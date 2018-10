Portugal sub-21 faz o pleno

Terminou ontem a caminhada exuberante da selecção sub-21 das quinas, com um registo impecável, de fazer corar de inveja a equipa sénior de todos os portugueses. Com oito jogos e oito vitórias, os sub-21, orientados por Rui Jorge, colocaram, com mérito, fim à fase de qualificação para o Euro 2015; segue-se o «playoff», onde se decidirá se a turma das quinas marcará presença na competição.

Portugal bateu ontem o Azerbaijão por 3-1, finalizando a fase de grupos, onde estava inserido juntamente com a Macedónia, Noruega, e Israel. A selecção lusa bateu a oposição azeri (com golos de Rafa, Edgar Ié e Esgaio) e completou com excelência a ronda de oito jogos, marcando 22 golos e sofrendo apenas 6 golos.

«Todos os jogadores, que iniciaram a qualificação e deixaram de estar e os que estiveram presentes nos últimos momentos, fazem parte deste percurso que foi muito bom em termos de resultados», realçou Rui Jorge, depois da vitória lusa diante do Azerbajão, na reflexão sobre a caminhada portuguesa rumo ao Euro 2015.