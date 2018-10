Até quando a Maldição?

O Sporting defronta amanhã o Belenenses, num jogo no qual os leões pretendem ultrapassar não só os pupilos de Lito Vidigal- que contam com mais que a turma de Alvalade-, como também encurtar a distância de 3 pontos que os separa da liderança do campeonato.

Do lado da equipa comandada por Marco Silva, destaque para a ausência de Cédric, ainda a recuperar de uma lesão na grelha costal, propiciando assim uma provável manutenção de Ricardo Esgaio no onze inicial. De fora das escolhas do treinador dos Leões ficaram também Héldon e Jonathan Silva que estiveram presentes na deslocação à Luz. Já Lito Vidigal não poderá contar com Abel Camará, João Afonso e mais recentemente Rodrigo Dantas que enfrenta uma de pelo menos três semanas, fruto de uma lesão muscular na coxa direita.

60 anos a tentar quebrar o «Enguiço»

As épocas passam e dizem-nos que o Belenenses não consegue vencer o Sporting há 60 anos. Esta época, a segunda após a subida de divisão está a começar de uma forma completamente diferente da anterior. A última época na qual o Belenenses se encontrou até final numa frágil posição, parece estar ultrapassada: 3 jogos, duas vitórias e uma derrota apenas diante do Vitória de Guimaraes trazem a Alvalade uma equipa com a declarada ambição de arrancar um bom resultado e quebrar o “enguiço” que há tanto existe.

Esta mesma ambição é assinalada por Lito Vidigal, treinador da equipa do Restelo: “É uma oportunidade para os meus jogadores fazerem algo de fantástico, pois o Belenenses não vence há muitos anos em Alvalade”.

Vencer, Vencer, Vencer

Para Marco Silva e os seus pupilos não existe outro objetivo senão a vitória: «Vai ser um jogo difícil, mas tratando-se de um jogo em casa temos a obrigação de entrar para ganhar, algo que fazemos em casa e também fora de portas. Somos uma equipa grande. Respeitamos o Belenenses, mas teremos de estar focados na vitória», disse Jefferson, deixando uma mensagem de motivação clara aos seus companheiros de equipa e evidenciando a motivação no balneáreo leonino.

O discurso de Marco Silva não foge muito ao que foi previamente dito por Jefferson, tendo no sempre no horizonte a vitória e a vontade de ver a sua equipa realizar uma exibição com qualidade e ritmo. «É um jogo em que teremos de mostrar a nossa superioridade, para conquistar os 3 pontos. É esse é o nosso objectivo e obrigação. Espero uma equipa forte, compacta e confiante. Sabemos que a equipa do Lito muito aguerrida, que começou bem o campeonato, agora estão alerta para melhorar depois da derrota com o V. Guimarães, mas teremos de nos preocupar com impor o nosso ritmo, não fugindo ao respeito que temos de ter pelo nosso adversário».

Questionado ainda sobre o fecho do mercado, Marco Silva demonstrou algum alívio pelo sucedido. Recorde-se que a indecisão em torno da saída de William Carvalho foi fortemente apontada até ao último dia de mercado.

Aproxima-se também o primeiro jogo do Sporting na Champions League após longa ausência e Marco Silva foi assertivo, demonstrando primeiro a sua preocupação com o jogo de amanhã, deixando para Domingo tudo o que envolva a partida com o Maribor.