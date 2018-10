Tiago Machado troca NetApp pela Katusha

Tiago Machado já é ciclista da equipa russa da primeira divisão do ciclismo internacional, a Katusha, da qual o antigo ciclista José Azevedo é director desportivo. Machado, de 29 anos, foi confirmado no Domingo como reforço da Katusha depois de assinado um contrato de 2 anos.

O ciclista, natural de Famalcão, volta assim aos grandes palcos do ciclismo de primeira categoria, depois de ter estado um ano na divisão continental, alinhado com as cores da formação alemã NetApp-Endura.

«É um ciclista completo, forte no contrarrelógio, defende-se bem na montanha. Evoluiu este ano, principalmente na alta montanha», comentou José Azevedo no passado dia 21, ele que irá trabalhar com o compatriota durante as próximas duas temporadas.