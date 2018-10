Benfica x Zenit, Liga dos Campeões

21:40. O Benfica entrou a perder na Liga dos Campeões, voltando também a perder em casa, algo que só tinha acontecido com o Barcelona, também para a Champions League. Uma entrada em falso dos encarnados ditou a vitória dos russos do Zenit, que através de passes mortíferos e movimentações rápidas destruíram a defesa da Luz. Hulk marcou um bonito golo e Witsel fez o 2-0, num dia «sim» de Shatov, que realizou uma grande exiibção.

APITO FINAL

90+2'. Termina o jogo na Luz.

90'. Apesar de estar a perder, o Benfica recebe um banho de afecto dos seus adeptos, que entoam canções em honra da equipa.

88'. Arrancada de Enzo mas os passos do argentino foram parados por Anyukov, corte que derrubou o médio encarnado e provocou assobios nas bancadas.

84'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ZENIT: Sai Hulk e entra Arshavin.

81'. Derley aguentou a carga do defesa, protegeu a bola e assistiu Salvio, no âmago da área...vai marcar...mas Lombaerts intercepta, corte providencial que impediu o golo de Salvio!

76'. Remate de Luisão, fácil para Lodygin.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ZENIT: Sai Rondón e entra Mogilevets.

75'. Passe brilhante de Shatov, para as costas da defesa do Benfica, Paulo Lopes sai e agarra.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Derley e sai Lima.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Almeida e sai Samaris.

72'. Chute de Gaitán, Lodygin defende a dois tempos!

71'. Rondón isolado por Danny...basta colocar a bola junto do poste...remata...mas a bola sai rente ao poste, que falhanço total de Rondón!

70'. Bom jogo de parada e resposta na Luz, espaços abertos e duas equipas balanceadas para o ataque.

67'. Morteiro de Hulk, Paulo Lopes colocou os dedos à bola e cedeu canto: que grande defesa do guardião luso, a bola levava fogo!

66'. Gaitán e Lima fogem para o ataque, falha na investida do central do Zenit, Lima ganha a posição e remata na diagonal...Lodygin defende atabalhoadamente...limpa o lance a defesa!

65'. Remate em arco por parte de Enzo, muito mal direccionado.

65'. Finalmente, Javi Garcia recebe o cartão amarelo, por falta a Gaitán.

61'. Shatov passou para a entrada de Hulk, este remata cruzado e Lopes sacode quase sem saber como! A bola rolou até bater no poste...que sorte do Benfica agora!!

60'. Cartão amarelo para Maxi, falta rija sobre Criscito.

59'. Centro de Enzo, entrada fulgorante de Luisão...dá de cabeça...Lodygin defende com estilo, que boa oportunidade para o Benfica reduzir para 1-2, boa intervenção do guardião russo!

58'. Empurrão de Garay sobre Lima, falta para o Benfica, livre perto da área, num das suas zona laterais.

53'. Salvio recebe a bola com classe, flectindo para dentro, Criscito coloca a perna à frente do argentino e derruba o extremo, grande penalidade clara que o juiz da partida ignorou!

50'. Hulk tentou combinar de calcanhar com Danny mas Paulo Lopes mergulhou e agarrou o esférico com segurança.

49'. No miolo, Witsel parece um relógio suíço, nunca falha uma contemporização ou um passe: genial gestão da posse e boa visão de jogo.

47'. Falta de Garcia sobre Gaitán...agressiva em demasia a formação russa.

46'. Sai o Zenit...falta de Criscito sobre Salvio...deveria ter levado o cartão amarelo.

SEGUNDO TEMPO

20:40. Primeira parte negra para o anfitrião Benfica: um golo sofrido muito cedo, uma expulsão e logo de seguida outro golo concedido. As diagonais do Zenit, quer de Hulk, Shatov ou Danny, desorientaram a defesa do Benfica. Garay tem estado soberana dentro da sua área, Javi Garcia forte na antecipação e Witsel perspicaz na circulação de bola e na distribuição do jogo. Hulk mais uma vez em evidência, uma autêntica dor de cabeça para Eliseu.

INTERVALO

45+2'. Smolnikov lesionado, é assistido e deverá sair.

45'. Grande corte de Enzo, esticou-se e com a perna roubou a bola a Hulk, que se preparava para furar a defesa encarnada.

42'. Tranquilidade na circulação de bola do Zenit.

38'. Garay, atento, limpa a sua área e rouba a bola ao Benfica, boa atenção do central argentino.

