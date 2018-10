FC Porto x Boavista, ,

O 0-0 acaba por ser justo e o Porto está agora na 2ª posição do campeonato com 11 pontos conquistados. Já o Boavista tem conseguido contrariar o mau ínicio de época e com este ponto conquistado no estádio de um candidato ao título soma agora 4 pontos e sobe para o 14º lugar.

O Porto falhou o ataque à liderança do campeonato que pertence agora ao Benfica de forma isolada. Numa partida que ficou marcada pelo mau tempo e pela expulsão de Maicon, nem Brahimi nem Jackson conseguiram descobrir o caminho para as redes do herói Mika. O Porto teve muita posse de bola ao longo dos 90 minutos, criou boas situações nas alas, mas faltou sempre o último toque para inaugurar o marcador. O Boavista com poucas soluções no seu plantel, teve uma boa postura no Dragão com destaque para a táctica de Petit com um bloco baixo a tapar sempre os caminhos da baliza do inspirado Mika.

FIM DA PARTIDA!

90+3' Óptima oportunidade para o Boavista marcar, os boavisteiros falharam por pouco.

90+2' Entendimento entre Adrian e Brahimi, que é o espelho da intraquilidade do Porto nestes minutos finais. Falta critério e creatividade na frente portista.

90+1' O árbitro dá 4 minutos de compensação.

89' Tentativa de remate de Rúben Neves contra a muralha defensiva de Boavista.

88' SAI: Zé Manuel, ENTRA: Yoro Ly.

88' Cartão amarelo para Wei Shihao.

87' O Porto continua com muita posse de bola, a construir jogo nas alas mas falta sempre a melhor forma de encontrar o caminho para as redes de Mika.

86' Livre para o dragões, poderá ser uma das últimas chances para marcar. Da cobrança nada resulta.

82' SAI: Herrera, ENTRA: Adrian.

81' Cartão amrelo: Zé Manuel.

80' Mika vence mais um duelo contra Jackson e o colombiano falha mais uma vez o alvo.

77' Iniciativa do Harry Potter que cruza de trivela com o esférico a sobrar para o mexicano Herrera, que ficou perto de inaugurar o marcador.

75' O Porto carrega e o Boavista defende como pode. A entrada de Quaresma promete mexer com o jogo e espera-se a entrada de mais um ponta-de-lança nos próximos 30 minutos.

73' SAI: Tello, ENTRA: Quaresma.

68' Os dragões estam a jogar mais com o coração do que com a cabeça e falta tranquilidade na hora da concretização. O nulo mantem-se e dificilmente será desatado.

66' Canto para o Porto, os dragões pressionam em busca da vittória.

65' Cartão amarelo para Lucas.

64' Jackson perto do golo, mas o gigante Mika nega mais uma vez o 1º tento.

62' SAI: Cid, ENTRA: Wei Shihao.

61' Cartão amarelo: Miguel Cid.

Na cobrança passou o perigo.

60' Livre que poderá levar muito perigo às redes de Mika. Depois de uma jogada individual do mago Brahimi, Cid só conseguiu travar o argelino através da falta. O mesmo Brahimi prepara-se para cobrar a falta.

56' O espanhol Tello está em evidência e é o mais incorformado. Em boa posição o ex-barcelona rematou por cima e o nulo insiste em permanecer no Dragão.

55' Mais uma vez Tello com perigo pelo flanco esquerdo, mas falta acerto em procurar a linha e cruzar.

53' Casemiro parece ter entrado bem no encontro e o brasileiro vai alternando a posição de central e médio-centro de forma eficaz, ajudando a equipa a sair para o ataque com boa distribuição de jogo.

50' Iniciativa com muita técnica de Tello, que ao tentar procurar Jackson encontrou o defesa João Dias que resolveu de forma primorosa.

49' A 2ª parte começa morna e nem Porto nem Boavista parecem dar a intensidade necessária para procurar o golo.

47' Primeiro livre para o Boavista, no lance o central Sampaio fica magoado depois do choque com o guardião portista.

45' SAI: Evandro, ENTRA: Casemiro.

45' Recomeça a partida.

Depois do atraso no íncio da partida devido à chuva intensa que se abatia no Dragão, destaque para os primeiros 45 minutos que foram praticamente dominados pelos portistas. O Porto começou forte e pressionante, mas Brahimi e Jackson não conseguiram dar sequência às oportunidades criadas. O grande destaque da 1ª parte vai para a expulsão de Maicon, que colocou os azuis e brancos em desvantagem númerica. Apesar desta contrariedade, os dragões continuaram a dominar, mas a infecácia na frente mantinha-se e nos últimos 5 minutos da 1ª parte, o Boavista cresceu; com destaque para Correia que teve a melhor oportunidade do encontro já perto do fim. Se é verdade que o Porto dominou é de realçar a postura defensiva do Boavista que tem demonstrado alguma organização e tem nas redes Mika, que tem sido decisivo para negar o golo dos portistas. O Porto é claramente favorito para os segundos 45 minutos mas o Boavista tem a seu favor o facto de jogar com mais um elemento em campo.

