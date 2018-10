Sporting x Belenenses, directo

22:21. Deyverson foi um dos heróis da partida, marcando um golo espectacular depois de uma assistência genial de Nélson. Bruno China fica na galeria dos vilões, ao assistir o adversário Carrillo, dando o empate ao Sporting. Os homens de Alvalade voltam a empatar: em 4 partidas da Liga, o Sporting apenas foi capaz de resgatar os três pontos diante do Arouca e...com extrema dificuldade.

22:17. Fim da partida, desta vez o Sporting não foi capaz de resolver o jogo nos últimos minutos do jogo, como acontecera contra o Arouca. Apesar da subida do bloco sportinguista e da pressão sobre a muralha defensiva do Belenenses, os jogadores do Restelo foram capazes de suster os tiros leoninos durante toda a segunda parte, obtendo assim um empate na casa de um dos candidatos ao título. Os «leões» golearam nas estatísticas (posse de bola, cantos e remates à baliza) mas não souberam ser concisos e interligados na hora de decidir as jogadas.

FIM DA PARTIDA

90+5'. Apito final, termina o jogo: o Belenenses conseguiu suster as investidas leoninas e assim leva um ponto de Alvalade.

90+5'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Sai o marcador do golo, Deyverson, entra Mailo.

90+3'. Segundo amarelo e consequente vermelho para Jefferson por comportamento incorrecto. Em causa esteve o comportamento do brasileiro aquando das queixas de Deyverson.

90+2'. Disparo potente de Slimani, Jones mete as mãos à bola e detém o míssil do argelino, canto.

90+1'. Jefferson centra...a bola encaminha-se para a cabeça de Slimani...que mais poderá ele querer...cabeceia, mas a bola sai direitinha para as mãos de Jones!! Falhanço incrível!!

90'. Jogar-se-ão mais 4 minutos.

89'. Falta de Sarr, que mau «timing» do central francês: livre perigoso para o Belenenses, bem perto da área.

88'. Nani vê cartão amarelo por protestos...provavelmente causados pelo lance em que Mané parece ter sido derrubado em falta perto da área belenense.

87'. Falta de Palmeira sobre Capel, livre para Jefferson marcar: Matt Jones sacode o livre para longe!

84'. Fredy assiste Miguel Rosa...pode ser o golo...Patrício lança-se à bola e agarra-a!! Divina intervenção do guarda-redes luso.

82'. Nani fintou e tentou combinar com Slimani mas o argelino atrapalhou-se e deixou que a jogada se perdesse.

81'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Sai Maurício para entrar Montero, opção ofensiva extrema.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Tiago Silva para a saída de Nélson.

79'. Cartão amarelo para Jefferson.

77'. Mané assiste Capel com um cruzamento pingado...corta a defesa belenense, canto para o Sporting.

76'. Último quarto de hora da partida: temos o Sporting a pressionar bastante mas sem uma linha de raciocínio clara.

74'. Deyverson tenta surpreender Patrício, vê o guardião leonino adiantado e tenta dar-lhe uma chapelada...mas sem sucesso, a bola passa por cima do poste!

71'. Mau passe de William. O Belenenses está encostado às cortas, completamente recuado e expectante.

70'. Capel, agora pelo flanco direito, centra para a área mas Brandão mete a cabeça à bola e evita males maiores.

68'. Péssimo passe de Sarr para Patrício, colocando toda a equipa em perigo...que má decisão do central, poderia ter custado caro...

67'. Capel centra a bola à procura da cabeça de Slimani mas o argelino não conseguiu ir ao encontro da bola.

62'. Falta de Fredy sobre William Carvalho, o Belenenses recua cada vez mais.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Mané e sai André Martins.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Capel e sai Carrillo.

60'. Remate de Adrien na ressaca de um corte da defesa belenense...fácil para Matt Jones, agarrou a bola sem inseguranças.

58'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Fredy e sai Sturgeon.

57'. Passe de Rosa...magistral, a bola encontra um Deyverson isolado, caminha para a baliza, vai rematar para golo...Patrício defende, que fraquíssimo remate do brasileiro, desperdiçou o 2-1!!

55'. Nani cai dentro da área, os adeptos protestam e pede grande penalidade...o lance é duvidoso...

52'. Esgaio recebeu a bola em zona privilegiada depois de uma combinação entre Carrillo e Nani, vai rematar para golo...mas Jones e depois o central belenense mataram a possibilidade de golo...que bela jogada do Sporting, muita velocidade na troca de bola!

51'. André Martins descobre Jefferson, o lateral sobe com velocidade e ganha espaço para assistir um colega na área...sai o centro...mas a defesa belenensa corta a bola com calma, excelente visão de jogo de Martins!

49'. Centro de Martins, mas Gonçalo Brandão cortou com segurança.

46'. Segue o jogo, Sporting controla a bola.

