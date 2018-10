Benfica gasta 28,9 milhões de euros em Amorim, Gaitán e Jara

O esforço foi de 28,9 milhões de euros e valeu o resgate da totalidade dos passes de Rúben Amorim, Nicolas Gaitán e Franco Jara. O esforço financeiro da direcção benfiquista readquiriu as percentagens dos passes dos três jogadores que haviam sido anteriormente vendidas ao Benfica Stars Fund.

Com o fim do fundo fixado para o fim de Setembro, o Benfica resolveu comprar a totalidade dos passes dos três jogadores, alegando para isso razões estratégicas: «Tendo em consideração que o referido Fundo terminará a sua atividade a 30 de Setembro do corrente ano, e que o referido fecho implicará a distribuição de parte dos direitos económicos dos atletas detidos pelo Fundo por terceiras entidades, existe um interesse estratégico por parte da Sociedade em recuperar os referidos direitos económicos, de forma a evitar a sua dispersão», pode ler-se no comunicado do Benfica enviado à CMVM.