Guia da Primeira Liga 2014/15

Acabou a época 2013/14, com o Benfica a dominar o futebol portugués devido a uma tripleta que foi ainda mais histórica depois do triunfo na Supertaça. Pelo meio fica um Mundial do Brasil para esquecer por parte da selecção de Paulo Bento, também um mercado de transferências muito movimentado, como de costume no país luso, e que deixa alterações cruciais em varios clubes.

Desde a "espanholização" do Porto, a renovação completa do tetracampeão até as melhoras de plantel do Belenenses, Rio Ave ou Vitória de Guimarães. Maior mérito para estes últimos que não têm esbanjado recursos financeiros em reforços, um dos grandes problemas da maioria dos clubes portugueses - falta de liquidez e endividamento sistémico.

Porém, esta época traz outras novidades para além dos membros dos diferentes plantéis. A mais significativa é o regresso do Boavista (campeão em (2000/2001), acossado pela esperança de se manter na Liga princiapl depois do salto de duas categorias e a terrível situação económica do clube. O retorno das panteras negras acarreta uma transversal alteração na Primeira Liga, que passou a ser constituída por 18 pela reincorporação do clube do Porto.

Igualmente, parece que a nova época trará mais igualdade no topo da classificação. Embora sejam, mais uma vez, os três grandes a que ditar o compasso da corrida pelo título. Se os primeiros três lugares parecem estarem reservados, será difícil antecipar quem serão os perseguidores; haverá que ficar atento a um Braga que não terá o fardo das competições europeias; Também o Rio Ave, o Vitória de Guimarães e Estoril tentarão afirmar-se na zona cimeira e tratar de aproveitar a possível irregularidade de três equipas que ainda parecem estar em construção.

É claro que a Primeira Liga costuma revelar alguma equipa que se espera que lute por iludir a despromoção. Será o ano de um Arouca mais experiente, de um Belenenses relançado ou de uma Académica revigorada? De momento, enquanto a liga vai apanhando ritmo, VAVEL.com oferece-te a possibilidade de conhecer aprofundadamente os dezoito clubes que compõem a competição.