Benfica x Moreirense, directo

A equipa Vavel Portugal termina aqui a emissão. Obrigada por nos ter acompanhado neste minuto a minuto do jogo entre o Benfica e o Moreirense. Um resto de bom Domingo.

O Benfica regressou renovado do intervalo e consegui imprimir rapidez nas jogadas de ataque, acabando por ser feliz na concretização por três vezes. Com a vitória, segura um lugar na liderança com 13 pontos, enquanto o Moreirense termina a 5ª jornada com os mesmos 5 pontos e permanece sem nunca ter conseguido uma vitória no Estádio da Luz.

O Moreirense revelou-se uma equiba bem construída, com duplo intuito de uma marcação eficaz nas investidas do anfitrião e de aproveitar os espaços deixados pela equipa de Jorge Jesus para construir o seu ataque. Golo merecido, a comprovar a sua deslocação ambiciosa, mas pouca resistência durante a segunda parte, para conseguir a mesma eficácia na marcação.

O Benfica conseguiu recuperar da desvantagem da primeira parte, com uma exibição crente e capaz no segundo tempo. O golo do Moreirense, por João Pedro aos 15', dificultou a vitória encarnada, mas Eliseu conseguiu, com um golo cheio aos 68', marcar o passo para a reviravolta. Maxi desempatou o jogo aos 76'' e Lima fechou o contador e quebrou o jejum de golos, ao apontar o 3-1 aos 83'.

APITO FINAL. VENCE O BENFICA POR 3-1.

90 + 1' Remate de Lima por cima, após boa construção de Salvio.

90' Jogam-se 3 minutos de tempo extra.

88' ENTRA R. CARDOZO, SAI ALEX.

87' Oportunidade de Lima, para defesa segura de Marafona.

84' ENTRA ANDRÉ ALMEIDA, SAI GAITÁN.

83' LIMA regressa aos golos, na marcação da grande penalidade que o próprio sofreu. Está feito o 3-1 e solidificada a vantagem encarnada.

83' GOOOLOOOOO do BENFICA!

81' Grande Penalidade para o Benfica! Anilton faz falta sobre Lima.

78' Benfica não descansa após o golo e continua a pressionar no ataque. Boa recuperação da equipa no 2º tempo.

76' Marca Maxi Pereira, após cruzamento de Gaitán. Benfica está, agora, em vantagem.

76' GOOOOLOOOOO do BENFICA!!!

75' Fora de jogo assinalado a Lima.

73' Novo remate do Benfica. Ola Jonh entra bem na partida.

70' Benfica tenta aproveitar o entusiamo pós-golo e continua a pressionar no ataque.

68' Grande golo de Eliseu, que rematou em força, fora da grande área. Jogo empatado na Luz.

68' GOOOOLOOOOO do BENFICA!!!

67' ENTRA LUIS AURÉLIO, SAI JOÃO PEDRO-

67' ENTRA OLA JOHN, SAI TALISCA.

65' Luisão podia ter marcado o golo do empate!. Após a marcação de livre, a equipa teve dificuldades na recarga, mas o central estava bem posicionado, encostado à baliza. Fica também por marcar, no lance, uma grande penalidade, por jogador do Moreirense ter tocado a bola com a mão.

64' Falta sobre Talisca. Marcação de livre para o Benfica.

62' Novo ataque para o Benfica, que tenta chegar ao golo. Marafona sai queixoso após suposto toque de Derley. É a 3ª vez que o guarda-redes é assitido no decorrer da partida.

60' Cruzamento perigoso de Salvio, mas ninguém consegue aproveitar.

59' Talisca recupera e regressa ao jogo.

59' Lima marca o livre. Bom remate do avançado, para a figura de Marafona.

56' Cartão Vermelho para Marcelo Oliveira, por dupla acumulação de amarelos. O defesa fez falta dura sobre Talisca, que se mostra queixoso.

55' Boa indicação de ataque do Moreirense, que só não conseguiu rematar com eficácia para o 2º da tarde.

54' Lançamento de Salvio para a área. Corta Danielson.

53' Pontapé de baliza para Júlio César, apos tentativa de ataque dos visitantes.

51' Cartão Amarelo para Talisca, por falta sobre André Simões.

50' Canto para o Benfica, após corte de Marcelo. Talisca marca, mas Alex impede que a bola chegue a algum jogador encarnado.

49' Livre para o Benfica, após falta de André Simões sobre Enzo.