SEGUNDO TEMPO

21:19. O conjunto belenense demora a regressar ao relvado, ouvem-se os assobios dos adeptos do Sporting.

21:06. Bom jogo este que temos assistido aqui em Alvalade: emoções, lances de perigo, resultado incerto e muita expectativa para a segunda parte, com o Sporting a ter a obrigação de carregar sobre o Belenenses. Os do Restelo marcaram primeiro mas desperdiçaram a vantagem, quando, depois de um passe fatal de China, Carrillo roubou a bola e bateu Jones sem dificuldade. Bruno China deverá sentir-se culpado - a sua oferenda permitiu ao Sporting revitalizar-se e reorganizar as suas ideias. Na segunda parte espera-se algo similar àquilo que acontece nos últimos 10 minutos do primeiro tempo: pressão leonina e muitas bolas enviadas para a cabeça de Slimani.

45'. FIM DO PRIMEIRO TEMPO

44'. Entrada faltosa de Miguel Rosa sobre Nani, rispidez a mais: cartão amarelo.

40'. Nani fugiu a Meira, ganhou imenso espaço, pensou e assistiu Slimani na área, o argelino rematou de primeira...a bola tirou tinta do poste, que perigo!!

35.' GOOOOOLOOOOOO DO SPORTING!!! Péssimo passe de Bruno China, assistiu Carrillo com um passe que basicamente ofereceu o golo ao peruano!!! Este estava atento e apanhou a bola...depois bastou enganar Jones e empatar!!!

33'. Falta sobre Adrien, livre extremamente perigoso para as redes de Jones: Martins marca mas a bola passa por cima...mais um lance desperdiçado pelo Sporting.

31'. Deyverson fugia pelo corredor central mas Maurício abalrroou o avançado que já marcou esta noite: cartão amarelo para o central leonino.

28'. GOOOOOOLOOOOO DO BELENENSES!!! Desespero da defesa leonina, Nélson fura pela área e devolve de primeira a bola para o coração da área...Deyverson agradeceu e rematou de cabeça para golo, cabeceamento exemplar, a bola bateu no chão e traiu Patrício!!!

26'. Pressão do Sporting na zona central...William Carvalho ganha a bola depois de um mau passe belenense...William dispara mas Jones defende com classe!! Canto para o Sporting.

24'. Passe de William, que grande visão de jogo em progressão...a bola chega a Slimani, Jones diminui o espaço do argelino...este remate cruzado mas o guardião inglês defende a bola, que boa mancha!!

22'. Livre de Jefferson...sem perigo qualquer para Jones, mau remate.

21'. Falta de Sturgeon sobre Nani.

20'. Nani fugiu pelo flanco esquerdo, cruzou rasteiro mas a bola percorreu a área sem que alguém matasse o lance...

19'. Slimani apanhado em fora-de-jogo mas...a repetição diz-nos que a decisão foi incorrecta...

15'. Passe picado de Martins para a entrada de Nani, este remata cruzado...defende com categoria Matt Jones!! Esteve à vista o golo.

14'. Nani triangulou com André Martins e assim ganhou o Sportingo flanco...mas o defesa do Belenenses corta a investida...

12'. Palmeira sobe e avança com a bola controlada, toca picado para a corrida de Sturgeon, Sarr estava a dormir na formatura...Sturgeon remata com potencia...mas a bola passa o lado do poste!! Que bom passe de Pameira, que perigo para a baliza de Patrício!

10'. Cruzamento para a área belenense, Nani chegou à bola mas cabeceou sem força nem direcção, má finalização do extremo português.

9'. Nani executa o livre mas a bola é comida pela barreira. Passou o perigo.

8'. Falta de João Meira, bloqueou a progressão de Slimani depois de um passe soberbo de calcanhar de Adrien. Cartão amarelo para o central belenense, livre perigoso na zona frontal.

5'. Nélson joga como médio ala direito, enquanto Palmeira posiciona-se na defesa, do lado direito.

4'. Nani jogou bonito e com uma roleta livrou-se de dois adversários, mas depois, a combinação com Adrien não teve seguimento.

3'. O Sporting troca a bola na tentativa de analisar a oposição azul. Falta atacante do Sporting, livre para o Belenenses.

1'. Sai o Belenenses com a bola, já se joga em Alvalade!

APITO INICIAL

20:14. Entam agora as equipas, juntamente com a equipa de arbitragem, ambiente alegre em Alvalade, casa bem composta.

19:45. FORMAÇÃO INICIAL DO BELENENSES: Matt Jones, Palmeira, Gonçalo Brandão, João Meira, Filipe Ferreira, Bruno China, Pelé, Nélson, Sturgeon, Miguel Rosa, Deyverson

19:45. FORMAÇÃO INICIAL DO SPORTING: Patrício, Esgaio, Maurício, Sarr, William Carvalho, Jefferson, André Martins, Adrien, Carrillo, Nani, Slimani

19:30. Da última vez que o Sporting recebeu o Belenenses, para o campeonato, os «leões» bateram os do Restelo com uns irrebatíveis 3-0: Adrien marcou de grande penalidade, André Martins aumentou a vantagem e Wilson Eduardo fechou o marcador, numa noite de festa leonina, na jornada 13 da Liga 2013/2014.

