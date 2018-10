Regresso de Ola John

Ola John chegou ao Benfica no mercado de Verão de 2012 e custou aos cofres da Luz 9 milhões de euros. As expectativas eram altas, com apenas 20 anos, o holandês vinha de uma boa temporada no Twente onde jogou por 50 vezes e marcou 9 golos.

A primeira época nos encarnados deixou esperanças em Ola John, nos 42 jogos em que Jorge Jesus o colocou em campo, o avançado marcou 4 golos (dois na Taça de Portugal, um na Liga Europa e um na Liga dos Campeões). O golo na liga milionária mostrou a técnica e o talento do holandês e tornou-o um dos jogadores revelação do plantel.

Na época seguinte nem tudo correu como previsto, a concorrência tornou-o menos utilizado e em Janeiro foi emprestado ao Hamburgo, onde disputou 18 jogos e marcou 1 golo. Este ano regressou aos planos do treinador dos encarnados e no jogo frente ao Setúbal, ontem, voltou a colocar a bola na baliza adversária.

Num dia em que os actuais campeões nacionais golearam o Vitória FC, o jovem holandês marcou o último golo da partida. Este foi o seu primeiro golo no campeonato português mas o jogador acabou por deixar referências para a restante temporada.