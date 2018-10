Jonas chegou a acordo com o Benfica e vai assinar

As negociações duraram vários dias e na demora da conclusão do negócio esteve a barreira salarial, já que o Benfica estava relutante em ir ao encontro das exigências de Jonas quanto ao vencimento para as duas próximas duas temporadas. O antigo jogador do Valência, preterido por Nuno Espírito Santo, estava desempregado desde o fim de Agosto e agora, fechada a contratação, poderá ser inscrito na Liga e jogar pelos encarnados assim que o seu certificado chegue à FPF.

Jonas deverá ser a aposta de Jorge Jesus para compôr dupla com o compatriota Lima na frente de ataque. Assim será colmatada a saída de Rodrigo, já que o brasileiro Derley, contratado ao Marítimo, tarda em convencer Jesus das suas qualidades em termos de mobilidade e compreensão táctica.

Jonas estava desde 2010/2011 no Valência, tendo chegado ao clube «che» vindo do Grémio. O avançado móvel marcou 51 golos no período em que representou o Valência, e agora, ao que tudo indica, irá tentar revitalizar a sua carreira na liga portuguesa, ao serviço do actual campeão luso.

Jorge Jesus já ontem dera, implicitamente, o aval à contratação do jogador brasileiro, reconhecendo no jogador talento para os golos: «Quem está mais atento ao futebol conhece o Jonas. Tem historial de golos no Valência. Fez sempre dupla de área com outro jogador à frente», comentou quanto istando a falar sobre a possibilidade de Jonas rumar à Luz.