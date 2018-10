Penafiel ganha na estreia de Rui Quinta

Festa rija em Penafiel: o conjunto duriense conseguiu finalmente agarrar uma vitória na Liga, logo na estreia do seu novo treinador, Rui Quinta, admitido para substituir o demissionário Ricardo Chéu. Ontem, diante do Vitória de Setúbal, a turma do Penafiel cojquistou um triunfo por 2-0, em casa, com golos de Guedes e André Fontes.

«A nossa equipa teve um comportamento fantástico. Os meus jogadores foram brilhantes na forma como foram capazes de lidar com a adversidade de jogar com uma equipa muito bem trabalhada. Esta vitória serve para olharem para eles e sentirem que as desconfianças que andavam à sua volta não têm razão de ser», declarou Quinta após a partida.

Crentes no fim do mau ciclo, os adeptos do clube olham para a vinda de Rui Quinta como um renascer que poderá encaminhar o clube, recém-promovido, à tão desejada manutenção na primeira liga portuguesa.