47' Oportunidade para o Benfica! Cabeceamento de Lima, após assistência de Derley. Bom entrosamento entre os avançados do Benfica.

47' Lançamento para os encarnados, mas recupera o Moreirense.

46' Benfica inicia o jogo no ataque para sul.

45' INÍCIO DA 2º PARTE

O Benfica sai do primeiro tempo com o vislumbre de uma possível derrota, em casa. O Moreirense ganha com a vantagem de um golo e dá boas indicações de preparação na visita à Luz. Cabe à equipa de Jorge Jesus conseguir solucionar o ataque de forma mais eficaz, jogando com mais rapidez nas transições de jogo. Aguardemos pela inspiração de Derley, aposta técnica à meia-hora de jogo, e pela continuidade do bom trabalho feito pelos visitantes, que têm agora a missão de não acusar o desgaste físico.

INTERVALO NO ESTÁDIO DA LUZ

45 + 3' Benfica corre no final da primeira parte. Primeiro, remate de Salvio ao poste. Depois, defesa segura de Marafona, a guardar a vantagem visitante para o intervalo.

45' Lançamento para Sálvio, sem aproveitamento.

44' Benfica continua a tentar chegar à baliza de Marafona, mas sem soluções criativas. Boas indicações na marcação feita pelos homens do Moreirense.

43' Novo canto para o Benfica, sem oportunidade de golo.

42' Invistida dos visitantes. Desarma Enzo Pérez, que dá a Derley para iniciar o contra-ataque, mas a bola acaba por sair pela lateral.

41' Resposta do Benfica. Defesa de Marafona a remate de Gaitán.

40' Remate de Arsénio, sem perigo para a baliza de Júlio César.

39' Cartão Amarelo para Arsénio. Falta sobre Enzo Pérez.

37' Dupla oportunidade para o Benfica! Primeiro, na marcação do livre; Depois, por Lima, em sequência de canto.

36' Cartão Amarelo para Marcelo Oliveira. Falta sobre Derley. Livre para o Benfica.

35' Talisca e Enzo com necessidade de recuar, para dar espaço ao novo homem do ataque, Derley.

34' SAI SAMARIS, ENTRA DERLEY.

33´ Canto a favor do Benfica. Cabeceia Jardel, segura Marafona.

31' Derley deverá entrar para reforçar o sector ofensivo encarnado, até agora infeliz na finalização.

30' Moreirense em novo ataque.

28' Jogo disputado entre as equipas. Benfica continua a tentar o ataque, mas o Moreirense não se fecha exclusivamente em missão de defesa, aproveitando para chegar à área adversária.

24' Lançamento para o Moreirense. Pausa para assistência ao guarda-redes visitante, Marafona, queixoso do pé esquerdo.

23' Canto para Talisca. Aponta para Maxi que joga para a área. Cabeceia Luisão, sem sucesso.

20' Paragem no jogo para assistência a Alex. Jogador queixoso após confronto com Enzo Pérez, numa disputa de bola.

19' Benfica tenta responder ao desaire, aumentando o ritmo de jogo no ataque.

16' João Pedro entra nas costas de Eliseu e marca o primeiro da partida.

15' GOOOOLOOOOOO MOREIRENSE

14' Moreirense responde com visita a Júlio César.

13' 1ª GRANDE OPORTUNIDADE DO JOGO. Benfica feliz na construção do ataque, mas Lima não consegue remate certeiro.

11' Investida do Moreirense, que tenta subir no terreno.

10' Talisca ineficaz na marcação de canto. Assinalado fora de jogo a Luisão.

9' Duplo lançamento na equipa do Benfica, por Toto Salvio. Benfica consegue o primeiro canto da partida.

7' Falta de Eliseu. Cobra André Marques com vista para a baliza de Júlio César, sem sucesso.

6' Falta sobre Enzo a meio-campo.

4' Salvio com iniciativa de ataque. Benfica sobe no terreno.

2' Falta sobre Talisca. Cobra Enzo Pérez, mas atenta a defesa do Moreirense.

1' Benfica tenta o ataque pela esquerda mas Gaitán não consegue remate eficaz.

0' APITO INICIAL.

16:55. Houve-se o Hino do Benfica na Luz. As equipas entram em campo.