36'. Shatov cruza perante a oposição de Luisão, Lopes tenta interceptar o passe, falha...corta Eliseu, cede canto!

34'. Perda de bola do Benfica, boa recuperação de Javi Garcia, passe para Hulk...diagonal e remate...a bola passa perto do primeiro poste!

31'. Smolnikov com um passe atrasado para Hulk, o brasileiro dispara com força mas a bola é bloqueada pela bravura de Luisão, que se jogou contra a trajectória da bola e cortou um lance de golo iminente, que corte crucial!

29'. Dois cantos sucessivos para o Benfica, boa pressão encarnada.

27'. Cruza Salvio, junto à linha, Lombaerts corta de cabeça.

26'. Lima arranca mas Smolnikov estica-se e, no chão, desarma o avançado do Benfica.

24'. O Benfica entrou no filme errado, tudo corre mal aos encarnados.

22'. GOOOOOOLOOOOO DO ZENIT!!! Cabeceamento de Witsel, Paulo Lopes defende a bola com uma palmada desesperada mas a bola já tinha entrado! Que falha de marcação na defensiva vermelha!!!

21'. Tiro de Hulk, o remate sai ao lado do poste, deu a sensação de golo, que livre directo perigoso!

20'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Paulo Lopes e sai o sacrificado Talisca.

19'. As diagonais do Zenit estão a trucidar a organização do Benfica.

18'. Passe perfumado de Witsel a isolar Danny...o luso foge a Artur, vai rematar para golo...Artur derruba Danny...cartão vermelho para o guardião do Benfica!!

17'. Hulk rasgou o flanco esquerdo, valeu Luisão a dobrar Eliseu e a parar o ataque do brasileiro.

13'. Remate de Javi Garcia, a bola sai por cima do poste, sem perigo para Artur.

11'. Remate de Salvio, Lodygin sacode para canto, boa resposta encarnada agora!

10'. Hulk rematou um pertado potentíssimo, Artur sacudiu com dificuldade, a bola fica perdida perto da baliza...Witsel remata na recarga mas Artur encaixa à segunda...que tiro de Hulk, rematada a mais de 30 metros!

9'. De novo Luisão a atacar a bola, mas o cabeceamento saiu ao lado.

8'. Livre para o Benfica: Gaitán cruzou e Luisão cabeceou...canto para o Benfica.

7'. Atenção às arrancadas de Shatov: o russo conduz a bola com extrema velocidade e atrai a atenção dos seus marcadores, criando descompensações.

5'. GOOOOOLOOOOO DO ZENIT!!! Golaço bonito de Hulk, picando a bola com efeito sobre Artur, que brutal arrancada de Shatov, levou três oponentes com ele e assistiu Hulk que apareceu isolado na área!!!

4'. Grande desarme de Maxi, depois tentou isolar Lima mas o passe saiu demasiado comprido.

2'. Grande oportunidade, passe de Hulk, tenso, Shatov estirou-se para tentar chegar à bola mas não chegou a tocá-la! Que grande passe de Hulk, uma assistência perfeita...Shatov esteve perto de marcar!

1'. Sai o Benfica com a bola, a Luz vibra com o regresso da Champions!

APITO INICIAL

19:05. FORMAÇÃO INICIAL DO ZENIT: Lodygin, Criscito, Lombaerts, Garay, Smolnikov, Javi Garcia, Witsel, Shatov, Hulk, Danny, Rondón

19:05. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Luisão, Eliseu, Maxi Pereira, Jardel, Enzo, Samaris, Salvio, Gaitán, Talisca, Lima

18:25. Compare, através dos dados do site desportivo Squawka, os índices físicos e a média de idades das duas equipas. Verificamos que todos os parâmetros são bastante semelhantes, sem grande disparidade entre si.

18:20. Hulk é o elemento mais perigoso e em melhor forma na formação russa: leva 7 golos na temporada (todas as provas) e nada mais nada menos que 6 assistências. O brasileiro conhece bem o Benfica e sabe como se marca ao clube orientado por Jorge Jesus. Só na temporada de Villas-Boas (2010/2011) Hulk marcou 4 tentos ao Benfica.

18:10. «Vai ser especial começar contra o Benfica, mas também difícil. São os únicos campeões nacionais do grupo e disputaram duas finais da Liga Europa recentemente. Têm muita experiência e sucesso na Europa», afirmou Villas-Boas na antevisão do duelo, tecendo rasgados elogios aos encarnados e acentuando a experiência do Benfica de Jorge Jesus.

