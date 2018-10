Rio Ave e Estoril sem poder europeu

Rio Ave e Estoril entraram a perder na Liga Europa, apresentando fracos argumentos para medir forças com os seus adversários, claramente superiores às formações portuguesas. Na passada Quinta-feira, os vilacondenses esbarraram na superioridade dos ucranianos do Dinamo Kiev (0-3) enquanto a equipa da linha foi derrotada (1-0) pelos holandeses do PSV.

O Rio Ave, que se estreia nas provas europeias, não foi capaz de suster a capacidade ofensiva do Dinamo Kiev (onde joga Veloso), acabando destroçado pela dinâmica atacante de Belhanda, Kravets e Yarmolenko. O trio atacante marcou os golos do passeio do grupo de Kiev em Vila do Conde, perante a impotência técnica e táctica da formação de Pedro Martins.

Já o Estoril deslocou-se à Holanda para defrontar-se com o PSV de Wijnaldum, De Jong, Schaars e Willems; o maior traquejo da formação orientada por Phillip Cocu resultou numa tranquila vitória que apenas pecou por se ter feito de números escassos. O único golo da partida surgiu na sequência de uma grande penalidade marcada por De Jong.