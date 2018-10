Maribor x Sporting, Liga dos Campeões

No outro encontro do grupo o Chelsea empatou também a uma bola diante do Schalke 04, deixando as quatro equipas igualadas. Na próxima jornada os londrinos deslocam-se a Alvalade, enquanto os alemães recebem o Maribor. Esperemos que tenham gostado de mais este jogo e , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Mais uma igualdade agora para a Liga dos Campeões que volta a penalizar a fraca eficácia dos leões na hora de fazer golo. Foram várias as chances para marcar, até depois de Nani ter feito o golo. O Maribor jogou no erro e nas bolas longas e teve também as suas hipóteses para finalizar.

Inacreditável como o Sporting empata este encontro, na última jogada do desafio Naby Sarr falha o corte de cabeça, Maurício acerta nas orelhas da bola e Zahovic com tamanha oferta foi praticamente obrigado a marcar.

FINAL DA PARTIDA!!! EMPATE A UM ENTRE MARIBOR E SPORTING.

90+2' GOOOLLOOO DO MARIBOR!!! Maurício dá um charuto na bola e Zahovic faz um chapéu a Rui Patrício.

Alteração no Sporting, saiu Slimani e entrou Montero.

90+1' Quase o empate do Maribor!!! Maurício falha o corte e Rui Patrício evita o golo de Zahovic.

Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Cartão amarelo para Ibraimi por protestos.

88' Remate de fora da área de Nani e Handanovic a defender para a frente.

86' Incrível como o Sporting não marca!!! Jefferson cruza Mané atira de cabeça Handanovic defende por instinto, Nani remata na recarga e o guardião torna a defender.

83' Substituição no Maribor, saiu Tavares e entrou Mendy.

80' GOOOOOOLLLLLLLOOOOO DO SPORTING!!!! Nani num lance individual atira de fora da área sem hipóteses para Handanovic.

77' Mais uma boa ocasião para os leões, remate de Mané cruzado a passar muito perto do poste direito do Maribor.

71' Novamente de fora da área, agora é João Mário que atira ao lado.

65' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entrou Mané.

63' Grande pontapé de Nani e Handanovic a voar defendendo para canto.

59' Novamente Tavares atirar cruzado com a bola a sair ao lado do poste da baliza do Sporting.

57' Substituição no Maribor, saiu Sallalich e entrou Bohar.

56' Remate de Sallalich à figura de Rui Patrício.

53' O lateral esquerdo Jefferson atira de longe, mas Handanovic agarra com facilidade.

50' Agora é a resposta do Maribor, o remate de Tavares acerta em Cédric e quase entrava na baliza.

47' Slimani quase marca!!! Bom cruzamento de Nani e o argelino de cabeça a obrigar Handanovic a boa intervenção.

Ao intervalo alteração no Sporting, saiu André Martins e entrou João Mário.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O MARIBOR!

Foi já perto do intervalo que os eslovenos tiveram a sua grande ocasião num cabeceamento ao poste de Rajcevic. Falta intensidade a este Sporting, fruto da incapacidade do meio-campo de pressionar e recuperar bolas.

A partir da meia hora o Maribor, que tem tido em Ibraimi o seu homem mais perigoso e que já testou por diversas vezes as mãos e a baliza de Rui Patrício.

Primeira parte divida entre as duas equipas. O Sporting teve em Carrilllo uma grande ocasião para marcar, mas Handanovic e a barra impediram o golo dos leões.

INTERVALO NA ESLOVÉNIA! EMPATE A ZERO ENTRE MARIBOR E SPORTING.

42' Quase marca o Maribor!!! Livre batido para a área e Rajcevic de cabeça acerta no poste.

41' Cartão amarelo para Maurício por falta sobre Sallalich.

38' Para não variar Ibraimi apostar na meia distância e o tiro passa perto do poste da baliza leonina.

37' Ibraimi sempre ele a rematar com Rui Patrício a defender para a frente e André Martins a ceder canto.

34' Cruza Ibraimi da direita e na área Tavares de cabeça para a defesa segura de Rui Patrício.

32' Cédric a complicar com um atraso de cabeça a Rui Patrício a obrigar o guardião a mergulhar para evitar que o esférico fosse para a baliza.

31' Outra vez perto do golo o Sporting!!! William Carvalho a servir de cabeça ao segundo poste e na pequena área o defesa do Maribor tira o golo a Slimani.

27' Duas vezes Carrillo perto do golo!!!! Combina com Slimani e fica isolado, mas atira contra as pernas de Handanovic e na recarga o peruano atira jeito à barra,

22' Cartão amarelo para Tavares por simulação de falta.

20' Agora é Nani a rematar em zona central fazendo o esférico passar ao lado do poste.

18' Livre lateral batido por Jefferson e a bola caprichosamente bate no peito do guardião do Maribor, perto do golo o Sporting.

15' Adrien arrisca a meia distância, mas a bola sair por cima da baliza.

11' Cruzamento de William Carvalho na direita a bola a pingar na área e André Martins atirar torto ao lado.

9' Resposta do Maribor com Ibraimi a rematar forte e Rui Patrício a defender para canto.

