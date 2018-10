Fernando Santos é o novo seleccionador de Portugal

As dúvidas dissiparam-se esta manhã: Fernando Santos é mesmo o novo seleccionador de Portugal. A confirmação oficial foi dada pela Federação Portuguesa de Futebol, que escolheu o antigo seleccionador grego para orientar os destinos da selecção das quinas rumo ao Europeu de 2016, celebrando com o técnico de 59 anos um vínculo de dois anos.

Fernando Santos, munido de um currículo extenso e honroso (passou por FC Porto, Sporting e Benfica) no futebol luso e de uma experiência internacional reconhecida (no futebol grego e na selecção do país), era, desde o início, a escolha previsível, a mais consensual na FPF. O técnico deverá, no entanto, falhar alguns jogos no apuramento para o Euro 2016, já que está a contas com uma suspensão da FIFA, sendo ainda incerto o tempo de punição a servir.

Ilídio Vale deverá ser o adjunto do treinador Fernando Santos, funcionando, durante a suspensão deste, como o elo de ligação entre a ideologia do treinador e a equipa portuguesa durante as partidas nas quais Santos não se possa sentar no banco luso.