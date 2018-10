Ricardo Chéu demite-se do Penafiel

Após a saída do treinador do Gil Vicente devido aos maus resultados, Ricardo Chéu segue as suas pisadas. O Penafiel contava com 4 derrotas em 4 jogos, o treinador português não conseguiu manter-se no comando e apresentou a demissão.

O Penafiel, recém promovido da Liga 2, marcou apenas um golo em quatro jornadas e não venceu nenhuma das partidas. A derrota com o Marítimo foi a gota de água e a direcção aceitou o pedido de demissão.

O percurso de Ricardo Chéu como treinador é curto, iniciou-se como ajunto no Feirense, treinou o Mirandela e o AC. Viseu e esta era a sua primeira experiência em frente a um clube da primeira liga.