16:51. Suplentes no banco do Moreirense: Gideão, Anilton, Diogo Cunha, Jorge Monteiro, Cardozo, Luís Aurélio e Gerso

16:50. Suplentes no banco do Benfica: Artur, César, André Almeida, Ola John, Pizzi, Bebé e Derley

16:44. ONZE INCIAL DO MOREIRENSE: Marafona; Paulinho, Marcelo Oliveira, Danielson e André Marques; Filipe Melo, André Simões e Vítor Gomes; João Pedro, Alex e Arsénio

16:40. ONZE INICIAL DO BENFICA: Júlio César; Maxi, Luisão, Jardel e Eliseu; Samaris, Salvio, Enzo Pérez e Gaitán; Talisca e Lima

16:37. O partida será ajuízada por Luis Ferreira, de Braga.

16:34. JÚLIO CÉSAR será titular na baliza encarnada, como se vinha antevendo. Esta é, aliás, a única alteração no onze. A equipa do Benfica copia o molde do jogo da passada terça-feira, frente ao Zénit.

15:20. Jorge Jesus ressalvou a competência defensiva e a compostura do Moreirense: «O Moreirense começou bem, a única derrota foi contra um dos nossos rivais [0-3 com o FC Porto, no Estádio do Dragão», relembrou Jesus na antevisão do jogo, que antevê um embate complicado: «Espero um jogo difícil».

15:10. Miguel Leal, treinador do Moreirense, sabe do difícil duelo na Luz mas mantém presente a ambição de surpreender: «(...) temos de acreditar, porque senão não valia a pena jogar. O favoritismo está do lado do adversário mas vamos acreditar que é possível fazer uma surpresa», afirmou Leal, técnico que levou o Penafiel à subida de divisão, em 2013/2014.

15:00. Júlio César deverá estrear-se nas redes do Benfica, depois de ter visto o seu debute adiado por uma mialgia que o colocou longe dos relvados durante uma semana e meia. Artur Moraes, que tem estado num limbo exibicional, deverá voltar para o banco de suplentes, perdendo definitivamente a titularidade. Na formação do Moreirense a grande dúvida será a utilização, no onze inicial, do avançado Rámon Cardozo; caso se sente no banco, Alex Gonçalves será o escolhido para atacar a defesa encarnada.

14:55. Lima vem de um jejum de 13 jogos mas terá no Moreirense um bom tónico para voltar aos golos: o avançado brasileiro sabe como marcar golos à equipa de Moreira de Cónegos: na temporada 2012/2013, Lima apontou três golos ao Moreirense nas duas partidas da liga portuguesa. Um golo no 0-2 da primeira ronda e um bis no 3-1 jogado no Estádio da Luz, na última jornada do campeonato.

14:50. Os dois empates verificados aconteceram sempre no reduto do Benfica, o que parece indicar que a equipa do Moreirense se dá melhor com os ares do Estádio da Luz: em Fevereiro de 2003 os forasteiros empataram o Benfca, 1-1, com um golo de Agostinho contra outro de Simão Sabrosa. Em Fevereiro de 2004, o Moreirense voltou a travar o ímpeto encarnado na Luz: 1-1 com golos de Demétrius e Fernando Aguiar.

14:45. O registo histórico de confrontos entre os dois clubes traduz a supremacia do Benfica sobre a formação de Moreira de Cónegos: nos oito jogos disputados pelas duas equipas no contexto da liga nacional, o Benfica obteve seis vitórias, nunca tendo perdido para o Moreirense. A maior goleada registou-se em 2003: um resultado de 1-4 a favor das «águias», com golos de Simão Sabrosa (2), Miklos Fehér e Roger.

14:35. O Moreirense está na décima posição da tabela classificativa, com dois empates, uma vitória e uma derrota por 3-0 diante do FC Porto. O clube recém-promovido tem dado boa conta de si neste arranque de campeonato: bateu o Nacional na Choupana (0-1 com golo de Rámon Cardozo), travou o SC Braga (0-0) e empatou, em Vila do Conde, o brioso Rio Ave (1-1 com golo de Vitor Gomes).

14:25. O Benfica possui 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate, registado diante do Sporting. A moral encarnada está dividida: para o campeonato os encarnados chegam de uma goleada por 0-5 ao Vitória de Setúbal, enquanto que na Liga dos Campeões, não foram além de uma derrota contra os russos do Zenit por 0-2. Hulk voltou a ser pesadelo para o Benfica e Jardel um dos piores em campo, com dois passes errados que deram golo.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão da partida Benfica x Moreirense, a contar para a quinta jornada da liga portuguesa. O VAVEL.com irá acompanhar, , todos os momentos da partida desde o seu começo - fique connosco e desfrute das emoções do futebol, .