Benfica: Gaitán é o carteiro dos golos

Mais um jogo volvido e mais uma assistência do extremo/médio argentino Gaitán. O Benfica bateu o Moreirense por 3-1 e Gaitán tornou a assistir um companheiro para que este marcasse: a cruzamento de Gaitán, Maxi Pereira deu à Luz o 2-1 a favor dos encarnados. Gaitán, que irrompeu pela faixa esquerda, carregou, como aliás é costume, a encomenda do golo - Maxi fez o resto.

O jogador argentino soma assim três assistências (duas contra o Paços na jornada inaugural) para golo no campeonato, assistências essas que se juntam a um golo marcado (no «derby») e a uma pilha de jogadas cruciais que têm contribuído para o assíduo caudal ofensivo do Benfica.

No único jogo da Liga em que Nico esteve intermitente, o Benfica ganhou pela vantagem mínima (0-1 no Estádio do Bessa XXI) com recurso à bomba de Eliseu.