19:10. Gonçalo Brandão deverá regressar à titularidade, estabelecendo dupla com João Meira; também Fredy, que esteve ao serviço da selecção angolana durante 10 dias, deverá regressar ao onze principal, já que a sua velocidade e capacidade de finta são essenciais no jogo da formação belenense.

19:00. No Belenenses, Nélson, lateral contratado nos últimos dias do mercado, foi convocado e poderá fazer a sua estreia. O mesmo se passa com o guardião luso Ventura, que também foi resgatado no defeso; no entanto, a sua probabilidade de jogar é remota já que o inglês Matt Jones é o dono inequívoco da baliza belenense.

18:35. Cédric continua lesionado e falhará o duelo de hoje. Slimani, que jogou pela sua selecção e chegou com debilidades físicas, deverá estar totalmente apto para jogar e, certamente, ser titular na frente de ataque leonina; Montero, que ainda atravessa o deserto de golos desde Dezembro, voltará a sentar-se no banco de suplentes.

18:15. Marco Silva lançou uma análise à partida mas desvalorizou o tema Maribor, adversário que o Sporting enfrentará a meio da semana, para a «Champions»: «Só pensamos no jogo como o Belenenses, não queremos ter problemas, mas sim soluções. Nunca vou tomar uma decisão, como a poupança de jogadores, em função do jogo seguinte», explicou. «Não falámos uma única vez do Maribor durante a semana», assegurou, afirmando que todas as atenções estão focadas no «derby».

17:55. Se descurarmos o «factor casa» nos embates entre Sporting e Belenenses, verificamos que a última ocasião em que o Belenenses bateu o Leão foi em 2008, no Restelo, triunfando por 1-0 devido a um golo do médio Zé Pedro. A História jogará do lado do Sporting na partida de hoje mas Lito Vidigal encara esse facto como algo estimulante: «É uma oportunidade para os meus jogadores fazerem algo de fantástico, pois o Belenenses não vence há muitos anos em Alvalade», afirmou, na antevisão do jogo.

17:45. Além desta colossal barreira psicológica, o Belenenses também tem sido incapaz até de marcar golos em Alvalade: a última vez que os homens da Cruz de Cristo balançaram as redes leoninas remonta a 2005, quando o Sporting recebeu e venceu o Belenenses por 2-1. Pinheiro, aos 58 minutos, marcou o último golo no reduto do Leão em jogos para a Liga Portuguesa.

17:35. O histórico de confrontos entre os dois clubes lisboetas diz-nos que, em jogos para a Liga, o Belenenses não consegue vencer o Sporting em Alvalade desde 1955, ou seja, 60 anos sem triunfar no reduto da formação leonina - estamos perante uma malapata que teima em perdurar. Em 1955, os homens do Restelo bateram o Sporting em Alvalade por 1-2, com um bis de Matateu.

17:25. O Sporting arrancou o campeonato engasgando-se diante da Académica: Rafael Lopes marcou, aos 90 minutos, anulado a vantagem que Carrillo havia dado aos «leões». Na segunda jornada, o Sporting recebeu e bateu o Arouca com extrema dificuldade - Mané, que entrara no começo da segunda parte, decidiu a partida com um golo nos últimos instantes. Nani falhou uma grande penalidade no seu jogo de boas-vindas, depois de uma recepção apoteótico no seu regresso ao Sporting.

17:15. O Belenenses arrancou a Liga com fulgor e vitalidade, amealhando 6 pontos nas duas jornadas iniciais, marcando um total de 6 golos. As presas foram Penafiel e Nacional (ambas as vitórias por 3-1). A equipa de Lito Vidigal tropecou depois diante do Vitória de Guimarães, perdendo no Restelo por 0-3. Sob a batuta de Miguel Rosa no meio campo e Deyverson e Fredy no ataque, a formação belenense chega motivada ao «derby» lisboeta.

17:05. O Sporting chega a este histórico «derby» vindo de um outro, eterno, contra o arqui-rival Benfica. Nessa terceira jornada, na Luz, os «leões» empataram 1-1, tendo estado a perder devido a um golo de Gaitán. Mas, na sequência de um incompreensível erro de Artur Moraes, Slimani completou a igualdade, de cabeça. No primeiro grande teste à equipa de Marco Silva, o Sporting respondeu com firmeza e roubou pontos no campo do campeão.

17:00. Sejam bem-vindos caros leitores, hoje acompanharemos o «derby» lisboeta entre Sporting e Belenenses, que ocorrerá às 20:15 horas no Estádio Alvalade XXI. Siga connosco esta partida da quarta jornada da Liga Portuguesa, , em VAVEL.com.