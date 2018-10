Rui Quinta no Penafiel

O Penafiel, único clube da 1ª Liga que ainda não soma qualquer ponto, recebeu esta terça-feira o novo treinador, após a rescisão amigável do contracto entre o clube e Ricardo Chéu, que não aguentou a pressão. Conforme disse o ex-técnico do Penafiel, «quero fazer parte da solução e não do problema», referindo-se às 4 derrotas sofridas pelo clube recém-promovido ao principal escalão do futebol Português.

Posto isto, Rui Quinta foi fortemente indicado como sucessor aos comandos do clube, confirmando-se essa mesma suspeita no dia de hoje: a partir de quarta-feira o técnico começará a orientar a equipa, tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível na 5ª jornada do Campeonato.

Formado no Penafiel, o treinador de 54 anos regressa ao clube que comandou em 2008/09, após ter passado por clubes como Paredes e Gil Vicente, culminando com a função de treinador adjunto do antigo técnico do Porto, Vítor Pereira.