4' Primeiro remate na partida é dos leões, com Cédric atirar para as mãos de Handanovic.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O SPORTING!

19:42 Toca o hino da Liga dos Campeões!

19:40 Grande ambiente nas bancadas do Estádio Ljudski, com os adeptos leoninos a marcarem também presença.

19:35 As equipas regressam aos balneários para ouvirem as últimas indicações, e daqui pouco estarem de volta ao relvado para o início do jogo.

19:20 Nesta altura entram os 22 jogadores para o relvado do Estádio Ljudski, cada vez mais composto para fazer o aquecimento.

19:15 Os guarda-redes das duas equipas já se encontram no relvado para os habituais exercícios de aquecimento.

18:58. O Maribor faz alinhar Handanovic na baliza, na defesa Stojanovic, Rajcevic, Viler, Arghus, o meio-campo formado por Sallalich, Vrsic, Filipovic e Mertelj, no ataque a dupla Ibraimi e Tavares.

18:55. O Sporting joga com Rui Patrício na baliza, defesa formada por Cédric, Maurício, Naby Sarr e Jefferson, meio-campo com William Carvalho, Adrien Silva e André Martins, Carrillo e Nani como extremos no apoio a Slimani.

18:50. Já temos onzes oficiais das duas equipas. No Sporting Cédric regressa ao lado direito da defesa.

18:25. As portas do Estádio Ljudski já abriram. O recinto tem capacidade para 13 mil espectadores e espera-se casa quase cheia esta noite, na partida entre o Maribor e o Sporting. No outro jogo do Grupo G, o Chelsea recebe o Schalke 04 em Stamford Bridge.

18:15. Nani foi o reforço mais sonante do Sporting e é também ele quem mais jogos de Liga dos Campeões possui, num total de 55. De resto o camisola 77 já venceu a competição em 2008 pelo Manchester United. Rui Patrício com 8 partidas, Adrien Silva 3 e Diego Capel com 12, são os outros quatro jogadores que já pisaram o palco da prova milionária.

18:00. No que diz respeito ao histórico dos dois conjuntos na Liga dos Campeões, a experiência e favoritismo recai para o lado do Sporting que já realizou um total de 60 jogos, tendo vencido apenas 18 e averbado 31 derrotas, sendo a chegada aos oitavos-de-final a sua melhor prestação até hoje. Quando olhamos para o Maribor vemos que a equipa jogou apenas 6 jogos na fase de grupos na temporada de 1999-2000, tendo vencido apenas um, de resto esta é apenas a segunda vez que os eslovenos chegam a esta fase da prova.

17:45. Esta vai ser a primeira vez que as duas equipas se vão encontrar. No entanto para os eslovenos é a segunda vez que defrontam uma formação portuguesa, depois de em 2011 terem jogado frente ao Sporting Braga, então na fase de grupos da Liga Europa, saldando-se os dois encontros com um empate a um golo na Eslovénia e uma goleada no Minho a favor dos bracarenses por 5-1.

17:30. No lado do Maribor o técnico Ante Simundza, elogiou bastante os leões mas também os problemas que a formação portuguesa terá de enfrentar na Eslovénia. «O Sporting é uma equipa muito dinâmica, forte, agressiva e rápida. Tem grande reputação na Europa, é muito respeitada. Os meus jogadores estão prontos para o desafio que os espera, têm consciência da importância e da qualidade da competição, mas não sinto neles qualquer pressão», afirmou.

17:20. O treinador leonino Marco Silva, salientou na conferência de imprensa de antevisão da partida, que na Liga dos Campeões não há favoritos. «Não olho a favoritismos, pois temos de respeitar o adversário e não podemos descurar quem já fez seis jogos na fase de qualificação e não perdeu nenhum. Nesta competição não há jogos fáceis», afirmou. Já o guarda-redes Rui Patrício assegura que a equipa vai dar tudo para vencer. «Com certeza que vamos dar uma boa imagem e dar tudo para conquistar a vitória. Queremos desfrutar esta oportunidade e dar o máximo pelo clube que representamos», referiu.

17:10. O árbitro do encontro será o francês Clément Turpin de 32 anos. Será a segunda vez que este juiz irá dirigir o Sporting, depois de em 2011, ter apitado o desafio dos leões frente ao Vaslui então para a Liga Europa, com triunfo português por 2-0.

17:00. Do outro lado vai estar o Maribor que chega a esta fase de grupos depois de passar duas pré-eliminatórias, onde eliminou o Zrinjski da Croácia e o Maccabi Tel-Aviv de Israel, chegando depois ao playoff onde bateu o Celtic. Nestes seis jogos os eslovenos somaram três vitórias e três empates.

16:45. A partida desta noite marca o regresso do Sporting à Liga dos Campeões, cinco anos depois da última presença onde os leões caíram aos pés do Bayern Munique, nos oitavos-de-final num total de 12-1. Integrados no Grupo G, para além do Maribor a equipa portuguesa terá ainda de lidar com o Chelsea de José Mourinho e o Schalke 04.

16:30. Muito boa tarde e bem-vindos à transmissão da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Estaremos acompanhar a partida Maribor x Sporting, no Estádio Ljudski na Eslovénia, a partir das 19h45.