Sporting procura chegar à primeira vitória fora de portas

Gil Vicente e Sporting medem forças este Domingo, em Barcelos, por volta das 18h00. Leões procuram somar os primeiros três pontos da época fora do seu Estádio enquanto que os Galos procuram a primeira vitória no campeonato.

Equipas em momento delicado

Tanto Gil Vicente como Sporting atravessam um momento delicado, embora com contextos diferentes. A equipe de Barcelos soma apenas um ponto ao fim de quatro jornadas, o que deixa o clube no último lugar da Liga. Igualmente, o Gil Vicente foi a primeira equipa a operar uma "chicotada psicológica" no mais alto escalão do Futebol Português. João de Deus, considerado na época passada, uma das esperanças Portuguesas no mundo dos treinadores, não resistiu ao arranque de derrotas (três derrotas e três jogos) e foi substituído por José Mota no cargo.

Sob o comando do experiente treinador de 50 anos, o Gil já conseguiu arrancar um empate, frente ao Paços de Ferreira na última jornada. Resta saber se o treinador conseguirá dar continuidade ao bom trabalho que desenvolveu logo no primeiro jogo.

Já o Sporting atravessa um período menos bom também, embora que com circunstâncias diferentes. Apesar de ainda não ter perdido esta época, os Verde e Brancos apenas têm uma vitória em 5 jogos, somando outros quatro empates. O último jogo, frente ao NK Maribor, para a Champions, deixou evidente várias das lacunas da equipa, não só a nível defensivo (foi visível que Sarr e Maurício não tiveram a concentração que se pedia para um jogo da prova de Elite Europeia) mas também a nível ofensivo (muitas oportunidades foram criadas e apenas uma concretizada). Aliás, têm sido estes dois aspectos que têm feito o Sporting atrasar-se na corrida pelo título.

Em causa não está a qualidade do futebol praticado pelo Sporting. Apesar de não ser um futebol brilhante, a equipa do Sporting até consegue criar bastantes ocasiões de golo. No entanto, o escasso aproveitamento dos parte dos avançados do Sporting, aliado ao erros defensivos têm custado caro ao Sporting. Ainda assim, o Presidente leonino veio a público dar um voto de confiança não só a Marco Silva como a toda a estrutura, reiterando a sua confiança no projecto que está a ser desenvolvido. Logicamente, Marco Silva está muito pressionado para obter resultados e só uma vitória irá satisfazer a exigente massa adepta Leonina.

Lançamento da partida

Para este jogo, podemos esperar um Gil Vicente cauteloso, procurando explorar os erros de um Sporting que se espera muito pressionante e agressivo. Sabendo da sua menor qualidade, o Gil Vicente não tentará jogar "olhos nos olhos" com o Sporting. José Mota deverá estar a ensaiar uma estratégia de contra-ataque, com lançamentos rápidos do meio campo que explorem as fragilidades defensivas do Sporting e que façam uso da velocidade de Caetano, Marwaan ou Diogo Valente.

Ainda, o treinador convocou João Vilela e Avto, que não tinham marcado presença no jogo frente ao Paços de Ferreira, na jornada passada. No entanto, Mota não poderá contar com Pecks e Enza, ambos expulsos na ronda anterior. Em declarações à imprensa, José Mota mostrou-se confiante, acreditanto que a sua equipa tem «qualidade suficiente para incomodar o Sporting e conseguir um bom resultado».

Do lado do Sporting, podemos esperar uma equipa muito agressiva e pressionante, à semelhança do que tem acontecido nos outros jogos do clube de Alvalade. No entanto, resta saber se o Sporting tem capacidade para exercer esta pressão durante grande parte do jogo. Muitas vezes, a equipe Leonina entra "a todo o gás" mas perde muito fulgor depois de 15/20 minutos de pressão. Evidentemente, isto também tem a ver com a falta de golos do ataque.

Se o Sporting conseguisse marcar um golo aquando dos primeiros 15 minutos de pressão intensa, certamente que a equipa conseguiria gerir o jogo de outra maneira. No entanto, tal não tem acontecido e a equipa acaba por ver o tempo passar e desgastar-se muito psicologicamente e fisicamente. Nota também para o facto de Jonathan Silva se poder estrear com a camisola do Sporting, visto que Jefferson está de fora dos convocados, a cumprir castigo por ter visto o cartão vermelho na última partida.

Em antevisão à partida, Marco Silva falou da importância do voto de confiança dado pelo Presidente Bruno de Carvalho e salientou a "urgência da equipa obter uma vitória", visto que o Sporting não vence há quatro partidas.

Onzes prováveis