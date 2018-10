Leicester empurra Manchester United para um lugar sombrio

Mais um prego (e que pungente prego) na caixão do Manchester United versão 2014/2015: os «red devils», orientados por Van Gaal, perderam por expressivos e impressionantes 5-3 às mãos do Leicester City, que realizou uma exibição estrondosa, plena de resiliência. No King Power Stadium, os «the foxes» estiveram a perder por duas ocasiões mas nem as desvantagens de dois golos impediram uma fenomenal vitória frente ao favorito United.

À passagem do minuto 16 o Manchester festejava o 0-2 (Van Persie marcara primeiro) no seguimento de uma jogada engenhosa concluída com o brilhante remate de Di Maria. A riposta foi supersónica e demorou apenas um minuto - Leonardo Ulloa reduziu para 1-2 e amenizou o festejos. Ander Herrera aumentou a vantagem aos 57 minutos e Nugent, de «penalty», voltou a reduzir, cinco minutos depois.

O empate foi obra do veterano argentino Cambiasso, logo aos 64 minutos. O ritmo alucinado do marcador viria a ter novos capítulos: Jamie Vardy, aos 79, colocou pela primeira vez o Leicester em vantagem, para gáudio dos adeptos da casa. O tento final que ditou o desfecho calamitoso para o United chegou aos 83 minutos, por intermédio de Ulloa, que bisou na partida.

Continua o sombrio pesadelo do Manchester United, que desilude a cada jogo que passa. Com Rojo, Falcão e Di Maria (reforços do defeso), os «red devils» voltaram a perder pontos e estão agora na 12ª posição da Premier League, com uns embaraçosos 5 pontos.