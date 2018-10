Franco Jara sofreu acidente de viação mas escapou ileso

O jogador argentino Franco Jara sofreu um acidente de viação, ontem, na zona da Aroeira, despistando-se e provocando um aparatoso tumulto. Apesar da turbulência do aparato, o futebolista do Benfica não sofreu lesões físicas, tendo já abandonado o Hospital Garcia de Orta, onde foi supervisionado logo após o acidente.

Jara sofreu um grande susto mas apenas isso, tal como corrobora o comunicado do Benfica, que diz não terem existido «lesões relevantes».

O clube negou tambémque Ola John tenha estado no automóvel com o argentino, rumor que ganhou vida depois de declarações de uma página de rede social onde o holandês assim o atestava - o Benfica declarou que, tanto a conta, como as inerentes declarações, são falsas.