pouca matéria-prima. Apesar do seu rico currículo no clube, o ano passado esteve muito perto de ser destituído depois da má sequência de resultados.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vitória de Guimarães refez-se e reconstruiu o plantel, devido às saídas de jogadores como Maazou, Abdoulaye, Paulo Oliveira, Addy ou Marco Matías, os quais eram todos peças-chave na equipa. Com o clube passando por problemas económicos, a academia está a "dar os frutos" que se esperam dela, já que a equipa B voltou à Segunda Liga um ano depois de ter descido ao CNS (Campeonato Nacional de Seniores). Os vimaranenses têm uma das melhores academias de Portugal.

Após ficar duass vezes consecutivas no nono lugar, o clube decidiu reforçar-se com doze jogadores, juntado juventude e muito potencial. Apesar disto, o Vitória não tem gastado nada nas suas contratações, enquanto no capítulo dass saídas de jogadores, o clubece recebeu dois milhões de euros pelo seu jogador mais prometedor, Paulo Oliveira.

O Vitória SC tentará lutar de novo pelos lugares europeus, mas sempre com a cautela de que o principal objectivo da maioria das equipas da liga é mesmo a manutenção. Depois de um começo de época onde fez pleno de vitória em três jogos, os adeptos do estádio Afonso Henriques estão com a moral pelas nuvens e sonham voltar a ver as anjos brancos pelos relvados europeus, como já fizeram nos últimos anos, inclusivamente em estádios como Gerland ou o Vicente Calderón.

Onze tipo possível

Dados do clube

Nome: Vitória Sport Clube

Fundação: 22 de Setembro de 1922

Participacões na Primeira Liga: 69

Melhor classificação: 3ª posicão (68/69, 86/87, 97/98 e 07/08)

Títulos: 1 Taça de Portugal (12/13) e 1 Supertaça (88/89)

Plantel

Nome Posição Procedência Nacionalidade idade Douglas Guarda-redes Vitória SC Brasil 31 Assis Guarda-redes Vitória SC Brasil 24 João Amorim Lateral direito Vitória SC Portugal 22 Pedro Correia Lateral direito Vitória SC Portugal 27 Bruno Gaspar Lateral direito Benfica B Portugal 21 Alvin Arrondel Lateral direito PSG B França 20 Luís Rocha Lateral esquerdo Vitória SC Portugal 21 Khalil Chemmam Lateral esquerdo Esperance Tunis Túnez 27 Adama Traoré Lateral esquerdo Melbourne Victory Costa do Marfim 24 Rodrigo Defendi Defesa central Esporte Clube Vitória Brasil 28 João Afonso Defesa central Benfica C.B. Portugal 24 Josué Defesa central Vitória SC Portugal 22 Moreno Defesa central Vitória SC Portugal 33 Bouba Trinco Al-Ain FC Costa do Marfim 24 Cafú Trinco Vitória SC Portugal 21 André André Médio centro Vitória SC Portugal 25 Santiago Montoya Médio centro C.R. Vasco da Gama Colombia 22 Rafael Crivellaro Médio centro Vitória SC Brasil 25 Bernard Médio centro Vitória SC Gana 19 Nii Plange Extremo/Lat. dir Vitória SC Burkina Faso 25 David Caiado Extremo SK Travriya Portugal 27 Alex Extremo Vitória SC Portugal 23 Benjámin Balázs Extremo Kaposvári Rákóczi FC Hungría 24 Hernâni Extremo Vitória SC Portugal 23 Filip Knezevic Extremo FK Partizan Servia 22 Inters Gui Extremo SC Covilhã Costa do Marfim 21 Tomané Avançado Vitória SC Portugal 21 Jonathan Alvez Avançado C.A. Torqué Uruguai 27

Treinador

Nome: Rui Carlos Pinho da Vitória Temporadas no clube: Desde 2011/12 Trajectória: Vilafranquense, Benfica sub-19, Fátima, Paços de Ferreira e Vitória Guimarães Títulos: Campeão 2ª Divisão (08/09) e Taça de Portugal (12/13)

Após várias épocas treinando o conjunto de Guimarães, Rui Vitória já pode ser considerado um dos melhores treinadores de Portugal na actualidade. Isto é assim porque sempre tem sabido obter bom rendimento de uma equipa que não tinha um grande plantel e escassa capacidade de movimento no mercado de contratações, devido à débil situação económica. Ainda assim, foi capaz de erguer a Taça de Portugal na época 2012/13 vencendo na final, com uma reviravolta, um Benfica que tinha feito uma das melhores época dos últimos anos.

Ano após ano, o clube tem perdido jogadores que se destacam no clube - tem o mérito de nunca ter modificado em excesso o seu estilo de jogo, o que indica que Rui Vitória é um treinador que, seja a situação que seja, vai sempre com suas ideias em frente. Este ano, com um plantel muito jovem e com muito potencial, tentará devolver a equipa aos lugares europeus.

O líder

Nome: André Filipe Brás André Temporadas no clube: Desde 2012/13 Posição: Médio centro Trajectória: FC Porto sub-19, Varzim, Deportivo Corunha, Vitória Guimarães.

Natural de Vila do Conde, André André será pelo terceiro ano consecutivo o farol de guia do Vitória SC. É um dos médios com mais qualidade da Primeira Liga e, aos 25 anos, o português está no melhor momento de sua carreira desportiva. Tem sido dos poucos «cracks» que ainda não abandonou a instituição.

André André tem estado num crescendo no clube de Guimarães, graças à confiança plena do técnico Rui Vitória. Prova disso é que a época passada jogou 26 das 30 jornadas de liga. Dos quatro jogos nos quais não participou, três deles foram por cumprir ciclo de admoestação.

O jogador formado no FC Porto destaca-se pela lsua eitura do jogo, marcando o ritmo consoante a exigência da partida, algo que não tem outro dono no Vitória Guimarães. Antré tem crescido ano após ano graças à confiança do seu técnico, conhecido por ser um lançador de jogadres jovens nas suas equipas. Se André André está em forma, sua equipa e seus parceiros serão os primeiros a agradecer-lhe. Ver-se-á se o "11" do Guimarães é capaz de levar a sua equipa para os lugares europeus.

A não perder

Nombre: Bernard Mensah Temporadas no clube: Desde 2013/14 Posição: Médio Trajectória: Vitória Guimarães B, Vitória Guimarães

O jovem avançado do Vitória SC começou esta Primeira Liga em força. Com 19 anos apenas, o ganês tem jogado de início nos três primeiros jogos da liga. Por se fosse pouco, é o máximo goleador da equipa, com três golos nestes três jogos.

Depois de debutar esta época na primeira equipa, o jogador ganês ganhou um espaço no onze de Rui Vitória. Bernard ganhou a titularidade nestas primeiras partidas graças a uma magnífica pre-época. Velocidade, verticalidade, desembaraço e golo ao serviço do Vitória SC. Se continuae neste nível, não tardará muito em abandonar as fileiras do seu clube e deixar dinheiro na maltratada tesouraria vimaranense.