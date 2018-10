Júlio César não é opção em Setúbal

Depois da polémica face à exibição pobre de Artur no «derby» lisboeta, o técnico das águias vê-se sem hipótese de renovar o guardião titular dos encarnados. Jorge Jesus depara-se assim com a necessidade de apostar em Artur de novo, em detrimento do lesionado Júlio César, que assim estará, afinal, fora das contas do técnico encarnado.

O guarda-redes titular da selecção canarinha, que era quase dado como certo no onze titular do Benfica para a partida de hoje, ficará de fora devido a uma mialgia na coxa esquerda. A sua estreia ao serviço das águias fica, então, adiada.

Relativamente ao guarda-redes Artur, numa deslocação complicada ao Bonfim a pressão será certamente elevada, defrontando-se as águias com alguma dificuldade na obtenção dos 3 pontos.