INTERVALO NO DRAGÃO.

45+2' Porto responde por Jackson e os dragões ganham mais um canto. Mas Mika mais uma vez decisivo resolve.

45+1' Grande oportunidade para o Boavista, o recém-entrado Correia surgiu livre de marcação e bem enquadrado falha o alvo por muito pouco.

43' Segundo canto para o Boavista, que tenta subir no terreno. Sem qualquer perigo para Fernández.

42' Livre para Tello. Na sequência Marcano tentou a emenda para o nulo mantem-se.

38' Finalmente uma tentiva de remate de Boavista, desta feita Anderson Correia a falhar o alvo, ficando apenas o registo de um Boavista praticamente inofensivo.

38' Lance que poderia dar golo para os dragões, mas o veloz Tello foi apanhado em posição irregular.

Na cobrança do argelino, destaque para Jakson que obrigou Mika a uma intervenção extraordinária que nega o 1º da partida.

35' Novo canto para os dragões. Brahimi prepara-se para marcar.

32' Cartão amarelo: Teigarrinha.

31' Canto para o Boavista, mas sem qualquer perigo para as redes portistas.

Apesar de estar em vantagem númerica, o Boavista continua a ser completamente ineficaz nas abordagens ao ataque.

29' Herrera tenta alvejar as redes do Boavista, mas o mexicano atirou frouxo e longe do alvo.

27' SAI: Carlos Santos, ENTRA: Brito.

Entrada à margens das leis do central brasileiro que colocou a integridade física do adversário em causa. O Porto fica reduzido a 10 unidades ainda na primeira parte, sendo um duro golpe para a estratégia dos dragões. O defesa azul e branco falha assim o clássico frente ao Sporting.

24' Cartão amarelo: Maicon.

21' Os azuis e brancos baixam um pouco o ritmo dos primeiros 15 minutos e os dragões parecem não conseguir dar sequência às boas oportuniades que dispôs. Apesar de ter uma posse de bola esmagadora tem faltado o toque final para bater o guarda-redes axadrezado.

18' Cartão amarelo: Carlos Santos.

18' Na cobrança do livre o esférico sobra para o jovem Rúben Neves que ficou perto de balancear as redes contrárias.

17' Livre perigosíssimo para o Porto. Os dragões carregam e cheira a golo.

14' Primeiro ataque do Boavista em toda a partida ainda assim os comandados de Petit não aproveitaram o livre e o Porto saiu imendiatamente para um contra-ataque que Tello por pouco não aproveitava para inagurar o marcador, no entanto foi traído pelo mau estado do relvado.

11' O Porto troca a bola no seu meio-campo com destaque para Herrera e Ruben Neves que têm servido os alas Brahimi e Tello, mas a verdade é que o Porto não tem conseguido concretizar as oportuniades que dispõe.

9' Brahimi é o terror para a defesa do Boavista. O argelino conduziu a bola de forma genial e fico perto de inaugurar o marcador. O Boavista está a ser asfixiado.

5' Lance do mágico Brahimi, que culmina com o tiro à baliza dos boavisteiros. Só dá Porto nos primeiros minutos, está a ser uma partida de sentido único e o Boavista não tem argumentos para contrariar os Portistas. Bom lance do argelino que ficou perto do golo.

3' Primeiro canto da partida para os dragões. Do canto nada resulta, mas fica o registo para um ínicio forte do Porto com pressão alta e as linhas bem juntas.

2' Primeiro lance de génio de Tello que quase encontra Jackson na área. o Porto começa forte.

1' Primeiro remate do FC Porto por intermédio do central Marcano o esférico passa ao lado.

1' Rola a bola no Dragão.

20:50. Os delegados da liga e a equipa de arbitragem estão indecisos e a última informação dá conta que a partida poderá ser iniciada às 21h.

20:40. Os próximos 5 minutos serão decisivos para a deliberação final, uma vez que o limite de meia hora previsto por lei se está a esgotar.

20:36. Mesmo com as condições medíocres do relvado o juiz da partida resolve dar ínicio à partida nos próximos instantes.

20:34. O estado do tempo parece estar a piorar novamente e a chuva está cada vez mais intensa a partida continua em risco.

20:25. Últimos desenvolvimentos: o apito inicial será dado dentro de 10 minutos.

