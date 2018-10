Pirelli ameaça deixar Caterham sem pneus

Segundo a edição de hoje do jornal holandês De Telegraaf, a Pirelli ordenou à Caterham que saldasse a sua dívida antes da realização do GP do Japão, a realizar dentro de pouco menos de duas semanas. Caso contrário, a fornecedora de pneus da F1 ameaça deixar a Caterham "descalça". Este episódio parece ser mais um sinal de que a antiga equipa de Tony Fernandes está muito perto de acabar, sendo que o jornal afirma que este era o grande rumor que circulava no paddock de Singapura.

Manfredi Ravetto, o novo diretor desportivo da marca, afirma que, de facto, existem dificuldades financeiras: «Herdámos uma situação crítica. Para ser honesto, quando pegámos na equipa, não havia dinheiro para correr em Silverstone. Hoje em dia, não só arranjámos esse dinheiro como também conseguimos correr até Singapura», afirmou.

O jornal holandês afirma também que a péssima situação financeira da equipa foi o grande motivo pelo qual Christijan Albers decidiu abandonar o cargo de diretor desportivo apenas dois meses depois de o ter aceite, no início de Setembro.