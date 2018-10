Alvalade, casa bem conhecida de... Hazard

Menos de quatro anos passados, hoje em dia o palco leonino não receberá o mesmo homem como um talento em busca da sua oportunidade. Actualmente, Eden Hazard encontra-se bem cimentado na alta-roda do futebol internacional, algo que não sucedia por altura dessa partida para a qual deverá olhar com satisfação visto que a sua evolução não defraudou expectativas e dessa forma regressa ao nosso País como uma das figuras maiores do poderoso Chelsea.

Hazard é hoje o ‘príncipe’ de uma selecção da Bélgica na qual pontificam talentos de futuro como os atacantes Divock Origi e Kevin Mirallas, entre outros. Ainda assim, os adeptos do Sporting podem bem sorrir – afinal, quando o craque belga visitou a casa do leão, os verde-e-brancos saíram a ganhar...

Na primeira visita a Alvalade, Hazard mostrava-se ciente da atenção que na altura já protagonizava

Será curioso constatar que a personalidade do craque belga não se alterou desde esse tempo até aos tempos actuais, bastando para tal atestar as declarações que em exclusivo recolhi após o desaire do Lille, no qual Hazard me afiançou em exclusivo que «fazer jogos como este é dar continuidade ao ano passado. Estou a par do interesse do Liverpool e outros clubes ingleses nos meus serviços, e se fizer bons jogos justificarei essa atenção internacional.»



Bem antes de suspeitar que em 2014 pontificaria como figura em Londres, onde no final da época passada acabou por fazer muita falta face a uma pequena lesão que contraiu mas que não o afastou do Mundial 2014, Eden Hazard acrescentava ainda que “essa atenção que tenho tido será a minha apresentação, mas também a resposta que procuro. Gosto de ter a posse de bola e espero um dia poder chegar à Bola de Ouro.”



Quem sabe se um dia a estrela da Bélgica não chegará mesmo ao topo do futebol mundial, ainda mais depois de ter deixado novas provas irrefutáveis da sua qualidade no recente Campeonato do Mundo, ficando agora a Liga dos Campeões como montra para o desenvolvimento do seu enormíssimo potencial, o que poderá vir a ser altamente perigoso para o Sporting, que tem de cuidar-se para não padecer aos pés deste talento…