Bernardo mostrou classe ao estrear-se na Liga dos Campeões

«A entrada de Bernardo Silva foi determinante neste jogo». Com estas palavras Leonardo Jardim, técnico do Mónaco, resumiu a actuação do jovem formado no Benfica na partida entre o Mónaco e Bayer Leverkusen. Bernardo Silva, emprestado pelos encarnados ao Mónaco, estreou-se na passada quarta-feira em jogos da Liga dos Campeões, dando nova vida ao ataque monegasco.

O médio ofensivo passeou classe e técnica apuradas, demonstrando estar ao nível da exigência europeia. Com um toque de bola subtil e gracioso, Bernardo conduziu várias incursões ofensivas e chegou a desenhar uma bela jogada de ataque que culminou com uma primorosa assistência para golo, no entanto desperdiçada. O Mónaco acabaria por ganhar o jogo por 1-0, com um golo de João Moutinho.

O jogador de 20 anos não entrou nas contas de Jorge Jesus, que o dispensou em detrimento de outras apostas. Agora ao serviço do Mónaco, Bernardo Silva tem a confiança de Leonardo Jardim para poder crescer futebolisticamente, e quem sabe, desenvolver o potencial que dificilmente desenvolverá na Luz, dada a esbatida aposta nos jogadores formados nos escalões jovens.