17:50. André Villas-Boas conhece bem o Benfica, ou não tivesse o treinador luso cilindrado as «águias» na única temporada que esteve no FC Porto, 2010/2011. Nesse período, o jovem técnico conquistou a Supertaça diante do Benfica (2-0), foi coroado conquistador do campeonato português, arrebatou a Taça de Portugal (eliminou o Benfica nas meias-finais) e venceu a Liga Europa, batendo o SC Braga na final. Pelo FCP, apenas perdeu para o Benfica numa ocasião: na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, 0-2, com golos de Coentrão e Javi Garcia, no Dragão.

17:35. Jorge Jesus abordou o facto do Zenit ter vários ex-jogadores do Benfica, treinados por si: «Eles têm mais possibilidades do que eu, pois sabem exactamente o que fazer. É uma vantagem para o Zenit ter três jogadores que conhecem perfeitamente as ideias do Benfica», reconheceu, na conferência de antevisão do jogo. Ainda assim, confiança é a chave para os três pontos: «O optimismo e a confiança são sempre totais na minha equipa, mas também sabemos o valor dos nossos adversários», afirmou.

17:15. Sorteado num grupo com Zenit, Mónaco e Bayer Leverkusen, o Benfica de Jesus terá de suar para garantir o apuramento para a fase seguinte, devido à homegeneidade qualitativa deste grupo C. Jesus tentará apurar pela segunda vez o Benfica para os oitavos-de-final da prova, depois de duas derrotas sucessivas nas duas últimas finais da Liga Europa.

16:45. Vários são os jogadores do Zenit que conhecem bem Portugal e até a casa do Estádio da Luz: Javi Garcia, Axel Witsel e Garay envergaram a camisola do Benfica e agora representam o clube russo; o médio belga e o central argentino trocaram o clube lisboeta pelo Zenit, enquanto que o trinco espanhol passou pelo Manchester City antes de ingressar no clube da cidade de Petersburgo. Hulk regressará a um estádio onde foi feliz (no FC Porto, sob o comando do agora treinador do Zenit) e Danny e Neto visitam o seu país natal.

16:30. De 2012 aos dias de hoje, ou mais precisamente, desde o confronto entre as duas equipas, muitas coisas mudaram na géneses dos plantéis. No Benfica, poucos são aqueles que voltarão a jogar contra o Zenit de camisola vermelha das «águias» vestida: Artur Moraes, Maxi Pereira Nico Gaitán, Jardel, Nélson Oliveira e Luisão são os resistentes. Com a excepção do jovem avançado luso, todos os outros são actualmente titulares da formação da Luz.

16:20. Shirokov (2) e Semak foram os autores dos golos russos no 3-2 em São Petersburgo, enquanto que os tentos vermelhos foram apontados por Maxi e Cardozo. Na Luz, Maxi voltou a ser herói, marcando o primeiro golo, sendo Nélson Oliveira o marcador do segundo golo, já nos descontos. Assim se narra a história de confrontos entre as duas formações, que apenas se defrontaram duas vezes.

16:10. Nessa altura, o Benfica mediu forças com o Zenit e foi capaz de quebrar a resistência dos russos, perdendo o primeiro jogo (fora) por 3-2 e dando depois a volta na Luz, com um 2-0 que foi suficiente para apurar o clube encarnado para os quartos-de-final, onde teve de lidar com o poderio londrino do Chelsea - essa prestação europeia foi a mais conseguida do Benfica de Jorge Jesus no contexto da Champions League - em todas as outras ocasiões, as «águias» foram empurradas para a Liga Europa, excepto na temporada de estreia de Jesus, em 2009/2010, onde já lá estavam inseridos.

16:05. O Benfica, que tem, nos últimos 5 anos, percorrido longos caminhos na Liga Europa e curtos percursos da Liga dos Campeões, terá novamente a oportunidade de ultrapassar a fase de grupos da liga milionária, algo que apenas atingiu por uma ocasião nessa janela temporal, precisamente em 2011/2012, quando se deparou nos oitavos-de-final, curiosamente, com a formação que hoje enfrentará: o Zenit de São Petersburgo.

16:00. Bem-vindos à transmissão da ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, acompanharemos o jogo Benfica x Zenit, que terá lugar no Estádio da Luz, às 19:45 horas. Siga connosco todos os lances, toda a emoção, minuto a minuto, em VAVEL.com.