20:21. A equipa de arbitragem recolhe agora às cabines para deliberar se se irá realizar a partida. As bancadas do Dragão estão na expectativa.

20:15. O jogo no Dragão poderá estar em risco por falta de condições do relvado. Choveu bastante nas últimas horas na cidade invicta e o derby poderá não se realizar, ficando agora ao critério dos árbitros quais as reais condições do tapete verde dos dragões.

20:02. Onze oficial do Boavista: Mika, João Dias, Philipe Sampaio, Lucas, Anderson Correia, Carlos Santos, Anderson Carvalho, Tengarrinha, Zé Manuel, Beckeles, Miguel Cid.

O técnico espanhol do FC Porto promove várias alterações no onze incial para esta partida frente ao Boavista e começa logo na inclusão na baliza de Andrés Fernández que se estreia a defender as redes dos dragões num jogo oficial. O central espanhol Marcano é outra cara nova nas escolhas do treinador com o defesa a substituir o titular Indi. No miolo azul e branco, Evandro é a principal novidade a jogar a número 10 e o brasileiro servirá como principal apoio aos artistas Tello e Brahimi com o objectivo de servir o goleador Jackson.

19:54. Onze oficial do FC Porto: Andrés Fernández, Danilo, Maicon, Marcano, José Ángel, Herrera, Rúben Neves, Evandro, Tello, Jackson, Brahimi.

19:15. A última vez que o Boavista bateu o Porto em partidas para a Liga remonta ao ano de 2007, quando Ricardo Silva e Zé Manuel marcaram os golos da formação da casa, que se superiorizou aos «dragões» por 2-1. O golo azul nasceu do pé de Lucho González, mediante grande penalidade.

19:00. Petit, por sua vez, não se esqueceu do bom momento psicológico do rival: «Vamos encontrar um FC Porto moralizado e a jogar bom futebol. Sabemos que o Porto pressiona alto e gosta de ter a bola (...) Chave para o sucesso? «Vamos jogar em bloco baixo e tentar sair em transições rápidas», desvendou o técnico na antevisão da partida.

18:45. Lopetegui vincou, em conferência de imprensa, que o objectivo actual do Porto está totalmente centrado no jogo com o Boavista: «Não pensamos noutra coisa que não no jogo com o Boavista, que queremos muito vencer», afirmou o treinador basco. «Esperamos um jogo intenso, duro e difícil, frente a um adversário motivado e com muita energia», considerou.

18:25. Nos últimos 20 jogos para a Liga Portuguesa, os resultados foram bastante dividos, ainda que permanecendo uma ligeira superioridade portista: 10 triunfos do «dragão», 6 vitórias do Boavista e 4 empates registados entre as duas formações desde 1998 até aos dias de hoje. As maiores goleadas foram impostas pelo FC Porto: 4-0 em 2001 (golos de Ricardo Silva e 3 golos de Deco) e 4-1, também no Dragão e também em 2001, com golos de Clayton, Jorge Costa, Jorge Andrade e Postiga - Petit marcou o tento axadrezado.

18:10. O Boavista enfrentará o segundo grande num curto período de cinco jornadas: na segunda: etapa, os axadrezados perderam com o Benfica em casa, sofrendo um golo do lateral Eliseu, já no decorrer da segunda parte. A formação de Petit está longe dos tempos idos em que disputava com igualdade de forças as partidas de grande nomeada.

17:45. O FC Porto vem de uma abastada vitória sobre o BATE, para a Liga dos Campeões, 6-0 com uma exibição inolvidável do argelino Brahimi. No campeonato, o Porto de Lopetegui vem de uma empate em Guimarães, 1-1 com golos de Bernard e Jackson Martínez. O colombiano é o melhor marcador da liga, com 5 golos assinados.

17:30. O Boavista, que se reconstruiu totalmente para poder enfrentar o desafio de se manter na Liga Portuguesa, já realizou quatro partidas mas apenas conseguiu a sua primeira vitória na última jornada, beneficiando de um auto-golo de Ofori: os boavisteiros bateram assim a Académica, por 1-0, somando os primeiros pontos.

17:15. O «derby» nortenho entre FC Porto e Boavista regressa ao principal panorama do futebol nacional, sete anos depois. O Boavista, que foi sentenciado à descida de divisão em 2008, volta agora às lides da primeira liga e encontra um FC Porto motivado pela goleada imposta ao BATE Borisov, em jogo da «Champions».

17:00. Muito bem-vindo à partida entre o FC Porto e o Boavista, jogado no Estádio do Bessa XXI; jogo histórico da região nortenha, a contar para a quinta jornada da liga nacional. Acompanhe connosco este «derby», , minuto a minuto, , em VAVEL.com.