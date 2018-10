Vitória contra Benfica: um duelo propenso a goleadas vermelhas

O duelo que abre a quarta jornada colocará frente-a-frente um Benfica desejoso de retomar a senda dos triunfos, e um Vitória de Setúbal à procura de pontos, na tentativa de amealhar cedo um cúmulo pontual que lhe permite encarar o resto da temporada com mínimo conforto. Os encarnados levam 7 pontos, a dois de distância do trio perfeito de jogos feitos por FC Porto, Rio Ave e Vitória de Guimarães. Os sadinos, que somam actualmente 4, quererão surpreender o campeão, tendo para isso que...contrariar a própria história do duelo.

Benfica faz tremer Vitória com o passado

Diante do Benfica os sadinos de Domingos Paciência terão que digladiar-se, não só com o poderio encarnado mas também com o peso da memória, que não tem sido afável para o clube de Setúbal. Isto porque desde 1999 que o Vitória não bate o Benfica em jogos da Liga - nesse ano, Toñito, aos 12 minutos, marcou e o Vitória ganhou...desde então, não mais os homens do Sado festejaram uma vitória diante do Benfica nos jogos do campeonato.

E se fizermos as contas com maior meticulosidade, verificamos que, desde 1999, o Benfica bateu, repetidamente, o Vitória por 20 ocasiões (no âmbito da liga), vergando os sadinos com o peso indelével da História recente. Por entre goleadas e triunfos tranquilos, registam-se ainda assim alguns empates: seis igualdades, com a última a acontecer exactamente na última deslocação do Benfica ao Bonfim, na jornada 29 da Liga Zon Sagres 2013/2014 - André Gomes marcou mas Rafael Martins empatou a contenda.

Goleadas recorrentes

Outra das curiosidades que atraiem a atenção é precisamente a quantidade de golos envolvida nalgumas partidas entre os dois emblemas, com o Benfica a monopolizar as goleadas, que tendem a acumular-se, entre 1989 e 2014: contam-se oito goleadas vermelhas com uma quantidade de golos a superar a marca de 3. Em 1989 o Benfica venceu por 5-1, voltando a carregar sobre os sadinos com o mesmo resultado em 1996; em 2003 os encarnados humilharam o Vitória por 2-6 no Bonfim, para em 2004 aplicar «chapa 4» na Luz;

Em 2009 o Benfica voltou a infligir nova goleada por quatro golos (0-4 no Bonfim), antes de bater com laivos de assustadora dominação os sadinos por 8-1, na Luz, em 2009. Três anos mais tarde, em 2012, as «águias» voltaram a golear, por 4-1, na Luz, indo ainda em 2012 a Setúbal aplicar «chapa 5».

Cristante nos convocados, Samaris rumo ao onze

Cristante integrou o leque de convocados de Jorge Jesus, podendo estrear-se pelos encarnados já hoje. O grego Andreas Samaris deverá entrar para o onze, para gerar dupla com Enzo no centro do terreno, debutando pelo Benfica. Júlio César, lesionado, falhará o primeiro jogo com a camisola encarnado ao peito - Artur será o dono da baliza, apesar do mau momento de forma.