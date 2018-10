Última hora: Paulo Bento deixa a selecção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta tarde no seu site oficial que Paulo Bento deixou o comando técnico da selecção. O organismo que tutela o futebol português diz que a decisão foi «tomada em conjunto» e acrescenta que já esta a trabalhar numa solução estruturada para dirigir as nossas selecções e que será conhecida em breve.

Esta decisão acontece depois da derrota contra a Albânia para a qualificação do Euro 2016, isto depois do falhanço no Mundial 2014. Recordo-se que a selecção portuguesa foi uma das grandes desilusões da prova ao não ter passada a fase de grupos e ter sido ainda goleada pela a Alemanha por uns pesados 4-0.

Paulo Bento estava no cargo desde de 2010 e tem as meias -finais do Euro 2012 como melhor momento na selecção das quinas. O seu percurso foi sempre muito marcado por ziguezagues. O mau futebol praticado, decisões estranhas, muitos conflitos, pouca capacidade para liderar e uma qualificação periclitante para o Mundial 2014 num dos grupos mais fáceis a juntar à já dita má participação do Mundial no Brasil.

Eis o comunicado ofical da FPF:

«A Federação Portuguesa de Futebol comunica que hoje, 11 de setembro, termina o vínculo contratual de Paulo Bento com a FPF e ao serviço das Selecções. Esta foi uma decisão tomada conjuntamente entre a Direcção da FPF e Paulo Bento. Agradecemos tudo o que Paulo Bento fez pela nossa Selecção, nomeadamente pelo apuramento de Portugal para o EURO 2012 e para o Mundial 2014. A FPF já esta a trabalhar numa solução estruturada para dirigir as nossas Selecções e que será conhecida em breve.



Mais uma vez obrigado ao treinador Paulo Bento.»